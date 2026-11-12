خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: مطالبه فدک توسط حضرت زهرا (س) را نمی‌توان صرفاً یک دعوای مالی بر سر یک زمین کشاورزی دانست. این مطالبه، در بطن خود یک کنش سیاسی-اعتقادی عمیق بود که هدف آن به چالش کشیدن مبنای مشروعیت حکومت وقت و هموار کردن مسیر برای بازگشت خلافت به جایگاه حقیقی خود، یعنی امیرالمومنین (ع) بود. تحلیل دقیق این واقعه نشان می‌دهد که غصب فدک، مقدمه‌ای برای تثبیت غصب خلافت بود و بعدها حتی معاویه نیز به این امر اعتراف کرد که خلافت امیرالمومنین علی (ع) به ناحق غصب شده است.

فدک؛ از بخشش نبوی تا غصب سیاسی

بر اساس منابع تاریخی و روایی، فدک منطقه‌ای یهودی‌نشین بود که پس از فتح خیبر، بدون جنگ و با صلح تسلیم پیامبر (ص) شد. طبق آیه شریفه «وَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ»، خداوند دستور داد حق نزدیکان پیامبر ادا شود. در پی این دستور، پیامبر (ص) فدک را به حضرت زهرا (س) بخشیدند [۱]. این بخشش نه یک هدیه شخصی، بلکه یک انتصاب الهی بود که مالکیت آن را برای اهل بیت (ع) تثبیت می‌کرد.

با رحلت پیامبر (ص)، دستگاه خلافت نه تنها این مالکیت را به رسمیت نشناخت، بلکه با استناد به حدیثی جعلی («ما ارث نمی‌گذاریم»)، فدک را به نفع بیت‌المال مصادره کرد. اما تحلیلگران و مورخان منصف، از جمله ابن ابی الحدید (از علمای برجسته اهل سنت)، ریشه این مخالفت را در جای دیگری می‌بینند.

او نقل می‌کند که اگر خلیفه فدک را به حضرت فاطمه (س) بازمی‌گرداند، فردای آن روز او ادعا می‌کرد که خلافت متعلق به علی (ع) است و این امر مشروعیت خلیفه را فرو می‌ریخت [۲]. بنابراین، غصب فدک نه یک اقدام اقتصادی، بلکه یک ضرورت سیاسی برای حذف رقیب اصلی خلافت بود.

خطبه فدکیه؛ دادگاه علنی مشروعیت

حضرت زهرا (س) با ایراد خطبه فدکیه در مسجد پیامبر (ص) و در جمع مهاجر و انصار، صرفاً به دنبال پس گرفتن یک زمین نبود. او با استدلال به آیات قرآن و سیره پیامبر (ص)، یک دادگاه علنی برای محاکمه دستگاه خلافت تشکیل داد.

استدلال‌های او مبنی بر مالکیت بر فدک (از طریق ارث و بخشش) در واقع مقدمه‌ای برای طرح یک بحث کلان‌تر بود: اگر شما حق یک زن را در یک زمین کوچک غصب می‌کنید، چگونه مدعی هستید که شایسته رهبری امت اسلامی هستید؟ هدف او این بود که به مردم نشان دهد کسانی که با یک دستور صریح قرآنی و وصیت پیامبر (ص) این‌گونه رفتار می‌کنند، صلاحیت اداره جامعه را ندارند. این مطالبه، سپری بود برای دفاع از اصل ولایت و امامت [۳].

اعتراف معاویه؛ سندی بر غصب خلافت

اگرچه معاویه بن ابی‌سفیان در ظاهر رقیب سیاسی امیرالمومنین علی (ع) بود، اما در نامه‌ای که به محمد بن ابی‌بکر نوشت، پرده از یک حقیقت مهم برداشت. او با صراحت نوشت که این ابوبکر و عمر بودند که نخستین بار حق امیرالمومنین علی (ع) را غصب کردند و با او مخالفت نمودند.

معاویه در ادامه می‌نویسد: «اگر پدر تو پیش از ما این راه (مخالفت با علی) را نپیموده بود، ما از فرزند ابوطالب سرپیچی نمی‌کردیم... پس اگر این راه راست است، پدرت سرآمد آن است و اگر ناراست باشد، پدرت بنیادش را نهاده است» [۴]. این اعتراف صریح نشان می‌دهد که حتی دشمن سرسخت امیرالمومنین علی (ع) نیز به این واقعیت اذعان داشته که خلافت او به ناحق غصب شده و پایه‌گذاران این انحراف، شیخین بوده‌اند. بنابراین، غصب فدک و غصب خلافت دو روی یک سکه بودند که در سقیفه و با حذف اهل بیت (ع) از صحنه قدرت، به صورت همزمان طراحی و اجرا شدند.

آیات مرتبط با این واقعه

۱. آیه ۲۶ سوره اسراء (آیه ذی‌القربی):

«وَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ...»

ترجمه: «و حق نزدیکان را بپرداز، و (همچنین حق) مستمند و در راه‌مانده را...»

این آیه صریح‌ترین دستور الهی برای ادای حق اهل بیت (ع) است. طبق روایات، مصداق کامل «ذی‌القربی» در این آیه، حضرت زهرا (س) و فدک بود که پیامبر (ص) به دستور خدا آن را به ایشان واگذار کرد [۵].

۲. آیه ۳۳ سوره احزاب (آیه تطهیر):

«إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»

«خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.»

پیوند: این آیه مقام عصمت اهل بیت (ع) را اثبات می‌کند. بر اساس منابع معتبر اهل سنت، حضرت زهرا (س) یکی از مصادیق بارز «اهل بیت» است. بنابراین، خشم و نارضایتی او نه تنها یک احساس شخصی، بلکه معیاری برای سنجش حقانیت و مشروعیت دستگاه خلافت است. خشم فاطمه (س) مساوی با خشم خداوند و نارضایتی او مساوی با نارضایتی الهی است [۶].

۳. آیه ۶ و ۷ سوره حشر (فیء):

«مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَیٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَیٰ...»

«آنچه خدا از (اموال) اهل آن آبادی‌ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خویشاوندان (او) است...»

فدک از اموالی بود که بدون جنگ به دست پیامبر (ص) افتاد (فیء). این آیه نشان می‌دهد که این اموال مختص خدا، رسول و ذی‌القربی است و عموم مسلمانان در آن حقی ندارند. استدلال خلیفه مبنی بر اینکه فدک «فیء للمسلمین» است، با صراحت این آیه که آن را به «ذی‌القربی» اختصاص داده، در تضاد است [۷].

بنابراین مطالبه فدک توسط حضرت زهرا (س) یک اعتراض مدنی و الهی به یک کودتای سیاسی بود. او با این کار، مشروعیت حکومتی را که بر پایه غصب حق اهل بیت (ع) شکل گرفته بود، زیر سوال برد. همان‌طور که غصب فدک در ظاهر یک عمل حقوقی بود اما در باطن مقدمه‌چینی برای غصب خلافت محسوب می‌شد، دفاع حضرت زهرا (س) نیز در ظاهر احقاق یک حق مالی بود، اما در حقیقت تثبیت اصل امامت و افشای چهره غاصبان. اعتراف بعدی معاویه نیز این حقیقت را تأیید می‌کند که ریشه انحراف در خلافت، از همان روزهای نخست و با کنار زدن امیرالمومنی علی (ع) آغاز شد.

پی‌نوشت‌:

[۱] تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ذیل آیه ۲۶ سوره اسراء؛ ذیل ماجرای بخشش فدک به حضرت زهرا (س) توسط پیامبر (ص).

[۲] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱۶، ص ۲۸۴؛ نقل دلیل رد ادعای حضرت زهرا (س) توسط ابوبکر مبنی بر اینکه اگر فدک بازگردانده می‌شد، فردا ادعای خلافت علی (ع) مطرح می‌گردید.

[۳] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۲۱۵-۲۲۰؛ احتجاج طبرسی، ج ۱، ص ۹۷-۱۰۷؛ متن کامل خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) و استدلال به آیات قرآن و سیره پیامبر (ص).

[۴] ابن قتیبه دینوری، الامامة و السیاسة، ج ۱، ص ۱۲۴-۱۲۶؛ نامه معاویه به محمد بن ابی‌بکر و اعتراف صریح به اینکه ابوبکر و عمر نخستین غاصبان حق علی (ع) بودند.

[۵] تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ذیل آیه ۲۶ سوره اسراء؛ مصداق «ذی‌القربی» و ماجرای فدک.

[۶] صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه، حدیث ۲۴۲۴؛ صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۴۲۳۰؛ حدیث کساء و معرفی حضرت زهرا (س) به عنوان یکی از مصادیق اهل بیت (ع).

[۷] تفسیر طبری، ج ۲۲، ص ۴۹۲-۴۹۴؛ ذیل آیات ۶ و ۷ سوره حشر و اختصاص اموال فیء به خدا، رسول و ذی‌القربی.

[۸] صحیح بخاری، کتاب المغازی، حدیث ۴۲۴۰؛ صحیح مسلم، کتاب الجهاد، حدیث ۱۷۵۹؛ نقل خشمگین شدن حضرت فاطمه (س) از ابوبکر تا زمان وفات و بیعت نکردن با خلیفه.

فیروزه دلداری (پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)