خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «ای پسر ابوطالب! آیا مانند جنین در خود پیچیده‌ای و مثل متهمان در خانه نشسته‌ای؟ تو بال‌های بازهای شکاری را می‌شکستی و اکنون پرِ پرندگان بی‌بال و پر، بر تو اثر کرده است؟ این پسر ابوقحافه است که بخششِ پدرم و ذخیره‌ی دو پسرم را می‌گیرد. تا آنکه انصار یاری‌شان را و مهاجران کمکشان را از من بازداشتند؛ و نه دفاع‌کننده‌ای هست و نه منع‌کننده‌ای. با سینه‌ای پر از خشم بیرون رفتم و با خواری بازگشتم... نه جلوی سخنگوی باطلی را گرفتی و نه باطلی را از میان بردی» به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده‌ شماره نهم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.