به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این هنرمند اندونزیایی در گفت‌وگویی از انگیزه‌های خود برای خلق این آثار و علاقه و ارادتش به رهبران انقلاب اسلامی ایران سخن گفته است.

ویدئوی معرفی آثار این هنرمند که در صفحه رسمی اینستاگرام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا منتشر شد، در کمتر از ۲۴ ساعت با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۲ هزار بازدید، یک‌هزار و ۵۸۴ پسند و ۲۱۶ نظر دریافت کرد. همچنین این ویدئو ۵۵ بار بازنشر و ۳۲ بار برای سایر کاربران ارسال شد.

پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، شماری از هنرمندان اندونزیایی به شیوه‌های مختلف، عشق و ارادت خود را به امام شهید ابراز کرده‌اند. برخی از این هنرمندان نیز با خلق تابلوهای نقاشی و آثار هنری، احساسات و همدردی خود را به تصویر کشیده و آثارشان را به رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی اهدا کرده‌اند.

استقبال قابل توجه کاربران از این آثار، بیانگر ظرفیت هنرهای تجسمی در ایجاد ارتباط میان فرهنگ‌ها و نقش مؤثر فضای مجازی در معرفی جلوه‌هایی از علاقه‌مندی به فرهنگ و شخصیت‌های ایرانی در جامعه اندونزی است.

این جلوه‌های هنری، نشان‌دهنده پیوندهای عاطفی و فرهنگی بخشی از جامعه هنری اندونزی با ایران و بازتاب شخصیت رهبر فقید انقلاب اسلامی در میان هنرمندان این کشور است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار و فعالیت‌های هنری این نقاش اندونزیایی را از طریق صفحه اینستاگرام @yatimanmbatu دنبال کنند.

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