به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر ظهیری پیش از ظهر امروز در مراسم «بفرمایید روضه» در جمع بانوان در شبستان امام خمینی(ره) آستان مقدس بانوی کرامت با بیان اینکه در روایت ها از زن به عنوان قلب جامعه یاد شده است، گفت: جامعه بدون زن پاکدامن و عفیف از مسیر سعادت خارج شده و دچار نابودی و تباهی می‌شود.

کارشناس معارفی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س) با شهادت خود از جامعه اسلامی و حریم اسلام ناب محمدی پاسداری کرد، گفت: اگر جانفشانی و دفاع جانانه حضرت زهرا(س) از ولایت نبود، در جامعه اسلامی از ولایت حتی نامی باقی نمی ماند.

وی با بیان اینکه امروز بانوان جامعه اسلامی با حضور پررنگ خود در تجمعات شبانه در پاسداری از ولایت و جامعه پیشگام هستند، گفت: امروز این بانوان مومن و با ایمان هستند که با حضور خود در میادین در دفاع از ولایت موجب تحیر و تحقیر سران استکبار شده اند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به کینه دشمن از بانوان محجبه و انقلابی، افزود: دشمن می خواهد با هدف قرار دادن سرچشمه ایمان بانوان یعنی حجاب و حیا آنها را از ولایت و غیرت دینی دور کند؛ بنابراین امروز پاسداری از چادر و حجاب پاسداری از ولایت و میهن اسلامی است و پاسداری از ولایت و میهن اسلامی با حجاب و حیای فاطمی گره خورده است.

حجت الاسلام والمسلمین ظهیری یادآور شد: امروز بانوان محجبه و مومن با حضور پر رنگ خود در تجمعات شبانه به دشمن نشان دادند که الگوی بانوی ایرانی برای پاسداری از ولایت حضرت زهرا(س) است و بانوان ایرانی با تأسی به حضرت زهرا(س) در تمامی عرصه های حضوری پر رنگ و فعالی دارند.

وی تأکید کرد: بانوان باید با لطافت مادرانه، خواهرانه و دخترانه خود در دعوت دختران کم حجاب و بی حجاب به حجاب و چادر فاطمی نقش موثری را برعهده گرفته و نهادهای فرهنگی و اداری را در این امر مهم یاری دهند.

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