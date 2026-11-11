به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علیخانی، دبیر مجمع تشکل‌های بین‌الملل، در نشست خبری به مناسبت برگزاری دهمین نشست عمومی این مجمع، به تشریح اهداف، ساختار و فعالیت‌های مجمع پرداخت.

علیخانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به رشد چشمگیر نقش‌آفرینی مردمی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در دهه گذشته، گفت: در حوزه‌های گوناگون مانند فعالیت‌های گروه‌های جهادی، مجموعه‌های تربیتی و قرآنی، شاهد رشد قابل توجهی بوده‌ایم. برای نمونه، مجالس خانگی قرآن در سه چهار سال گذشته بسیار توسعه پیدا کرده است.

وی افزود: مجمع تشکل‌های بین‌الملل مجموعه‌ای است که در آن تعدادی تشکل ایرانی فعال در حوزه بین‌الملل دور هم جمع شده‌اند و این از ابتکارات رهبر شهید بود که بر نقش مردم در حل مسائل انقلاب اسلامی تأکید داشتند.

دبیر مجمع تشکل‌های بین‌الملل با اشاره به ساختار این مجمع گفت: اساساً این مجمع به هیچ جا وابسته نیست و به تعبیری یک مجموعه صنفی است. در آخرین آمار، ۹۶ تشکل ایرانی فعال در حوزه بین‌الملل عضو مجمع هستند که مسئولان آنها به صورت دوسالانه شورای مرکزی را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: این تشکل‌ها در ۴۴ کشور جهان فعالیت دارند و در حوزه‌های مختلف از جمله ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، مبارزه با استکبار، تقویت مسلمانان و شیعیان، فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

علیخانی با اشاره به نمونه‌هایی از فعالیت تشکل‌های عضو مجمع گفت: یکی از تشکل‌ها با تمرکز ده‌ساله روی لبنان، جریانی شبیه به بسیج در آنجا به وجود آورده است. نمونه دیگر در آسیای مرکزی است که تشکل‌هایی در ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان در حوزه توسعه زبان و ادبیات فارسی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در ارمنستان نیز تشکل‌های عضو مجمع به دنبال گسترش فرهنگ و زبان فارسی هستند. نخست‌وزیر ارمنستان قانونی وضع کرده که دانش‌آموزان باید یکی از زبان‌های کشورهای همسایه را یاد بگیرند و این فرصت بزرگی برای آموزش زبان فارسی است.

نقش مردم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی

دبیر مجمع تشکل‌های بین‌الملل با تأکید بر نقش مردم در حوزه بین‌الملل گفت: اگر در بیست سی سال گذشته به فکر تقویت جریان مردمی بودیم، شاید امروز خطاب رهبری به جای «بعثت امت» به «بعثت ملت» تبدیل می‌شد. زمینه رشد این جریان وجود دارد، اما توسعه پیدا نکرده و این یکی از غصه‌های ماست.

وی افزود: ما ۲۰۰ کشور در جهان داریم و ۹۶ تشکل فعال ایرانی در حوزه بین‌الملل وجود دارد که خیلی کم است. از شما اهالی رسانه دعوت می‌کنیم کمک کنید جریان مردمی در حوزه بین‌الملل بازنشر شود و مخاطبان خود را پیدا کند تا این عرصه از غربت و انحصار عده‌ای خاص بیرون بیاید.

علیخانی تصریح کرد: فعالیت بین‌المللی صرفاً سفر رفتن نیست و صرفاً سفر به اروپای غربی هم نیست. افغانستان در کنار ما فرصت فعالیت مؤثر است و کشورهای همسایه ما تک‌تکشان فرصت فعالیت هستند. فضای مجازی نیز خودش دنیایی از کار برای حوزه بین‌الملل است.

وی با اشاره به پراکندگی تشکل‌ها در کشور گفت: ما در ۹ استان کشور تشکل داریم و در ۳۰ استان باید این موضوع وجود داشته باشد. برای نمونه، در استان یزد تشکل بین‌المللی شناسایی نکردیم. سیستان و بلوچستان می‌تواند در جنوب شرق کشور فعالیت‌های خودش را داشته باشد و استان‌های شمال غرب نیز می‌توانستند در قبال حوادث آذربایجان جدی‌تر ورود کنند.

دبیر مجمع تشکل‌های بین‌الملل در پاسخ به پرسشی درباره وابستگی تشکل‌ها گفت: اساسنامه مجمع این است که مجموعه‌های وابسته به جایی را به عضویت نمی‌پذیرد. این ۹۶ تشکل به هیچ جا وابسته نیستند. وابستگی به معنای انتصاب است؛ یعنی یک وزارتخانه یا نهاد، موسسه‌ای را به عنوان موسسه پوششی خود تعیین کند. که این‌ها عضو مجمع نیستند.

وی افزود: تشکل‌های عضو مجمع در برنامه‌ریزی صاحب اختیارند. ما در مجمع بستری فراهم می‌کنیم که تشکل‌های همسو بتوانند با هم عملیات مشترک تعریف کنند. ما دبیرخانه‌ای برای هماهنگ کردن این تشکل‌ها هستیم، نه اینکه برای آنها تعیین تکلیف کنیم.

علیخانی با اشاره به نقش مجمع در هماهنگی با نهادهای رسمی گفت: ما با دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط مذاکره می‌کنیم تا برخی اموری که آنها توان اجرای آن را ندارند، در اختیار تشکل‌ها و فعالان مردمی قرار گیرد. برای نمونه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ۶۰ کشور رایزن فرهنگی دارد و در ۱۴۰ کشور رایزن ندارد؛ این فرصت بزرگی برای تشکل‌های مردمی است.

وی با اشاره به فعالیت تشکل‌ها در حوزه زبان فارسی گفت: در آسیای مرکزی و قفقاز، توسعه زبان و ادبیات فارسی یکی از حوزه‌های جدی فعالیت تشکل‌هاست. در ازبکستان، دولت از تقویت یک امامزاده استقبال می‌کند و یک تشکل مردمی ما در آنجا به این امامزاده کمک می‌کند.

فعالیت در حوزه محور مقاومت و مبارزه با استکبار

علیخانی با اشاره به حوزه‌های فعالیت تشکل‌ها گفت: محور مقاومت و مبارزه با استکبار یکی از حوزه‌های جدی و پرتراکنش است. برای نمونه، چند تشکل ما در کاروان صمود در تونس حضور داشتند، هرچند ایرانیان مجاز به سوار شدن بر کشتی نبودند.

وی افزود: تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت(ع) یکی از حوزه‌های فعالیت تعدادی از تشکل‌هاست. همچنین حوزه آموزش و توانمندسازی، تقویت مهاجرین و ارتباط با دانشجویان و طلاب غیرایرانی در ایران از دیگر حوزه‌های فعالیت است.

دبیر مجمع تشکل‌های بین‌الملل با اشاره به حوزه دیپلماسی عمومی گفت: ارتباط مردمی ایران و کشورهای دیگر از تجربه‌های موفق تشکل‌هاست. برای نمونه، در افغانستان برنامه‌ای داریم که هیئت ایرانی شامل گروه‌های تربیتی موفق و تیم‌های موفق در حوزه الگوی سوم زن، تجربه‌های خود را به مخاطبان افغانستانی منتقل می‌کنند.

علیخانی با انتقاد از نگاه امنیتی به حوزه بین‌الملل گفت: در سال‌های گذشته، نگاه جمهوری اسلامی به عرصه بین‌الملل، نگاه امنیتی، نظامی و سیاسی بوده و گفتمان فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی رواج نداشته است. به همین دلیل، سال‌های زیادی اجازه داده نشد تشکل های مردمی‌ در حوزه بین‌الملل ورود کنند و اکنون ۹۶ تشکل داریم که کم است.

وی با اشاره به نقش مجمع در محو رژیم صهیونیستی گفت: یکی از دستور کارهای ما در ادامه فعالیت مجمع، نقش‌آفرینی مؤثرتر در امر محو و نابودی رژیم صهیونیستی است. تعبیر امام راحل این بود که اگر یک سطل آب مردم بریزند، اسرائیل را آب می‌برد. این یعنی فرد فرد و گروه گروه بلند شویم. سطل آب ریختن در هر کاری مفهوم خودش را پیدا می‌کند؛ با قلم، با رسانه، با زبان و با تولید محتوا.

علیخانی افزود: آنچه اکنون در کشور پررنگ است، آمادگی نظامی جان‌فداهاست که حتماً مهم است. اما آیا نمی‌شود جان‌فداهای زبان‌دان در تبیین مسائل جهان در شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مختلف مجازی ورود کنند یا حداقل در کشورهای همسایه ورود جدی‌تری داشته باشند؟

علیخانی تأکید کرد: اگر با رویکرد مردمی واقعی و نه امنیتی وارد فعالیت شویم، دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر متوجه می‌شوند که ما با سویه مردمی وارد شده‌ایم و توسعه زبان فارسی حساسیت‌برانگیز نیست. تا زمانی که کار جمع‌آوری اطلاعات یا خرابکاری نباشد، کشور میزبان با ما برخورد نخواهد کرد.

وی با اشاره به نمونه ازبکستان گفت: در ازبکستان، دولت از تقویت یک امامزاده استقبال می‌کند؛ دولتی که شیعی نیست و پایه‌های فکری کمونیستی دارد. چرا؟ چون می‌فهمد تقویت امامزاده جذب توریست می‌کند و برایش فرقی نمی‌کند توریست هندو باشد یا شیعه یا مسیحی.

علیخانی با برشمردن حوزه‌های فعالیت تشکل‌ها گفت: زبان و ادبیات فارسی، رسانه و فضای مجازی، تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت(ع)، محور مقاومت و مبارزه با استکبار، آموزش و توانمندسازی، تقویت مهاجرین و دیپلماسی عمومی از جمله حوزه‌های فعالیت تشکل‌های عضو مجمع است.

وی با اشاره به نسبت مجمع با نهادهای رسمی گفت: ما نهادهای رسمی فعال در حوزه بین‌الملل مانند مجمع جهانی اهل بیت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جامعه المصطفی را فرصت می‌دانیم و برای آنها تبیین می‌کنیم که ظرفیت مردمی می‌تواند مکمل فعالیت آنها باشد.

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