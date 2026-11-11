به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم صدیقه حاجی‌پور، با اشاره به مجموعه کتاب‌های ارسالی طلاب به اداره پژوهش مرکز آموزش مجازی و غیرحضوری، اظهار داشت: وقتی این کتاب‌ها را ورق می‌زنیم، تنها با عنوان‌ها و موضوعات روبه‌رو نیستیم؛ نام بانوانی را می‌بینیم که روزی برای آموختن، قدم در مسیر تحصیل گذاشته‌اند و امروز، خود اندیشه‌ای برای عرضه و قلمی برای نوشتن دارند.

وی افزود: دیدن نام طلاب بر جلد کتاب‌ها، برای ما مایه خوشحالی و افتخار است. پشت هر یک از این نام‌ها، تلاشی قرار دارد که شایسته دیده‌شدن است؛ از مطالعه و جست‌وجو تا نوشتن، بازخوانی و اصلاح. آنچه این مجموعه را برای ما عزیز می‌کند، همین است که پدیدآورندگان این آثار، خود بانوان طلبه‌اند.

از مسائل خانواده تا پژوهش‌های قرآنی و تاریخی

مدیر مرکز آموزش مجازی و غیرحضوری، با اشاره به ارسال ۶۶ اثر به اداره پژوهش مرکز آموزش غیرحضوری و مجازی، بیان کرد: این مجموعه، موضوعات متنوعی از معارف قرآنی، اعتقادات، اخلاق و تربیت تا خانواده، حقوق، ادبیات و زندگی‌نامه را دربرمی‌گیرد. این تنوع، نشان‌دهنده علایق و دغدغه‌های گوناگون بانوانی است که هر یک، موضوعی را برای مطالعه و نگارش برگزیده‌اند.

وی با اشاره به آثاری همچون «راهکارهای تربیتی فرزندان» و «اقتصاد در خانواده» گفت: بخشی از این قلم‌ها به پرسش‌های نزدیک زندگی پرداخته‌اند؛ به تربیت، خانواده و مسائل روزمره‌ای که نیازمند تأمل و پاسخ‌های سنجیده‌اند. در کنار آن‌ها، آثاری مانند «نقد و بررسی نظریه زبان رؤیایی قرآن کریم» و «شبهه‌شناسی عاشورا با استناد به منابع تاریخی» نیز از توجه نویسندگان به مباحث تخصصی حکایت دارند.

حاجی‌پور ادامه داد: این تفاوت موضوع‌ها برای ما ارزشمند است؛ زیرا نشان می‌دهد با استعدادهایی متنوع روبه‌رو هستیم. قرار نیست همه یک‌گونه بنویسند یا مسیر یکسانی را طی کنند؛ مهم آن است که هر بانوی طلبه، توانایی خود را بشناسد و با دانش، دقت و صداقت، آن را پرورش دهد.

حضور بانوان طلبه در تحقیق آثار روایی

وی در ادامه، با اشاره به فعالیت پژوهشی خانم مهدیه زکی‌زاده، از طلاب رشته تفسیر این مرکز، اظهار داشت: از نمونه‌های این حضور، نقش‌آفرینی ایشان در مقام محقق کتاب «بیست سال و سه روز» است؛ اثری که به تقریظ امام شهید آیت الله العظمی خامنه ای مزین شده است.

مدیر مرکز افزود: در معرفی آثار مکتوب، باید تلاش محققان را نیز دید؛ کسانی که در کنار نویسندگان، در شکل‌گیری یک اثر سهم دارند. معرفی فعالیت خانم زکی‌زاده، فرصتی برای توجه به همین نقش و قدردانی از بانوانی است که توان علمی خود را در مسیر تحقیق و فراهم‌آوردن زمینه نگارش آثار به کار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: برای ما مایه افتخار است که نام طلاب مرکز، نه‌تنها در جایگاه نویسنده، بلکه در عرصه تحقیق و دیگر مراحل پدیدآمدن آثار مکتوب دیده شود. این تجربه‌ها می‌تواند برای دیگر طلاب علاقه‌مند نیز الهام‌بخش باشد و آنان را به شناخت و پرورش استعدادهایشان ترغیب کند.

پشت هر کتاب، تلاش یک بانوی صاحب‌قلم قرار دارد

حاجی‌پور با تأکید بر ضرورت توجه به پدیدآورندگان آثار گفت: نوشتن، تنها کنار هم قرار دادن واژه‌ها نیست. نویسنده باید موضوع خود را بهتر بشناسد، منابع را بخواند، درباره یافته‌هایش بیندیشد و بارها به نوشته بازگردد. ازاین‌رو، وقتی کتابی را معرفی می‌کنیم، شایسته است کوشش انسانی و علمی پشت آن نیز دیده شود.

وی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که یک بانوی طلبه به توانایی خود مجال بروز بدهد، پرسش‌هایش را جدی بگیرد و برای بیان سنجیده اندیشه‌اش تلاش کند. نام او بر جلد کتاب، نشانه حضورش در عرصه تولید و عرضه دانش است؛ حضوری که باید با خواندن اثر و نقد دقیق و منصفانه آن، جدی گرفته شود.

مدیر مرکز آموزش مجازی و غیرحضوری ادامه داد: احترام به صاحبان این قلم‌ها، تنها در تبریک‌گفتن خلاصه نمی‌شود. آثار آنان باید خوانده و معرفی شوند و زمینه گفت‌وگو درباره نقاط قوت و زمینه‌های بهبودشان فراهم شود. چنین نگاهی، هم کوشش نویسنده را ارج می‌نهد و هم به رشد علمی او کمک می‌کند.

دعوت از طلاب برای آغاز مسیر نویسندگی

وی خطاب به طلاب علاقه‌مند به پژوهش و نگارش اظهار داشت: اگر با دیدن کتاب یکی از هم‌درسان خود، به نوشتن علاقه‌مند شده‌اید، این علاقه را جدی بگیرید. لازم نیست از ابتدا به تألیف یک کتاب فکر کنید؛ گاهی یک پرسش روشن، یک یادداشت علمی یا بازنویسی دقیق یک تحقیق، می‌تواند آغاز این مسیر باشد.

حاجی‌پور افزود: هیچ‌کس با نخستین نوشته، نویسنده‌ای پخته نمی‌شود. مطالعه مستمر، بهره‌گیری از راهنمایی استادان، پذیرفتن نقد و بازنویسی، بخشی از مسیر یادگیری است. آنچه اهمیت دارد، شتاب برای انتشار نیست؛ بلکه دقت علمی، امانت‌داری، شناخت مخاطب و حوصله برای بهترنوشتن است.

وی تأکید کرد: امیدواریم معرفی آثار طلاب، این باور را در دیگر بانوان علاقه‌مند تقویت کند که استعداد آنان نیز می‌تواند شکوفا شود؛ به شرط آنکه آن را جدی بگیرند و برای پرورشش، پیوسته و صبورانه تلاش کنند.

قدردانی از بانوان نویسنده، محققان و استادان

مدیر مرکز آموزش مجازی و غیرحضوری، ضمن قدردانی از پدیدآورندگان این آثار، گفت: به بانوان طلبه‌ای که حاصل اندیشه و پژوهش خود را به نگارش درآورده‌اند و به محققانی که در شکل‌گیری این آثار سهم داشته‌اند، صمیمانه تبریک می‌گویم. همچنین از استادان و گروه‌های علمی که با آموزش، راهنمایی و نقد سازنده در پرورش توان پژوهشی طلاب نقش داشته‌اند و از همکاران اداره پژوهش که برای گردآوری و معرفی آثار تلاش می‌کنند، سپاسگزارم.

حاجی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: خوشحالی ما تنها از بیشترشدن کتاب‌ها نیست؛ از دیدن بانوانی است که به توانایی خود مجال بروز داده‌اند. بانوانی که امروز می‌توان حاصل تلاششان را در دست گرفت، نامشان را خواند و با احترام گفت: در پدیدآمدن این اثر، یکی از طلاب ما نقش داشته است.

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