به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پرسش «چرا دختران ما به حجاب علاقه ندارند؟» از ابتدا نیازمند یک اصلاح علمی است، زیرا نمی‌توان همه دختران را یکسان دانست. گروهی حجاب را با اعتقاد و رضایت انتخاب می‌کنند، گروهی به شکل سنتی یا خانوادگی آن پایبندند، گروهی در تعریف و شیوه آن تردید دارند و برخی نیز تمایلی به رعایت آن ندارند. بنابراین، پرسش دقیق‌تر این است: چرا حجاب برای برخی دختران جوان، با وجود سال‌ها آموزش دینی و زندگی در جامعه‌ای اسلامی، به یک ارزش درونی و انتخاب شخصی تبدیل نمی‌شود؟

پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در «ضعف ایمان»، «تهاجم فرهنگی»، «رفتار خانواده» یا «رسانه‌های خارجی» خلاصه کرد. نگرش جوانان به پوشش، حاصل تعامل پیچیده‌ای میان خانواده، مدرسه، رسانه، گروه همسالان، تجربه‌های اجتماعی، تصویر زن در جامعه، اعتماد عمومی، احساس عدالت و نیاز طبیعی انسان به استقلال است. برای فهم این موضوع، داستان دختری به نام رها را دنبال می‌کنیم؛ دختری که نمونه یک فرد خاص نیست، بلکه روایت او از کنار هم قرار گرفتن تجربه‌های مشترک بسیاری از دختران جوان ساخته شده است.

۱. کودکی رها؛ آموزش پیش از شکل‌گیری پرسش

رها از کودکی واژه «حجاب» را شنیده بود. در خانه، مدرسه، کتاب‌های آموزشی و برنامه‌های مناسبتی به او گفته می‌شد که حجاب نشانه عفاف، شخصیت، امنیت و بندگی خداوند است. هنوز معنای دقیق بدن، جنسیت، انتخاب و مسئولیت اخلاقی را نمی‌فهمید، اما می‌دانست که «دختر خوب» باید پوشیده باشد.

در سال‌های کودکی، بسیاری از ارزش‌ها از راه همانندسازی آموخته می‌شوند، نه استدلال. کودک بیش از آنکه به دلیل و برهان توجه کند، رفتار والدین، معلمان و الگوهای مورد اعتماد خود را مشاهده می‌کند. اگر میان سخن و رفتار این الگوها هماهنگی وجود داشته باشد، ارزش موردنظر به‌تدریج درونی می‌شود. اما اگر کودک بارها با تناقض روبه‌رو شود، ممکن است آن ارزش را نه یک حقیقت اخلاقی، بلکه یک قاعده تحمیلی یا تشریفاتی تلقی کند.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که آموزش حجاب صرفاً به مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها تبدیل شود: «موهایت را بپوشان»، «این لباس مناسب نیست»، «دیگران درباره تو چه خواهند گفت؟»، «اگر چنین بپوشی دختر خوبی نیستی». در چنین رویکردی، ممکن است کودک ظاهر حکم را یاد بگیرد، اما هنوز به پاسخ پرسش‌های اساسی نرسیده باشد: فلسفه حجاب چیست؟ آیا حجاب فقط درباره زنان است؟ نسبت حجاب با عفاف، اخلاق و اختیار چیست؟ چرا شکل پوشش در جوامع مسلمان متفاوت است؟ آیا فرد محجبه الزاماً عفیف‌تر و اخلاقی‌تر است؟ چرا مسئولیت نگاه، رفتار و اخلاق مردان کمتر مورد تأکید قرار می‌گیرد؟

ارزشی که پیش از ایجاد فهم و گفت‌وگو به کودک تحمیل شود، ممکن است تا زمانی که محیط یکدست است باقی بماند، اما با نخستین مواجهه جدی با جهان متنوع دچار تزلزل می‌شود.

۲. نوجوانی؛ زمانی که جهان یکدست گذشته فرو می‌ریزد

رها بزرگ‌تر شد. تلویزیون را روشن کرد و فیلم‌ها و برنامه‌هایی دید که زنان خارجی در آن‌ها حجاب نداشتند، اما برخی از آنان تحصیل‌کرده، موفق، مهربان و محترم به تصویر کشیده می‌شدند. در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی، سریال‌های ترکی و عربی را دید که در آن‌ها زنانی با هویت مسلمان بدون پوشش مورد انتظار محیط او زندگی می‌کردند.

در ذهنش پرسشی شکل گرفت: «اگر بی‌حجابی الزاماً نشانه بی‌اخلاقی است، چرا زنانی را می‌بینم که حجاب ندارند اما خانواده‌دوست، مسئول، موفق یا معنوی‌اند؟ و اگر حجاب نشانه اخلاق است، چرا گاهی از افراد محجبه رفتارهای نادرست می‌بینم؟»

این پرسش لزوماً نتیجه تبلیغات خارجی یا دشمنی با دین نیست. نوجوان در مرحله‌ای از رشد قرار دارد که می‌خواهد باورهای کودکی را دوباره ارزیابی کند. او دیگر تنها دریافت‌کننده قواعد نیست؛ مقایسه می‌کند، تناقض‌ها را تشخیص می‌دهد و برای انتخاب‌های خود دلیل می‌خواهد.

بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، انسان فقط از آموزش مستقیم نمی‌آموزد، بلکه با مشاهده الگوها نیز یاد می‌گیرد. رسانه‌ها دامنه این الگوها را بسیار گسترده کرده‌اند. دختر جوان امروز خود را فقط با مادر، معلم و زنان محله مقایسه نمی‌کند؛ او هم‌زمان زندگی زنان ایرانی، عرب، ترک، اروپایی، آسیایی و مسلمانان ساکن کشورهای گوناگون را می‌بیند.

در چنین وضعیتی، انحصار الگو از میان می‌رود. جوان درمی‌یابد که مسلمانان برداشت‌های متفاوتی از پوشش دارند؛ شکل حجاب در فرهنگ‌های مختلف یکسان نیست؛ زنان بدون حجاب نیز ممکن است واجد فضیلت‌های انسانی باشند؛ زنان محجبه نیز مانند دیگر انسان‌ها می‌توانند رفتار درست یا نادرست داشته باشند؛ و موفقیت اجتماعی، اخلاق و معنویت را نمی‌توان صرفاً از روی پوشش ظاهری تشخیص داد.

اگر آموزش رسمی برای این تنوع پاسخ علمی، دینی و اقناع‌کننده‌ای نداشته باشد و فقط آن را انکار یا محکوم کند، اعتبار خود را در ذهن جوان از دست می‌دهد.

۳. اثر معکوس اجبار؛ وقتی پوشش به میدان اثبات استقلال تبدیل می‌شود

نوجوانی و جوانی، دوران شکل‌گیری هویت مستقل است. جوان می‌خواهد احساس کند که درباره بدن، ظاهر، رشته تحصیلی، شغل و آینده خود نقش دارد. اگر پوشش فقط به صورت دستور ارائه شود، ممکن است مسئله از معنای دینی خود فاصله بگیرد و به موضوعی برای اثبات استقلال تبدیل شود.

در روان‌شناسی، این پدیده را می‌توان با مفهوم واکنش روان‌شناختی توضیح داد. هنگامی که فرد احساس کند آزادی انتخاب او محدود شده است، ممکن است برای بازگرداندن حس آزادی دقیقاً برخلاف دستور عمل کند، حتی اگر در شرایطی آزادانه امکان داشت انتخاب دیگری داشته باشد.

در این حالت، مقاومت در برابر حجاب همیشه به معنای نفی خدا، دین یا عفاف نیست. گاهی پیام پنهان رفتار دختر جوان این است: «می‌خواهم دیده شوم، شنیده شوم و احساس کنم درباره زندگی خودم صاحب اراده‌ام.»

هرچه لحن آموزش و اجرای یک ارزش تحقیرآمیزتر، خشن‌تر یا آمیخته با تهدید باشد، احتمال اینکه آن ارزش در ذهن فرد با احساسات منفی پیوند بخورد بیشتر می‌شود. اگر دختری هنگام گفت‌وگو درباره حجاب، احساس شرم، ترس، خشم یا بی‌احترامی کند، ممکن است این احساسات به اصل مفهوم حجاب نیز تعمیم داده شوند.

به بیان ساده، گاهی جوان نه فقط با یک نوع پوشش، بلکه با خاطره اجبار و تحقیر مخالفت می‌کند.

۴. فاصله میان حجاب و عفاف

یکی از مشکلات آموزش رایج، تقلیل عفاف به پوشش زنان است. عفاف در معنای اخلاقی و دینی خود مفهومی گسترده‌تر دارد و می‌تواند شامل پاکی نگاه، رعایت حرمت دیگران، مسئولیت‌پذیری در روابط، وفاداری، پرهیز از سوءاستفاده جنسی، حفظ حریم خصوصی، کنترل خواسته‌ها، رعایت پوشش متناسب و احترام متقابل زن و مرد باشد.

اما اگر تمام این منظومه اخلاقی کنار گذاشته شود و فقط چند تار موی یک زن موضوع اصلی قرار گیرد، دختر جوان ممکن است به این نتیجه برسد که جامعه به جای اخلاق بر ظاهر تمرکز کرده است.

رها از خود می‌پرسد: «چرا درباره پوشش من با این شدت صحبت می‌شود اما درباره مزاحمت خیابانی، دروغ، خیانت، خشونت، فساد، تحقیر زنان یا مسئولیت اخلاقی مردان همان اندازه حساسیت وجود ندارد؟»

حتی اگر این برداشت تمام واقعیت جامعه نباشد، نفس شکل‌گیری آن اهمیت دارد. نگرش اجتماعی افراد صرفاً بر پایه قوانین و سخنرانی‌ها ساخته نمی‌شود، بلکه بر اساس تجربه‌های روزمره آنان شکل می‌گیرد.

اگر جوان احساس کند که ظاهر او بیشتر از شخصیت، دانش، توانایی و کرامتش دیده می‌شود، ممکن است حجاب را نه به‌عنوان بخشی از معنویت، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی بدن زن تفسیر کند.

۵. ادعاهای غیرعلمی و آسیب به اعتبار سخن دینی

گاهی برخی افراد مشکلات طبیعی یا اجتماعی را مستقیماً به نوع پوشش زنان نسبت می‌دهند؛ برای مثال خشکسالی، کمبود باران، گرانی یا بحران‌های دیگر را نتیجه بدحجابی معرفی می‌کنند.

از منظر علمی، خشکسالی پدیده‌ای مرتبط با عواملی مانند الگوهای اقلیمی، کاهش بارندگی، افزایش دما، مدیریت منابع آب، الگوی مصرف، کشاورزی، برداشت از منابع زیرزمینی و تغییرات محیط‌زیستی است. نسبت دادن مستقیم چنین پدیده پیچیده‌ای به پوشش زنان بدون شواهد معتبر، یک ادعای علمی محسوب نمی‌شود.

از نظر تربیتی نیز چنین سخنانی ممکن است نتیجه‌ای معکوس داشته باشند. جوانی که با آموزش مدرسه، دانشگاه و منابع علمی آشناست، وقتی با ادعایی آشکارا غیرقابل‌آزمون یا غیرمستند مواجه می‌شود، ممکن است نه‌تنها آن سخن، بلکه گوینده و حتی سایر آموزه‌های دینی او را نیز زیر سؤال ببرد.

در اینجا خطری مهم رخ می‌دهد: دفاع ضعیف از یک ارزش می‌تواند بیش از مخالفت آشکار به آن آسیب بزند.

وقتی برای ترویج حجاب از استدلال‌های غیرعلمی استفاده شود، سه پیامد محتمل است: اصل حجاب در ذهن جوان غیرعقلانی جلوه می‌کند؛ اعتماد او به گویندگان رسمی کاهش می‌یابد؛ و دین با ادعاهایی پیوند می‌خورد که اساساً ممکن است برداشت شخصی افراد باشند.

برای حفظ اعتبار آموزه‌های دینی باید میان باور دینی، تفسیر شخصی، تحلیل اجتماعی و ادعای علمی تفاوت روشن وجود داشته باشد.

۶. ادراک تبعیض؛ «چرا برای بعضی‌ها مجاز است و برای من نه؟»

روزی رها همراه دوستانش به کافه‌ای رفت و زنانی را دید که بدون رعایت پوشش مورد انتظار در آن حضور داشتند. درباره صاحب یا گردانندگان آن کافه نیز شنیده بود که با افراد بانفوذ ارتباط دارند. ممکن است این شنیده‌ها درست یا نادرست، کامل یا ناقص باشند، اما آنچه از نظر جامعه‌شناختی اهمیت دارد، برداشت جوان از تبعیض است.

او با خود گفت: «اگر حجاب یک اصل تغییرناپذیر است، چرا اجرای آن برای همه یکسان نیست؟ چرا بعضی افراد به‌دلیل موقعیت اقتصادی، شهرت یا ارتباطاتشان آزادی بیشتری دارند اما یک شهروند عادی با محدودیت روبه‌رو می‌شود؟»

انسان‌ها فقط به خود قانون واکنش نشان نمی‌دهند؛ به عادلانه بودن شیوه اجرای قانون نیز حساس‌اند. حتی قانونی که با باورهای فرد سازگار نیست، اگر شفاف، محترمانه و بدون تبعیض اجرا شود، ممکن است واکنش کمتری ایجاد کند. برعکس، اجرای گزینشی یک قاعده می‌تواند مقاومت شدیدی به وجود آورد.

در روان‌شناسی اجتماعی، «عدالت رویه‌ای» اهمیت فراوانی دارد. افراد می‌خواهند بدانند: آیا قواعد برای همه یکسان‌اند؟ آیا با آنان محترمانه رفتار می‌شود؟ آیا امکان اعتراض و گفت‌وگو دارند؟ آیا کسانی که قانون را اجرا می‌کنند خود نیز به همان معیارها پایبندند؟ آیا ثروت، شهرت یا ارتباطات باعث استثنا شدن افراد می‌شود؟

اگر پاسخ ذهنی جوان به این پرسش‌ها منفی باشد، مخالفت او با حجاب ممکن است بخشی از اعتراض گسترده‌تر به احساس بی‌عدالتی باشد. در این شرایط، حجاب از یک موضوع دینی به نماد رابطه فرد با ساختار اجتماعی تبدیل می‌شود.

۷. تناقض گفتار و رفتار الگوها

نوجوانان در تشخیص دوگانگی بسیار حساس‌اند. اگر فردی از عفاف سخن بگوید اما در زندگی خصوصی یا رفتار اجتماعی خود به کرامت دیگران احترام نگذارد، پیام اخلاقی او بی‌اثر می‌شود.

ممکن است جوان مشاهده کند که برخی افراد از حجاب دفاع می‌کنند اما به زنان توهین می‌کنند؛ درباره عفاف سخن می‌گویند اما در محیط کار عدالت را رعایت نمی‌کنند؛ پوشش را معیار دینداری می‌دانند اما نسبت به دروغ، فساد یا حق‌الناس حساسیت کمتری نشان می‌دهند؛ و برای مردم محدودیت قائل‌اند اما نزدیکان خود را استثنا می‌کنند.

در چنین فضایی، ذهن جوان میان «اصل حجاب» و «رفتار مدافعان حجاب» تمایز نمی‌گذارد. او ممکن است خطای یک مروج را به خود ارزش تعمیم دهد.

البته از نظر منطقی، رفتار نادرست یک فرد، درستی یا نادرستی یک آموزه را ثابت نمی‌کند. اما در جهان واقعی، مردم ارزش‌ها را تا حد زیادی از طریق نمایندگان آن‌ها می‌شناسند. اگر نمایندگان یک ارزش قابل اعتماد نباشند، خود آن ارزش نیز آسیب می‌بیند.

۸. چرا رسانه‌های غیررسمی جذاب‌تر می‌شوند؟

رسانه‌های رسمی ممکن است زن مطلوب را به شکلی محدود، آرمانی و کم‌تنوع نمایش دهند. در مقابل، سریال‌ها و شبکه‌های اجتماعی زنانی را نشان می‌دهند که اشتباه می‌کنند، عاشق می‌شوند، شکست می‌خورند، کار و تحصیل می‌کنند، درباره ظاهر خود تصمیم می‌گیرند و شخصیت‌هایی متفاوت و چندبعدی دارند.

جوان معمولاً با شخصیت واقعی و چندبعدی بهتر ارتباط برقرار می‌کند تا با الگویی که بیش از اندازه بی‌نقص، شعاری یا دور از زندگی روزمره است.

البته محصولات رسانه‌ای خارجی نیز واقعیت کامل نیستند. بسیاری از آن‌ها با اهداف تجاری ساخته می‌شوند، بدن و زیبایی زنان را به کالا تبدیل می‌کنند یا تصویری غیرواقعی از عشق، ثروت و آزادی ارائه می‌دهند. با این حال، صرف محکوم‌کردن این رسانه‌ها کافی نیست. باید فهمید که چه نیازی را پاسخ می‌دهند: نیاز به تنوع، نیاز به زیبایی، نیاز به داستان‌های جذاب، نیاز به دیدن زنان فعال و تصمیم‌گیرنده، نیاز به گفت‌وگو درباره عشق، بدن و هویت، و نیاز به زندگی‌ای که فقط به موعظه محدود نباشد.

اگر رسانه داخلی این نیازها را نبیند، جوان پاسخ آن‌ها را در جایی دیگر جست‌وجو خواهد کرد.

۹. حجاب به‌عنوان مسئله هویت و تعلق نسلی

لباس فقط پوشاندن بدن نیست؛ نوعی زبان اجتماعی است. انسان با پوشش خود درباره سن، سلیقه، طبقه اجتماعی، تعلق فرهنگی و هویت فردی پیام می‌فرستد.

برای برخی دختران، پوشش متفاوت راهی برای اعلام این جمله است: «من خودم را آن‌گونه که دیگران تعریف می‌کنند تعریف نمی‌کنم.»

در اینجا نوع پوشش ممکن است بیش از آنکه ناشی از بی‌اعتقادی دینی باشد، ابزاری برای ساختن هویت نسلی باشد. جوان می‌خواهد با همسالانش احساس تعلق کند. اگر شکل خاصی از پوشش در گروه دوستان، دانشگاه یا فضای مجازی نشانه زیبایی، استقلال و به‌روز بودن تلقی شود، فشار غیررسمی گروه ممکن است از آموزش‌های رسمی نیرومندتر باشد.

این فشار فقط به سمت بی‌حجابی نیست. در بعضی گروه‌ها نیز حجاب کامل، نشانه هویت، امنیت و تعلق است. بنابراین انتخاب پوشش همواره فردی و جدا از محیط نیست؛ انسان از گروه‌هایی که به آن‌ها تعلق دارد تأثیر می‌پذیرد.

۱۰. نقش معیارهای زیبایی و اقتصاد توجه

فضای مجازی ساختاری مبتنی بر «توجه» دارد. تصویرهایی بیشتر دیده می‌شوند که هیجان‌انگیزتر، زیباتر و متفاوت‌تر باشند. الگوریتم‌ها الزاماً اخلاقی‌ترین یا واقعی‌ترین محتوا را برجسته نمی‌کنند؛ آن‌ها محتوایی را بیشتر نمایش می‌دهند که تعامل بیشتری ایجاد کند.

دختر جوان هر روز با حجم عظیمی از تصاویر چهره‌ها، اندام‌ها، لباس‌ها و سبک‌های زندگی روبه‌رو می‌شود. در چنین فضایی، ظاهر به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود. لایک، دنبال‌کننده، توجه و تأیید دیگران می‌تواند به فرد احساس ارزشمندی بدهد.

اگر خانواده و جامعه نتوانند منابع عمیق‌تری برای عزت‌نفس دختران فراهم کنند—مانند مهارت، دانش، هنر، ورزش، مشارکت اجتماعی و روابط سالم—احتمال دارد ظاهر به مهم‌ترین ابزار دریافت تأیید تبدیل شود.

البته این مسئله نباید به سرزنش دختران منجر شود. اقتصاد مد، تبلیغات و شبکه‌های اجتماعی به‌طور سازمان‌یافته از ناامنی‌های روانی انسان‌ها استفاده می‌کند. راه‌حل، متهم‌کردن جوان نیست، بلکه تقویت سواد رسانه‌ای و ایجاد منابع متنوع برای احساس ارزشمندی است.

۱۱. تجربه‌های منفی و تعمیم آن‌ها به اصل دین

گاهی مسئله حجاب برای یک دختر با تجربه‌ای ناخوشایند پیوند می‌خورد: سرزنش در مدرسه، برخورد نامناسب در خیابان، تحقیر خانوادگی، کنترل افراطی، مقایسه با دیگران یا نادیده گرفته شدن توانایی‌هایش.

اگر این رفتارها با زبان دین توجیه شوند، ممکن است خشم فرد از یک رفتار انسانی به کلیت دین تعمیم پیدا کند. او شاید در اصل با معنویت یا اخلاق مخالف نباشد، اما چون آن‌ها را از دریچه تجربه‌ای دردناک شناخته، از نشانه‌های دینی فاصله می‌گیرد.

به همین دلیل باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت: فردی که پس از مطالعه و تأمل، برداشت دینی متفاوتی پیدا کرده است؛ و فردی که در حال واکنش به تجربه‌ای از اجبار، تحقیر یا بی‌عدالتی است. برخورد یکسان با این دو گروه نه علمی است و نه مؤثر.

۱۲. آیا مخالفت با حجاب همیشه به معنای مخالفت با دین است؟

خیر. نگرش دختران جوان طیف گسترده‌ای دارد. ممکن است دختری به خدا و دین اعتقاد داشته باشد اما حجاب را رعایت نکند؛ اصل حجاب را بپذیرد اما با اجبار اجتماعی آن مخالف باشد؛ پوشش متعارفی داشته باشد اما تعریف رسمی از حجاب را قبول نکند؛ در حال مطالعه و تردید باشد؛ به‌دلیل تجربه‌های منفی از نشانه‌های دینی فاصله گرفته باشد؛ همچنان خود را مسلمان بداند اما برداشت متفاوتی از سبک زندگی داشته باشد؛ یا اساساً اعتقاد دینی پیشین خود را از دست داده باشد.

نادیده گرفتن این تفاوت‌ها باعث می‌شود به همه افراد یک برچسب زده شود. برچسب‌زنی گفت‌وگو را متوقف می‌کند، در حالی که فهم انگیزه‌ها نخستین شرط هرگونه ارتباط مؤثر است.

۱۳. مهم‌ترین دلایل کاهش تمایل برخی دختران به حجاب

بر اساس تحلیل‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، عوامل زیر می‌توانند در کنار یکدیگر مؤثر باشند:

۱. آموزش دستوری و غیرگفت‌وگویی: وقتی حجاب فقط به‌عنوان تکلیف بیان شود و فرصت پرسشگری وجود نداشته باشد، احتمال درونی شدن آن کاهش می‌یابد.

۲. اثر معکوس اجبار: محدود شدن حس انتخاب می‌تواند مقاومت روانی و رفتاری ایجاد کند.

۳. مشاهده سبک‌های متنوع زندگی: رسانه‌ها نشان می‌دهند که زنان مسلمان و غیرمسلمان با پوشش‌های گوناگون زندگی می‌کنند و نمی‌توان اخلاق آنان را فقط از روی ظاهر سنجید.

۴. تناقض میان گفتار و رفتار: رفتار نادرست برخی مدافعان یک ارزش، اعتماد جوان را به آن ارزش کاهش می‌دهد.

۵. احساس تبعیض: اجرای نابرابر قواعد، حجاب را از مسئله‌ای دینی به نماد بی‌عدالتی تبدیل می‌کند.

۶. تقلیل اخلاق به ظاهر: تمرکز بیش از اندازه بر پوشش و کم‌توجهی به صداقت، عدالت، کرامت و حق‌الناس موجب بدبینی می‌شود.

۷. استدلال‌های غیرعلمی: پیوند دادن مسائل پیچیده‌ای مانند خشکسالی یا مشکلات اقتصادی به پوشش زنان، اعتبار گفتمان دینی را تضعیف می‌کند.

۸. نیاز به استقلال: جوان می‌خواهد در تصمیم‌های مربوط به بدن و ظاهر خود نقش واقعی داشته باشد.

۹. تأثیر گروه همسالان: پذیرفته شدن در جمع دوستان و تعلق به نسل جدید بر نوع پوشش اثر می‌گذارد.

۱۰. معیارهای زیبایی و شبکه‌های اجتماعی: فضای مجازی ظاهر را به ابزاری برای جلب توجه و دریافت تأیید تبدیل کرده است.

۱۱. تجربه‌های منفی: تحقیر، تهدید و کنترل افراطی ممکن است احساس منفی نسبت به اصل حجاب ایجاد کند.

۱۲. ضعف الگوهای جذاب و باورپذیر: اگر دختر محجبه فقط به‌صورت شخصیتی شعاری و غیرواقعی تصویر شود، جوان نمی‌تواند با او همانندسازی کند.

۱۳. مسائل اقتصادی و اجتماعی: نگرانی درباره آینده، اشتغال، تحصیل، مسکن و امنیت روانی ممکن است اولویت‌های جوان را تغییر دهد. در چنین شرایطی، تأکید افراطی بر پوشش ممکن است نشانه بی‌توجهی به مسائل اصلی زندگی او تلقی شود.

۱۴. چه رویکردی می‌تواند مؤثرتر باشد؟

نخست: شنیدن پیش از سخن گفتن. به جای پرسیدن «چرا حجاب نداری؟»، می‌توان پرسید: «تجربه و برداشت تو از حجاب چیست؟» میان این دو پرسش تفاوت بزرگی وجود دارد. پرسش اول ممکن است متهم‌کننده باشد؛ پرسش دوم دعوت به گفت‌وگوست.

دوم: تفکیک ایمان از اجبار. یک رفتار ظاهری لزوماً نشان‌دهنده وضعیت کامل ایمان فرد نیست. داوری درباره باطن انسان‌ها می‌تواند آنان را از گفت‌وگو دور کند.

سوم: ارائه استدلال صادقانه. نباید برای دفاع از حجاب از هر روایت ضعیف، تهدیدآمیز یا غیرعلمی استفاده کرد. جوان امروز امکان بررسی ادعاها را دارد. اعتراف به پیچیدگی یک مسئله، اعتماد بیشتری از پاسخ‌های ساده و قطعی ایجاد می‌کند.

چهارم: کاهش تناقض‌ها. هیچ تبلیغی به اندازه رفتار عادلانه، پاک‌دستی، صداقت و احترام اثرگذار نیست. اگر مدافعان یک ارزش در عمل به اخلاق پایبند باشند، سخن آنان شنیدنی‌تر می‌شود.

پنجم: احترام به کرامت دختران. دختر جوان نباید احساس کند که تمام هویت او به پوشش تقلیل یافته است. او پیش از هر چیز یک انسان است؛ با استعداد، نگرانی، رؤیا، دانش، خلاقیت و حق برخورداری از احترام.

ششم: آموزش جامع عفاف. عفاف باید به زنان و مردان، هر دو، آموزش داده شود و شامل نگاه، گفتار، رفتار، مسئولیت رابطه، حریم خصوصی و احترام متقابل باشد.

هفتم: تقویت سواد رسانه‌ای. به جای ممنوعیت صرف، باید به جوانان آموخت که تصاویر رسانه‌ای چگونه تولید می‌شوند، الگوریتم‌ها چگونه توجه را هدایت می‌کنند و صنعت زیبایی چگونه از احساس ناامنی انسان سود می‌برد.

هشتم: پذیرش تنوع و پرهیز از برچسب‌زنی. دختران محجبه و غیرمحجبه هر دو گروه‌هایی متنوع‌اند. هیچ‌یک را نباید مطلقاً پاک، فریب‌خورده، اخلاقی یا بی‌اخلاق معرفی کرد.

نتیجه‌گیری؛ مسئله فقط چند تار مو نیست

رها یک روز مقابل آینه ایستاد. روسری‌اش را مرتب کرد، دوباره کنار زد و به چهره خود نگاه کرد. مسئله او فقط پوشش نبود. پشت این تصمیم، مجموعه‌ای از پرسش‌ها حضور داشت: آیا سخن من شنیده می‌شود؟ آیا قواعد برای همه یکسان‌اند؟ آیا ارزش من فقط با ظاهرم سنجیده می‌شود؟ آیا می‌توانم هم دیندار باشم و هم پرسشگر؟ چرا برخی رفتارهای غیراخلاقی کمتر از پوشش من دیده می‌شوند؟ آیا انتخاب من از روی فهم است یا ترس؟ آیا کسانی که مرا به اخلاق دعوت می‌کنند، خودشان عادلانه رفتار می‌کنند؟

کاهش تمایل برخی دختران به حجاب را نمی‌توان صرفاً با «لجبازی»، «بی‌ایمانی» یا «تأثیر رسانه خارجی» توضیح داد. این پدیده ممکن است حاصل شکاف میان آموزش و تجربه، گفتار و رفتار، ارزش و اجبار، قانون و عدالت، یا ظاهر و اخلاق باشد.

اگر جامعه می‌خواهد حجاب برای جوانان معنایی اخلاقی و معنوی داشته باشد، پیش از افزایش تذکر و محدودیت باید اعتماد ایجاد کند. اعتماد نیز با شعار ساخته نمی‌شود؛ بلکه از راه گفت‌وگوی صادقانه، عدالت، احترام، علم، رفتار هماهنگ و پذیرش کرامت و قدرت انتخاب انسان شکل می‌گیرد.

ارزش‌های اخلاقی زمانی پایدار می‌شوند که فرد آن‌ها را بفهمد، در رفتار الگوهای خود ببیند و با اراده و مسئولیت شخصی انتخاب کند. ظاهر را می‌توان برای مدتی کنترل کرد، اما باور را تنها می‌توان با اعتماد، معنا و صداقت پرورش داد.

محمود لطفعلی‌خانی، پژوهشگر و نویسنده

...................

پایان پیام/