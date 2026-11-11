به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هدی جابریان، هماهنگ‌کننده برنامه آموزش در شرایط اضطراری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، هشدار داد که ادامه محرومیت دختران و زنان از تحصیلات متوسطه و دانشگاهی، افغانستان را در معرض از دست دادن یک نسل از نیروهای متخصص قرار داده است.

جابریان در مصاحبه‌ای گفت پیامدهای محرومیت دختران و زنان از آموزش، فراتر از محیط‌های آموزشی است و آینده اجتماعی و اقتصادی افغانستان را با خطر جدی مواجه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه افغانستان توان از دست دادن یک نسل دیگر از دانش‌آموزان و دانشجویان را ندارد، خواستار بازگشت دختران و زنان به نظام آموزشی و تقویت زیرساخت‌های آموزش در این کشور شد.

این مقام یونسکو تصریح کرد که اولویت نخست باید بازگشایی فوری مدارس دخترانه باشد؛ زیرا بازگشت دختران و زنان به نظام رسمی آموزش اهمیت اساسی دارد و هیچ فرصت آموزشی جایگزینی نمی‌تواند جای تحصیلات رسمی را بگیرد.

جابریان همچنین خواستار فراهم کردن فرصت‌های یادگیری برای کودکان و جوانانی شد که در حال حاضر از آموزش محروم هستند؛ به‌ویژه دختران و زنان که بیشترین آسیب را از محدودیت‌های آموزشی متحمل شده‌اند.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه، بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش در افغانستان تأکید کرد و گفت حمایت از معلمان، تأمین کتاب‌ها و مواد آموزشی، بهبود نظام گردآوری اطلاعات و برنامه‌ریزی آموزشی باید در اولویت قرار گیرد.

بر اساس گزارش سازمان ملل که در نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، محدودیت‌های طالبان تاکنون حدود ۲.۴ میلیون دختر را از تحصیلات متوسطه محروم کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۶ هیچ دختری در دانشگاه‌های افغانستان ثبت‌نام نکرده است.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰، ابتدا آموزش دختران بالاتر از پایه ششم را ممنوع کرد و سپس در آذر ۱۴۰۱ ورود زنان به دانشگاه‌ها و در آذر ۱۴۰۳ تحصیل آنان در مؤسسات پزشکی را نیز ممنوع ساخت.

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