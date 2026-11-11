به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک و نوجوان با شعار «ادبیات، محیط‌زیست و روایت طبیعت» از 21 تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با 30 آبان تا ۸ آذر ۱۴۰۵ در مجموعه «آنفا پارک» شهر «کازابلانکا» در کشور مراکش، برگزار خواهد شد. در این دوره، ۳۷۰ ناشر از ۳۱ کشور جهان حضور خواهند داشت و بیش از ۵۰ هزار عنوان کتاب را به مخاطبان عرضه خواهند کرد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نیز مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است.

پیوند ادبیات با محیط‌زیست و تنوع زیستی

برنامه‌های این دوره از نمایشگاه با هدف پیوند دادن فرهنگ کتاب‌خوانی به مسائل زیست‌محیطی و تنوع زیستی طراحی شده‌اند و در قالب فضاهای تعاملی و کارگاه‌های متنوع، کودکان و نوجوانان را مخاطب قرار می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تازه این دوره، فضایی با عنوان «کلیله و دمنه؛ جنگل حکمت» است که با الهام از کتاب مشهور «کلیله و دمنه» ترجمه «عبدالله بن مقفع»، طراحی شده است. در این بخش، حکایت‌های این اثر ادبی در قالب تجربه‌ای تعاملی و در هشت ایستگاه داستانی بازآفرینی می‌شوند. شخصیت‌های حیوانی داستان‌ها نیز بستری برای شناخت طبیعت و بررسی روابط میان موجودات زنده فراهم می‌کنند.

از خانه قصه‌ها تا پادشاهی موجودات زنده

برنامه ویژه کودکان و نوجوانان شامل فضاهای متنوعی است که هر یک با هدف تقویت خلاقیت، افزایش آگاهی و تشویق به مشارکت طراحی شده‌اند.

«خانه قصه‌ها» فضایی برای مطالعه، قصه‌گویی و بازآفرینی داستان‌ها است. «سمفونی طبیعت» مخاطبان را با تنوع زیستی و میراث گیاهی مراکش آشنا می‌کند و «باغ دوستی» نیز فعالیت‌های گروهی با محوریت همکاری و مشارکت را در بر می‌گیرد.

همچنین «مسیر تصمیم‌ها» با استفاده از بازی‌ها و معماهای گوناگون، فضایی برای یادگیری و سرگرمی ایجاد می‌کند و «پادشاهی موجودات زنده» نیز میزبان فعالیت‌های اکتشافی با رویکرد علمی خواهد بود.

تجلیل از پیشگامان ادبیات کودک و معرفی استعدادهای جوان

در بخش دیگری از برنامه‌های نمایشگاه، نشستی به بررسی تجربه و آثار «احمد عبدالسلام البقالی» از پیشگامان ادبیات کودک در مراکش و فعالیت‌های بنیاد اندیشه و فرهنگ او، اختصاص دارد. این نشست با حضور شماری از پژوهشگران و علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه همچنین میزبان «خدیجه بوملیک» دانش‌آموز مراکشی و یکی از برگزیدگان برتر دهمین دوره مسابقه «چالش مطالعه عربی» در سال ۲۰۲۶ میلادی، خواهد بود.

«حفصه عشاب» نویسنده کودک ۱۲ ساله‌ای که تاکنون ۱۱ کتاب خلاقانه منتشر کرده است، نیز در نشستی جداگانه حضور خواهد یافت. این دو برنامه با هدف معرفی تجربه‌های موفق مطالعه و نویسندگی در میان کودکان و نوجوانان برگزار می‌شوند.

کارگاه‌های نویسندگی محیط‌زیستی و تولید محتوای دیجیتال

برنامه‌های نمایشگاه به کارگاه‌های متنوعی در حوزه نویسندگی محیط‌زیستی، خلق داستان‌های مصور با موضوع طبیعت، تولید پادکست و ساخت محتوای دیجیتال برای افزایش آگاهی درباره تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی نیز اختصاص دارد.

علاوه بر این، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌هایی درباره تولید کتاب کودک، مشاغل مرتبط با صنعت نشر، بازی‌های ویدئویی و شعر اجرایی جوانان (Slam) برگزار خواهد شد.

آشنایی با فرهنگ آمازیغی، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مراکش نیز از دیگر بخش‌های فرهنگی این رویداد است.

برنامه ویژه یونسکو با محوریت آموزش، فرهنگ و میراث

یونسکو در این دوره از نمایشگاه با برنامه‌ای ویژه در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و میراث فرهنگی مشارکت می‌کند.

این برنامه شامل فعالیت‌هایی درباره قصه‌گویی شفاهی مراکشی به زبان‌های عربی و آمازیغی، کارگاه‌های صنایع‌دستی سنتی و مجموعه برنامه‌های «تورهای نور» است. همچنین موضوعاتی همچون حق آموزش، سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و تقویت تفکر انتقادی در قالب فعالیت‌های آموزشی مورد توجه قرار خواهند گرفت.

تجربه تعاملی «فکتی‌سیتی» (Facti’Cité)، کارگاه‌هایی درباره اخلاق هوش مصنوعی، افزایش آگاهی زیست‌محیطی و معرفی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و ژئوپارک‌های جهانی نیز در برنامه یونسکو گنجانده شده است.

این سازمان همچنین با همکاری مجموعه «تیبو آفریقا» (Tibu Africa)، برنامه‌هایی برای معرفی ارزش‌های ورزشی و نقش ورزش در جامعه برگزار خواهد کرد.

مشارکت ویژه یونسکو در این نمایشگاه هم‌زمان با هفتادمین سالگرد پیوستن مراکش به این سازمان بین‌المللی صورت می‌گیرد.

برنامه‌های متنوع برای گروه‌های سنی مختلف

در بخش فعالیت‌های ویژه مخاطبان، برنامه‌های نمایشگاه بر اساس گروه‌های سنی مختلف از کودکان و نوجوانان تا جوانان، تنظیم شده است.

کارگاه‌های کتاب‌خوانی، قصه‌گویی، نقاشی و نوآوری دیجیتال از جمله فعالیت‌هایی هستند که با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و پرورش خلاقیت در میان این گروه‌های سنی، برگزار خواهند شد.

در همین راستا، وزارت جوانان، فرهنگ و ورزش مراکش اعلام کرده است که پنج‌شنبه در شهر کازابلانکا، نشستی خبری با هدف معرفی برنامه کامل چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک و نوجوان در سال ۲۰۲۶ میلادی، برگزار خواهد کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸