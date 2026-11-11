به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق با انتشار بیانیه‌ای، پیروزی‌های بزرگ در برابر دشمن صهیونیستی ــ آمریکایی را به امت اسلامی تبریک گفت و افزود: خون امام شهید سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌سره)، فرماندهان پاک‌سرشت، کودکان و بی‌گناهان، گریبان جنایتکاران ستمگر را گرفته و به کابوس شبانه و هراس روزانه‌شان بدل گشته است.

آن‌ها باید بدانند که پس از تلخی شکست، طعم ذلت و فروپاشی را نیز خواهند چشید. و بعد باید منتظر خون‌خواهی فرزندان شهید خامنه‌ای باشند؛ انتقامی که ورود آن‌ها به جهنم را جلو می‌اندازد.

همچنین بر مفاد پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دام‌ظله) تأکید می‌کنیم؛ پیامی که بر وحدت جبهه‌ها و پایداری مقاومت اسلامی در کشورهای مختلف تأکید دارد.

با ایشان عهد می‌بندیم که در مسیر رهبر شهیدمان و راه مقاومت، عزت، کرامت و آزادگی، ثابت‌قدم بمانیم و برای مواجهه با همه تحولات پیش‌رو، آمادگی کامل داشته باشیم.

به لطف پروردگار و برکت خون شهدا، امروز در بهترین وضعیت قرار داریم و هیچ فتنه و توطئه‌ای نمی‌تواند ما را متزلزل کند.

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