به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اجرای آزمایشی نمایش «کلاس خالی» (The Empty Classroom)، اثر گروه هنری سیرالئونی TIATA FAMBUL، با حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در محل رایزنی فرهنگی برگزار شد. این برنامه در چارچوب توسعه همکاری‌های هنری دو کشور و با هدف حمایت از تولیدات نمایشی، ارتقای کیفیت آثار هنری و فراهم‌سازی زمینه معرفی ظرفیت‌های تئاتر سیرالئون در عرصه‌های بین‌المللی صورت گرفت.

نمایش «کلاس خالی» با الهام از حمله به مدرسه میناب و شهادت جمعی از دانش‌آموزان، تلاش دارد از زبان هنرهای نمایشی، بخشی از رنج انسانی ناشی از خشونت علیه کودکان را بازتاب دهد. این اثر با تمرکز بر رؤیاهای ناتمام دانش‌آموزان، اندوه خانواده‌ها و جای خالی کودکانی که فرصت ادامه زندگی و تحصیل از آنان گرفته شده است، به موضوعاتی چون حق حیات، امنیت، آموزش و ضرورت حفاظت از کودکان در شرایط جنگ و درگیری می‌پردازد.

در این اثر، کلاس درس به نمادی از امید، آینده و فرصت‌های ازدست‌رفته تبدیل می‌شود. عنوان «کلاس خالی» نیز با تکیه بر همین تصویر نمادین، مخاطب را با غیبت کودکانی مواجه می‌کند که می‌توانستند در آینده پزشک، معلم، هنرمند و سازندگان جامعه خود باشند. گروه هنری TIATA FAMBUL کوشیده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تئاتر، موسیقی، حرکت و بیان نمایشی، این موضوع را در قالب روایتی هنری و تأثیرگذار به مخاطب منتقل کند.

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون در جریان این برنامه، اجرای کامل اثر را مشاهده و ضمن تقدیر از ابتکار هنری گروه، توجه هنرمندان سیرالئونی به موضوع کودکان شهید میناب را اقدامی ارزشمند و قابل توجه توصیف کرد. وی با اشاره به ظرفیت هنرهای نمایشی در بازتاب مسائل انسانی، اظهار داشت که تئاتر می‌تواند فراتر از بیان مستقیم و گزارش‌گونه حوادث، مخاطب را با ابعاد عاطفی و انسانی رویدادها همراه سازد و از طریق تصویر، حرکت، موسیقی و روایت، زمینه درک عمیق‌تر موضوعات را فراهم کند.

در جریان این بازبینی، رایزن فرهنگی پس از پایان اجرا با نویسنده، کارگردان و اعضای گروه به گفت‌وگو پرداخت و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای تقویت ساختار نمایشی و ارتقای کیفیت اجرا مطرح کرد. این پیشنهادها موضوعاتی از جمله انسجام بیشتر در روایت، تناسب میان بازی بازیگران و محتوای اثر، بهره‌گیری مؤثرتر از موسیقی و حرکات گروهی، استفاده هدفمند از سکوت و تقویت ظرفیت‌های بصری صحنه را دربرمی‌گرفت.

همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به زبان هنری و پرهیز از بیان مستقیم و شعاری تأکید شد؛ چراکه یکی از ویژگی‌های مهم هنر تئاتر، توانایی آن در انتقال مفاهیم عمیق از طریق تجربه‌ای زنده و عاطفی است. در این چارچوب، پیشنهاد شد عناصر مختلف اجرا، از بازی و طراحی صحنه تا موسیقی و ریتم نمایشی، هماهنگ‌تر در خدمت مضمون اصلی قرار گیرند تا اثر بتواند بدون نیاز به توضیحات بیرونی، ارتباط مؤثرتری با مخاطبان برقرار کند.

برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از تجربه هنرمندان ایرانی

در ادامه این همکاری، رایزنی فرهنگی موضوع استفاده از ظرفیت‌های تخصصی تئاتر جمهوری اسلامی ایران برای هدایت و ارتقای اثر را پیگیری کرده است. در همین راستا، هماهنگی‌های اولیه با دکتر کاظم نظری، استاد شناخته‌شده حوزه تئاتر، بازیگر و عضو هیئت علمی دانشگاه سوره، برای بررسی امکان همراهی و ارائه مشاوره تخصصی به گروه هنری انجام شده است.

بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته، امکان نظارت و راهنمایی هنری و ارائه مشاوره در زمینه ساختار نمایشی، شیوه اجرا و جنبه‌های فنی و هنری اثر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تعامل، کمک به گروه سیرالئونی برای بهره‌گیری از تجربه حرفه‌ای تئاتر ایران، در عین حفظ هویت بومی و ویژگی‌های هنری اثر است.

از دیگر محورهای این همکاری، بررسی امکان معرفی نمایش «کلاس خالی» در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است. با توجه به جایگاه این جشنواره در عرصه هنرهای نمایشی و حضور گروه‌ها و هنرمندان کشورهای مختلف در آن، مشارکت احتمالی گروه TIATA FAMBUL می‌تواند فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری سیرالئون و توسعه ارتباطات میان جامعه تئاتری دو کشور باشد.

بر این اساس، رایزنی فرهنگی پیگیری روند تکمیل و ارتقای نمایش، تهیه نسخه نهایی و مستندات لازم و بررسی امکان ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را در دستور کار قرار داده است.

استقبال هنرمندان سیرالئونی از همکاری فرهنگی با ایران

اعضای گروه هنری TIATA FAMBUL ضمن ابراز خرسندی از فرصت ارائه و بازبینی اثر در محل رایزنی فرهنگی، از پیشنهادها و راهنمایی‌های ارائه‌شده استقبال کردند و حمایت رایزنی فرهنگی را در مسیر تکمیل و ارتقای نمایش ارزشمند دانستند. آنان ابراز امیدواری کردند با تداوم این همکاری و بهره‌مندی از مشاوره‌های تخصصی هنرمندان ایرانی، بتوانند اثری پخته‌تر و تأثیرگذارتر تولید کنند و پیام انسانی آن را در محافل هنری و فرهنگی بین‌المللی به مخاطبان ارائه دهند.

این همکاری، نمونه‌ای از نقش هنر در گسترش دیپلماسی فرهنگی و ایجاد پیوند میان هنرمندان دو کشور است. نمایش «کلاس خالی» نشان می‌دهد که موضوعات انسانی و ارزش‌های مشترکی همچون کرامت انسان، صلح، امنیت کودکان و حق آموزش می‌توانند زمینه‌ساز همکاری هنری میان ملت‌هایی با پیشینه‌ها و فرهنگ‌های متفاوت باشند.

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون، حمایت از گروه‌های هنری بومی، انتقال تجربه و دانش تخصصی، توسعه تعاملات میان هنرمندان دو کشور و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران را از محورهای همکاری خود قرار داده است. حمایت از تولید و تکمیل نمایش «کلاس خالی» نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود؛ اثری که می‌تواند با تکیه بر زبان مشترک هنر، روایتگر رنج کودکان قربانی خشونت و زمینه‌ساز گفت‌وگویی فرهنگی درباره حق زندگی، آموزش و آینده‌ای امن برای همه کودکان باشد.

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