به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه هشدار داد که بیش از یک میلیون نفر در لبنان با خطر ناامنی حاد غذایی روبه‌رو هستند و خواستار اتخاذ تدابیر فوری شد. این در حالی است که این کشور همچنان با پیامدهای تجاوز رژیم صهیونیستی و بحران اقتصادی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در بیانیه مشترکی که از سوی وزارت کشاورزی لبنان، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه جهانی غذا منتشر شد، آمده است که بیش از یک میلیون نفر در لبنان با سطوح بالایی از ناامنی حاد غذایی مواجه‌اند. این رقم معادل ۲۱ درصد از افرادی است که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی یادشده، بازه زمانیم ماه سپتامبر سال ۲۰۲۶ میلادی تا ماه فوریه سال ۲۰۲۷ میلادی را در بر می‌گیرد.

سازمان ملل هشدار داد که این وضعیت در طبقه مرحله بحران یا سطوحی شدیدتر از آن، قرار می‌گیرد و ازاین‌رو، اتخاذ اقدامات فوری را ضروری می‌سازد. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم چالش‌های امنیتی، فشارهای اقتصادی و وخامت وضعیت معیشت، شمار افراد درگیر ناامنی غذایی در لبنان تا اواسط سال ۲۰۲۷ میلادی به یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر افزایش یابد.

کاهش پیش‌بینی‌ها، اما تداوم نگرانی در مناطق درگیر جنگ

بر اساس این بیانیه، سازمان ملل پیش‌تر و با استناد به تحلیلی که در ماه آوریل انجام شده بود، پیش‌بینی کرده بود که سهم افراد مواجه با ناامنی حاد غذایی در لبنان به ۲۴ درصد برسد. بااین‌حال پس از کاهش بحران آوارگی در پی برقراری آتش‌بس میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی در ماه ژوئن، این برآورد کاهش یافت.

با وجود این، به گفته بیانیه، نگران‌کننده‌ترین شرایط همچنان در مناطق متأثر از درگیری در جنوب لبنان متمرکز است.

بازگشت صدها هزار آواره و تداوم فشارهای معیشتی

جنگی که از دوم مارس آغاز شد، بنا بر اعلام مقام‌های لبنانی، بیش از یک میلیون نفر را آواره کرد. بیش از ۹۶۰ هزار نفر از این افراد به خانه‌های خود بازگشته‌اند، اما بر اساس آمار سازمان ملل، همچنان بیش از ۳۰۰ هزار شهروند لبنانی آواره هستند.

در همین حال، خانواده‌های لبنانی همچنان با چالش‌های جدی از جمله کاهش قدرت خرید، محدود بودن فرصت‌های امرار معاش و ضعف توانایی مقابله با بحران‌ها و شوک‌های پی‌درپی روبه‌رو هستند. چنان‌که در بیانیه مشترک آمده است.

افزایش قیمت سوخت و کالا در سایه بحران اقتصادی

در پی افزایش قیمت جهانی نفت و پیامدهای جنگ در خاورمیانه، بهای سوخت و کالاها در لبنان نیز افزایش یافته است.

این کشور همچنان با تبعات فروپاشی اقتصادی‌ دست‌وپنجه نرم می‌کند که از پاییز سال ۲۰۱۹ میلادی، آغاز شد و جنگ نیز آن را تشدید کرده است. بااین‌حال، مقام‌های لبنانی هنوز بسته اصلاحاتی مورد درخواست جامعه بین‌المللی را برای فراهم شدن زمینه دریافت کمک‌های مالی و حمایتی اجرا نکرده‌اند.

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