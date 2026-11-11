به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری شاهرودی، مسئول دفتر آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی (دام ظله)، در جمع خبرنگاران با اشاره به تأکید معظم‌له نسبت به بزرگداشت هرچه باشکوه‌تر ایام فاطمیه، از برگزاری دسته بزرگ عزاداران فاطمی با حضور آیت‌الله فقیهی، علما، طلاب و فضلا، مسئولان، هیئات مذهبی و عموم شیفتگان خاندان عصمت و طهارت(ع) خبر داد.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه در این نشست خبری با اشاره به سخنان اخیری که تقابل بین ولایت‌مداری نسبت به اهل‌بیت(ع) و حمایت و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده‌اند، این سخنان را اشتباه محض و از روی جهالت دانست.

وی با اشاره به موضع‌گیری آیت‌الله فقیهی نسبت به این سخنان، برگزاری باشکوه دسته عزای امسال را تجلی اتحاد ولایت‌مداری اهل‌بیت(ع) با حمایت از نظام مقدس اسلامی دانستند.

ایشان در ادامه با اشاره به اینکه از سه‌شنبه ۱۹ آبان به مدت سه شب، روضه‌های دفتر معظم‌له با سخنرانی وعاظ محترم و مرثیه‌خوانی ذاکران اهل‌بیت(ع) از ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می‌شود، از همه شیفتگان خاندان عصمت و طهارت(ع)، حامیان و مدافعان نظام مقدس جمهوری اسلامی درخواست کرد با حضورشان به شکوه مجالس و دسته‌های عزای حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا(س) بیفزایند.

لازم به ذکر است که دسته عزای بزرگ فاطمی، همگام با فقیه ولایی آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی (دام ظله)، پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه از ساعت ۱۶ از دفتر معظم‌له واقع در خیابان صفاییه کوچه ۲۵ به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با مداحی کربلایی آرش پیله‌ور، کربلایی حسن دانشیار و حاج سعید حیدریان برگزار خواهد شد.

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