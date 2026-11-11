به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قربانعلی پورمرجان، معاون ارتباطات بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با سیده زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها دیدار و گفت و گو کرد.

سرکار خانم برقعی در این دیدار، ضمن خیرمقدم به میهمانان، با اشاره به رسالت جهانی نظام اسلامی، اظهار داشت: ما تنها برای جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها یا ایران فعالیت نمی‌کنیم، بلکه نظام اسلامی باید زمینه‌ساز تمدن اسلامی در سراسر جهان باشد و این تمدن، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست.

برنامه‌ریزی هدفمند برای آموزش و توانمندسازی بانوان

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به سابقه همکاری این مجموعه با مجمع و برگزاری دوره‌های آموزشی برای بانوان، گفت: بانوان طلبه جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها از ظرفیت علمی قابل توجهی برخوردارند و در سطوح عالی تحصیلات حوزوی مشغول تحصیل هستند؛ با این حال، آشنایی بیشتر با مذاهب و موضوعات مرتبط با تقریب مذاهب اسلامی، از جمله نیازهایی است که می‌توان با برگزاری دوره‌های تخصصی به آن پاسخ داد.

برقعی با اشاره به مسئولیت‌های چندگانه بانوان در عرصه خانواده و اجتماع، تصریح کرد: بانوان امروز هم مسئولیت‌های خانوادگی و فرزندپروری را بر عهده دارند و هم در عرصه‌های اجتماعی و فعالیت‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای آموزش و توانمندسازی آنان باید با توجه به این شرایط و ظرفیت‌ها انجام شود.

ضرورت توجه عملی به جایگاه بانوان در نظام اسلامی

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه بانوان، اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) با ترسیم جایگاه واقعی بانوان در جامعه اسلامی، زمینه حضور مؤثر آنان را فراهم کردند و امام و رهبر شهیدمان نیز همواره بر این جایگاه تأکید داشته‌اند؛ مسئولان حوزوی و غیرحوزوی باید جایگاه بانوان را به‌درستی بشناسند و برای حضور مؤثر آنان برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به حضور گسترده بانوان در تجمعات و فعالیت‌های اجتماعی، این مشارکت را یکی از عوامل مهم استمرار و اثرگذاری این حرکت‌ها دانست و تأکید کرد: حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی باید به‌عنوان یک ظرفیت راهبردی مورد توجه قرار گیرد و زمینه‌های مشارکت آنان در سطوح مختلف فراهم شود.

برگزاری همایش بین‌المللی کتاب سال بانوان

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به برگزاری چهار دوره کتاب سال بانوان در این مجموعه، از برنامه‌ریزی برای برگزاری پنجمین دوره این رویداد به‌صورت بین‌المللی خبر داد و گفت: در این دوره، آثار مرتبط با حوزه زن و خانواده از نویسندگان و پژوهشگران داخلی و خارجی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برقعی، هدف از برگزاری بین‌المللی کتاب سال بانوان را ایجاد آرشیوی از نویسندگان و مؤلفان زن در حوزه زن و خانواده دانست و تصریح کرد: این رویداد می‌تواند زمینه شناخت دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف علمی و فکری را فراهم کند و در صورت هم‌سویی دیدگاه‌ها، زمینه همکاری و ارتباطات علمی را توسعه دهد.

توسعه مرکز رشد و ظرفیت‌آفرینی برای فعالیت‌های بین‌المللی

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در ادامه با اشاره به فعالیت‌های مرکز رشد و آموزش های آزاد در این مؤسسه علمی حوزوی، اظهار داشت: این مرکز با هدف توانمندسازی بانوان و فراهم کردن زمینه توسعه مهارت‌های آنان فعالیت می‌کند و برنامه‌ریزی برای دریافت مجوزهای بین‌المللی، از جمله اقدامات در دست پیگیری است.

برقعی افزود: توسعه مرکز رشد می‌تواند زمینه ارتباط بانوان با کشورهای مختلف را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که طلاب و دانش‌آموختگان بتوانند علاوه بر انتقال دانش و مهارت‌هایی که در جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها فراگرفته‌اند، از ظرفیت‌های علمی، هنری و مهارتی کشورهای خود نیز برای آموزش و فعالیت‌های مشترک بهره ببرند.

وی در پایان با قدردانی از حضور میهمانان و ابراز امیدواری نسبت به توسعه همکاری‌های مشترک، خاطرنشان کرد: جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها آمادگی دارد با رایزنی و تعامل با مجموعه‌های علمی و فرهنگی، زمینه تقویت فعالیت‌های بانوان و تحقق مسئولیت‌های خود در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهدا را فراهم کند.

معاون بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی: جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها گنجینه‌ای ارزشمند از بانوان توانمند برای فعالیت‌های بین‌المللی است

جناب آقای قربانعلی پورمرجان، معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این دیدار، با ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه، اظهار داشت: اگرچه پیش از این با محصولات و فعالیت‌های جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها در خارج از کشور آشنا بودم، اما این دیدار نخستین تجربه حضور من در این مجموعه است و آشنایی با ظرفیت‌های علمی و فرهنگی آن، بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در عرصه فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در طول فعالیت‌های بین‌المللی همواره بر آن تأکید داشته‌ام، ضرورت بهره‌گیری از نیروهای مسلط به زبان‌های خارجی و به‌ویژه بانوان زبان‌دان در فعالیت‌های تبلیغی است.

ضرورت افزایش حضور بانوان در عرصه تبلیغ بین‌المللی

معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه زبان در تبلیغ بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، تصریح کرد: تبلیغ بدون تسلط به زبان مخاطب، اگرچه ممکن است اثرگذار باشد، اما کارایی لازم را نخواهد داشت. در عین حال، زبان به‌تنهایی کافی نیست و آنچه تبلیغ را اثربخش می‌کند، اجتماع دانش محتوایی و توانایی انتقال آن به زبان مخاطب است.

وی تأکید کرد: خوشبختانه در این مجموعه بانوانی تربیت می‌شوند که هم از دانش دینی و محتوایی برخوردارند و هم به زبان‌های مختلف تسلط دارند و می‌توانند به‌عنوان مبلغان توانمند در خارج از کشور حضور یافته و تأثیرگذاری مطلوبی داشته باشند.

نقش بانوان در جنگ روایت‌ها و معرفی سبک زندگی اسلامی

پورمرجان با اشاره به تفاوت برداشت‌ها از مفهوم زن در جوامع مختلف، اظهار داشت: در نگاه اسلامی، کرامت انسانی زن و جایگاه حقیقی او از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مفاهیم باید به‌درستی به مخاطبان بین‌المللی منتقل شود.

وی افزود: انتقال این مفاهیم در برخی جوامع، به‌ویژه کشورهایی که با فرهنگ غربی پرورش یافته‌اند، نیازمند حضور بانوانی است که ضمن برخورداری از دانش دینی و تسلط به زبان مخاطب، بتوانند با حفظ هویت اسلامی خود، ارتباطی مؤثر و مستقیم برقرار کنند.

معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در عرصه رسانه و تبلیغ، گفت: امروز در دوره جنگ روایت‌ها قرار داریم و برای معرفی صحیح جامعه، زنان، سبک زندگی اسلامی و الگوهای مطلوب زندگی، نیازمند حضور شخصیت‌هایی هستیم که بتوانند با دانش، زبان و تجربه خود، روایت صحیحی از فرهنگ اسلامی ارائه دهند.

وی افزود: بانوان توانمند جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها می‌توانند در این عرصه نقش مؤثری ایفا کنند و با حضور در فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌ای خارج از کشور، زمینه معرفی درست جامعه اسلامی و مقابله با روایت‌های نادرست را فراهم سازند.

مرکز رشد جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها؛ ظرفیت ارزشمند برای توانمندسازی دانش‌آموختگان

معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با ابراز خرسندی از فعالیت مرکز رشد جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، گفت: فراهم کردن امکان آموزش حرفه‌ها و مهارت‌های کاربردی در کنار آموزش‌های علمی و دینی، ظرفیت ارزشمندی است که می‌تواند زمینه توانمندسازی بیشتر دانش‌آموختگان و افزایش تأثیرگذاری آنان در کشورهای خود را فراهم کند.

وی تأکید کرد: آموزش مهارت‌های حرفه‌ای به دانش‌آموختگان، به‌ویژه در کشورهای کمتر برخوردار، می‌تواند نقش مهمی در تقویت توان اقتصادی، استقلال و فعالیت اجتماعی آنان داشته باشد.

پورمرجان در پایان ابراز امیدواری کرد طی همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه در حوزه تبلیغ بین‌المللی، آموزش‌های تقریبی، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای و توانمندسازی بانوان توسعه یابد و زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت بانوان مبلغ و زبان‌دان در عرصه جهانی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های علمی و آموزشی این مؤسسه به مجامع و مراکز فرهنگی جهان اسلام، پیشنهادهایی برای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه دیپلماسی دینی، شبکه‌سازی بانوان فرهیخته و اعزام بانوان مبلغ به کشورهای مختلف ارائه کرد.

ظرفیت دوره‌های تربیت مترجم برای همکاری‌های پژوهشی و بین‌المللی

در ادامه این دیدار، سرکار خانم صدیقه شاکری معاون پژوهش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، به تشریح بخشی از توانمندی‌های پژوهشی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها پرداخت و با اشاره به برگزاری همایش کتاب سال بانوان به‌صورت بین‌المللی، توضیح داد: این همایش با مشارکت بخش‌های مختلف جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود و مسئولیت ریاست آن بر عهده مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و دبیری آن بر عهده معاونت پژوهش است. همچنین خانم ربانی مسئولیت دبیری اجرایی همایش را بر عهده دارند.

شاکری در ادامه به برگزاری دوره‌های تربیت مترجم در سه زبان انگلیسی، عربی و اردو اشاره کرد و گفت: در طراحی و اجرای این دوره‌ها تلاش شده است از افرادی که با زبان و فرهنگ کشورهای هدف آشنایی بومی دارند نیز استفاده شود تا علاوه بر تسلط زبانی، توانایی ترجمه تخصصی متون علمی و پژوهشی را کسب کنند.

معاون پژوهش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت این دوره‌ها بر ترجمه تخصصی آثار پژوهشی متمرکز بوده است، افزود: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای انتقال این فعالیت‌ها به مرکز رشد، می‌توان از ظرفیت دانش‌آموختگان و شرکت‌کنندگان این دوره‌ها در ترجمه آثار مرتبط با حوزه تقریب مذاهب نیز استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌کنندگان این دوره‌ها علاوه بر توانمندی در حوزه ترجمه تخصصی، از ظرفیت‌های تبلیغی مناسبی نیز برخوردارند؛ بنابراین می‌توان با شناسایی و سازمان‌دهی این افراد، از توانمندی‌های آنان در چند عرصه علمی، پژوهشی و تبلیغی بهره گرفت.

تأکید بر استمرار تعاملات و تبدیل همکاری‌ها به برنامه‌های عملیاتی

در بخش پایانی این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی مدیرکل دفتر بین‌الملل جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها، ضمن قدردانی از حضور مسئولان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بر ضرورت استمرار این نشست‌ها و تبدیل تعاملات به برنامه‌های عملیاتی و گسترده‌تر تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اهتمام رهبر شهید به این مجموعه، اظهار داشت: مجمع تقریب از ابتکارات و یادگارهای ارزشمند ایشان است و توجه ویژه‌ای به فعالیت‌ها و مأموریت‌های آن داشتند.

مدیرکل دفتر بین‌الملل جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با ابراز امیدواری نسبت به گسترش همکاری‌ها با حضور و همراهی مسئولان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تصریح کرد: امیدواریم این تعاملات به همکاری‌های گسترده‌تر و برنامه‌های عملیاتی در عرصه بین‌الملل منجر شود و بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و تبلیغی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و مجموعه‌های همکار، زمینه معرفی و ترویج معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام را در نقاط مختلف جهان فراهم کنیم.

در این دیدار، خانم ربانی و خانم حدادی از بانوان طلبه زباندان جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها حضور داشتند و درباره فعالیت‌های تشکل زباندان در این مؤسسه علمی حوزوی توضیحاتی ارائه دادند.

جناب آقای پورمرجان، معاون ارتباطات بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به همراه هیئت همراه پس از این دیدار، از مرکز رشد و آموزش‌های آزاد جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها بازدید کردند.

در جریان این بازدید، بخش‌هایی از جمله آتلیه عکاسی، آتلیه نقاشی، کارگاه خیاطی، کتابخانه و دیگر فضاهای آموزشی و کارگاهی مرکز مورد بازدید قرار گرفت. همچنین هیئت بازدیدکننده با حضور در کلاس آموزش زبان فارسی ویژه طلاب غیرایرانی، از نزدیک با بخشی از فعالیت‌های آموزشی و مهارت‌محور مرکز آشنا شدند.

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