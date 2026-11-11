به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در محفل عزاداری نخستین شب ایام فاطمیه در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: یکی از مفاهیم برجسته قرآن کریم، مفهوم استعاذه است که انسان باید به خداوند پناه ببرد و آثار متعددی برای آحاد مردم و جامعه ایمانی دارد؛ اما متأسفانه این مفهوم غریب واقع شده است.

وی با اشاره به ضعف‌های انسان و ضرباتی که از سوی اطرافیان و دشمنان به او وارد می‌شود، افزود: انسان باید برای قدرتمند شدن و نیرو گرفتن در مقابل ابلیس، به خدا پناه ببرد.

پناهیان با بیان اینکه اگر انسان به خداوند پناه نبرد، دچار خسران و ضرر خواهد شد، تأکید کرد: این مسئله به وضوح در آیات قرآن ذکر شده است؛ «مُعَوَّذَتین» به صراحت به این مسئله اشاره دارد که حتی ممکن است انسان از سوی اجنه مورد آزار قرار گیرد.

وی یادآور شد: دشمنان انسی و جنی ما در اکثر موارد پنهان هستند و نمی‌توانیم آن‌ها را مشاهده نماییم و در کنار این موارد، وسوسه شیطان نیز مزید بر علت است. در تمامی موارد باید به خداوند پناه ببریم؛ چراکه بدون پناه بردن به خدا نمی‌توان عبودیت را در پیش گرفت و حتی توصیه شده است به هنگام قرائت قرآن نیز باید از شر شیطان به خداوند پناه برد.

استفاده حداکثری دشمن از شیاطین علیه مؤمنان

سخنران حرم بانوی کرامت با اشاره به استفاده حداکثری قوم عنود صهیونیست از شیاطین علیه مؤمنان گفت: ما نباید خود را از سحر و جادوی این قوم مصون بدانیم زیرا شیاطین انسی و جنی بر اثر حسادت صدمات زیادی به مؤمنان می‌زنند، در حالی که انسان مؤمن هیچ خطایی را مرتکب نشده است لذا تنها راه چاره پناه بردن به خداوند است.

وی افزود: انسان وقتی خود را مستغنی و بی‌نیاز ببیند، طغیان خواهد کرد و استعاذه مانع از طغیان انسان و آسیب های شیاطین جنی و انسی می‌شود.

باور به عداوت شیطان رکن اصلی استعاذه است

پناهیان یادآور شد: قرآن به‌طور مکرر از عداوت ذاتی ابلیس با انسان سخن به میان آورده است و یکی از ارکان اصلی استعاذه، باورمندی انسان به عداوت شیطان و قبول این واقعیت است که دشمن داریم.

سخنران حرم بانوی کرامت با بیان اینکه امکان ندارد مشکلات نظام اسلامی ما با دشمنانش با گفت‌وگو حل و فصل شود، گفت: دشمنان ما سربازان شیطان هستند و شیطان هیچ‌گاه قائل به حل شدن مسائل نیست بلکه به دنبال از بین بردن ماست؛ بنابراین کسی که گمان کند مشکلات کشور ما با دشمنان شیطانی اش با گفت‌وگو حل می شود یک احمق سیاسی است.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی از همان ابتدا دشمن‌ستیز بوده و خداوند نیز برای اینکه انسان به این باور برسد که دشمن دارد، ابلیس را مثال زده است.