به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه های رسانه ای حرم بانوی کرامت به مناسبت ایام فاطمیه از سه شنبه ۱۹ تا یکشنبه ۲۴ آبان ماه از سوی اداره رسانه حرم بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش سه‌شنبه ۱۹ آبانماه ساعت ۱۱:۲۰ برنامه «اذانگاهی» در شبستان امام خمینی(ره) و پخش زنده از شبکه قرآن و قم، بعد از نماز عصر برنامه «آفتاب شرقی» به صورت تولیدی از شبکه یک سیما، ساعت ۱۶:۱۵ برنامه «گفتمان فاطمی» از صحن حضرت امام هادی علیه السلام به صورت تولیدی از شبکه ولایت، برنامه «اذانگاهی مغرب» در شبستان امام خمینی(ره) به صورت زنده از شبکه قم، بعد از نماز عشا پخش زنده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان و مداحی حسن شالبافان از شبستان امام خمینی(ره) در شبکه قرآن، ساعت ۱۹ الی ۲۰ برنامه «در آستان خورشید» و پخش زنده از شبکه سه و ساعت ۲۱ نیز برنامه «میثاق» با پخش زنده از شبکه کربلا پخش خواهد شد.

چهارشنبه ۲۰ آبانماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ برنامه «روضه بانوان» به صورت پخش زنده از شبکه قرآن، بعد از نماز عصر برنامه «آفتاب شرقی» به صورت تولیدی از شبکه یک سیما، برنامه «اذانگاهی مغرب» در شبستان امام خمینی(ره) به صورت زنده از شبکه قم، بعد از نماز عشا مراسم عزاداری به صورت زنده از شبکه قرآن، ساعت ۱۹ الی ۲۰ برنامه «در آستان خورشید» به صورت زنده از شبکه سه، ساعت ۲۱ نیز برنامه «میثاق» به صورت زنده از شبکه کربلا و ساعت ۲۲ الی ۲۳ برنامه رضوان در شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت زنده از شبکه قم پخش می شود.

پنجشنبه ۲۱ آبانماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ برنامه «روضه بانوان» به صورت زنده از شبکه قرآن، بعد از نماز عصر برنامه «آفتاب شرقی» به صورت تولیدی از شبکه یک سیما، ساعت ۱۶:۱۵ برنامه «گفتمان فاطمی» از صحن حضرت امام هادی علیه السلام به صورت تولیدی از شبکه ولایت، برنامه «اذانگاهی مغرب» در شبستان امام خمینی(ره) به صورت زنده از شبکه قم، بعد از نماز عشا مراسم عزاداری حرم مطهر به صورت زنده از شبکه قرآن، ساعت ۱۹ الی ۲۰ برنامه «در آستان خورشید» به صورت زنده از شبکه سه، ساعت ۲۱ نیز برنامه «میثاق» به صورت زنده از شبکه کربلا و ساعت ۲۲ الی ۲۳ برنامه «رضوان» در شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها و پخش زنده از شبکه قم پخش می شود.

جمعه ۲۲ آبانماه ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل نیمه شب، زنده از شبکه قرآن و قم، ساعت ۶ صبح دعای ندبه با حضور هیئت رزمندگان اسلام زنده از شبکه یک سیما، ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ برنامه روضه بانوان زنده از شبکه قرآن، ساعت ۱۰:۳۰ قرائت خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها زنده از شبکه قم، بعد از نماز عصر برنامه «آفتاب شرقی» به صورت تولیدی از شبکه یک سیما، یک ساعت قبل از اذان مغرب برنامه معارفی «یاد خدا» به صورت زنده از شبکه قرآن، برنامه اذانگاهی مغرب در شبستان امام خمینی(ره) به صورت زنده از شبکه قم، ساعت ۱۸ الی ۱۹ برنامه «همسایه» زنده از شبکه یک سیما، بعد از نماز عشا پخش زنده مراسم عزاداری از شبکه قرآن، ساعت ۱۹ الی ۲۰ برنامه «در آستان خورشید» زنده از شبکه سه، ساعت ۲۱ برنامه «میثاق» زنده از شبکه کربلا و ساعت ۲۲ الی ۲۳ برنامه «رضوان» به صورت زنده از شبکه قم پخش خواهد شد.

شنبه ۲۳ آبانماه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ برنامه روضه بانوان زنده از شبکه قرآن، ساعت ۱۱:۲۰ برنامه اذانگاهی حرم به صورت زنده از شبکه قرآن و قم، برنامه اذانگاهی مغرب به صورت زنده از شبکه قم و بعد از نماز عشا مراسم عزاداری از شبستان امام خمینی(ره) به صورت پخش زنده از شبکه قرآن پخش می شود.

یکشنبه ۲۴ آبانماه نیز از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۳۰ برنامه روضه بانوان زنده از شبکه قرآن، ساعت ۱۱:۲۰ برنامه اذانگاهی حرم به صورت زنده از شبکه قرآن و قم، برنامه اذانگاهی مغرب حرم به صورت زنده از شبکه قم و همچنین بعد از نماز عشا کرسی نیز کرسی تلاوت فاطمی به صورت زنده از شبکه قرآن مهمان خانه های مردم خواهد بود.

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