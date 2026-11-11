به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی به خبرگزاری دید گفتند این افراد به اتهام نگهداری سلاح و همچنین داشتن نسبت خویشاوندی با اعضای نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان بازداشت شده‌اند.

به گفته منابع، برخی از بازداشت‌شدگان برای اعتراف به نگهداری سلاح، تحت شکنجه‌های شدیدی از جمله خفه‌کردن با کیسه پلاستیکی قرار گرفته‌اند.

بر اساس اطلاعات منابع، شماری از این افراد در گذشته سلاح شخصی داشته‌اند و آن را تحویل داده بودند؛ با این حال، حتی افرادی که اساساً هیچ سلاحی در اختیار نداشته‌اند نیز پس از شکنجه و اعتراف اجباری، ناچار شده‌اند سلاح مورد مطالبه طالبان را از خود این گروه خریداری کنند و به اداره اطلاعات آن تحویل دهند.

بخش عمده این بازداشت‌ها و فشارها در روزهای اخیر در منطقه شیخ میران، واقع در شهرستان اشترلی، رخ داده است.

منابع به خبرگزاری دید گفتند رحمت فرزند حسین‌داد، سرور فرزند قربان، رحمت فرزند تاج‌محمد، هاشم فرزند چمن، علی فرزند قادر، عبدالعظیم فرزند داوود و عبدالرئوف از جمله افرادی هستند که طی دو هفته گذشته بازداشت و زندانی شده‌اند.

به گفته منابع، خفه‌کردن با کیسه پلاستیکی از جمله روش‌هایی بوده که برای گرفتن اعتراف اجباری و وادارکردن بازداشت‌شدگان به خرید و تحویل سلاح به کار گرفته شده است.

افزایش بازداشت‌ها در بامیان

هم‌زمان، گزارش‌ها از افزایش فشارهای امنیتی بر ساکنان شهرستان یکه‌ولنگ شماره یک در استان شیعه‌نشین بامیان نیز حکایت دارد.

منابع محلی گفته‌اند که مسئول اداره اطلاعات طالبان در این شهرستان طی یک ماه گذشته ده‌ها نفر را به اتهام نگهداری سلاح بازداشت و شکنجه کرده است.