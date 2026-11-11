به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتائب حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد که تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی، از مواضع خود در حمایت از مردم عراق، جمهوری اسلامی ایران، آرمان فلسطین و برادران مبارز در یمن و لبنان منصرف نخواهد شد.

این جنبش عراقی همچنین سلاح مقاومت را «عقیدتی و غیرقابل معامله» دانست.

بیانیه کتائب حزب‌الله همچنین الزیدی را به سوءاستفاده از دستگاه‌های امنیتی برای جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن به آمریکا و سپس اسرائیل متهم کرد و مسئولیت هرگونه حمله به مقرها و نیروهای مقاومت و الحشد الشعبی را متوجه او دانست.

بیانیه کتائب در پایان، با انتقاد از مشارکت نخست‌وزیر در «محاصره ایران به خواست آمریکا»، از اعضای چارچوب هماهنگی مطالبه کرده است که به‌جای محکومیت رسانه‌ای، مستقیماً به او دستور دهند که این روند را متوقف کند.

در همین زمینه حاج ابومجاهد العساف، مسؤول امنیتی مقاومت اسلامی، کتائب حزب‌الله اعلام کرد: ما نخست وزیر علی الزیدی را کاملاً مسؤول هرگونه حمله‌ای می‌دانیم که مقرهای مقاومت یا هر مقر تیپ نیروهای حشد شعبی را هدف قرار دهد.

این مقام گفت: اعضای عزیز چارچوب هماهنگی، نیازی به مطالبه، ابراز تعجب یا محکومیت در رسانه‌ها درباره مشارکت علی الفالح الزیدی، نخست وزیر عراق در محاصره جمهوری اسلامی نیست. کافی است که (مدیر مسؤول) خود را از نارضایتی‌تان از محاصره ایران به دستور آمریکا مطلع کنید و او دستور شما را با (سپاس) اجرا خواهد کرد (و هیچ راه فراری وجود نخواهد داشت).

کتائب حزب‌الله عراق تصریح کرد: هیچ فشار بین‌المللی و داخلی ما را از دفاع از منافع مردممان و شکست دشمنانشان در داخل و خارج از کشور باز نخواهد داشت.

این مقام مقاومت عراق تاکید کرد: با تمام توطئه‌هایی که علیه مردممان طرح‌ریزی شده است، به شدت مقابله خواهیم کرد، مهم نیست که چالش‌ها چقدر بزرگ باشند یا فداکاری‌ها چقدر عظیم باشند. هیچ فشاری ما را از دفاع از جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از منزوی کردن آن توسط دشمنانش باز نخواهد داشت.

به گزارش المیادین، مسؤول امنیتی کتائب حزب‌الله عراق تصریح کرد: ما از آرمان‌های اصلی ملت، در درجه اول آرمان فلسطین، دفاع خواهیم کرد و تا آخرین نفس در کنار برادرانمان در یمن و لبنان خواهیم ماند.

این مقام درباره سلاح مقاومت نیز گفت: سلاح مقاومت، مسئله‌ای مربوط به دکترین، اخلاق و اصول است. ما بر سر آن مصالحه نخواهیم کرد و دشمن هیچ امتیازی از ما نخواهد گرفت، حتی اگر تکه تکه شویم.

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