به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان بار دیگر از مقام‌های این کشور خواست مذاکرات با دشمن صهیونیستی را متوقف کنند و از ارائه امتیازهای رایگان، دست بردارند. وی پیشنهاد کرد که به جای پذیرش کمک‌های خارجی مشروط، تأمین تسلیحات ارتش لبنان از محل بودجه ملی انجام شود.

دبیرکل حزب‌الله لبنان امروز چهارشنبه در سخنرانی خود به مناسبت روز شهید با اشاره به تحولات لبنان و منطقه گفت: تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و منطقه، تجاوزی است که به‌طور کامل از سوی آمریکا حمایت می‌شود و بخشی از یک پروژه بزرگ و خطرناک است.

وی در واکنش به اظهارات کسانی که ورود مقاومت به جنگ پشتیبانی را عامل مشکلات لبنان می‌دانند، یادآور شد که ریشه اصلی بحران، اشغالگری و تجاوزهای مستمر رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ میلادی تاکنون است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان بر ضرورت مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی، تأکید کرد و گفت این مقابله باید با مشارکت ارتش، مردم، مقاومت و همه کسانی صورت گیرد که در هر نقطه از منطقه، توانایی حمل سلاح و مقاومت دارند.

شیخ نعیم قاسم همچنین با ابراز تعجب از رویکرد آمریکا گفت: آمریکای مستبد به دنبال متحدان می‌گردد و کشورهای بزرگ و کوچک را ملزم می‌کند در ائتلافی برای تجاوز در کنار آن قرار بگیرند. اما امروز همکاری نیروهای مقاومت با یکدیگر را محکوم می‌کنند.

وی تأکید کرد که باید اقدامی ملی شکل بگیرد که در قالب همکاری با یکدیگر، دفاع از سرزمین و حفاظت از حاکمیت ملی نمود پیدا کند و اجازه داده نشود دشمنان بر سرنوشت لبنان مسلط شوند.

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به کاهش تنش در لبنان کمک کرد

دبیرکل حزب‌الله لبنان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: کمک ایران به ما از طریق تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در اسلام‌آباد بود که به کاهش تنش و رسیدن به وضعیت کنونی منجر شد.

وی همچنین گفت که مقاومت مانع پیشروی بیشتر رژیم صهیونیستی شده و اجازه نداده است این رژیم به اهداف خود در تثبیت اشغالگری و ایجاد شهرک‌های جدید دست پیدا کند.

شیخ نعیم قاسم در این‌باره اظهار داشت: اگر مقاومت وجود نداشت، امروز نمی‌شنیدیم که خواسته اصلی، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی است.

در شرایطی که بحث درباره سلاح مقاومت و انحصار سلاح در اختیار دولت لبنان همچنان ادامه دارد، شیخ نعیم قاسم تصریح کرد که مقاومت باید باقی بماند، به فعالیت خود ادامه دهد، خود را تجهیز کند، هر زمان که ضرورت اقتضا کرد وارد نبرد شود و از سرزمین لبنان دفاع کند.

وی در عین حال گفت که دولت لبنان باید همه زمینه‌های لازم را برای توانمندسازی ارتش این کشور به‌منظور مقابله با رژیم صهیونیستی فراهم کند و از مردم نیز حمایت کند تا نیروهایی در کنار ارتش برای مقابله با اشغالگری شکل بگیرند.

تجهیز ارتش لبنان وظیفه ملی ماست

دبیرکل حزب‌الله در خطاب به مقام‌های لبنانی گفت: کمک‌های مشروط را نپذیرید. آنها آشکارا به شما می‌گویند که در صورتی به ارتش کمک می‌کنند که مردم خودش را بکشد. این تحقیر است. ما کمک خارجی برای ارتش نمی‌خواهیم. ارتش به امکانات و توانایی‌های خود متکی است و ما باید از محل بودجه کشور به آن کمک کنیم. این وظیفه ماست.

شیخ نعیم قاسم در ادامه به بیانیه اخیر سفارتخانه پنج کشور نیز اشاره کرد که در آن علیه مقاومت موضع‌گیری شده و از نمایندگان مجلس و مسئولان لبنانی خواسته شده است در برابر مردم خود قرار بگیرند.

وی معتقد بود که وزارت امور خارجه لبنان باید این سفارتخانه‌ها را احضار و در مرحله نخست به آنها تذکر می‌داد و مانع چنین اقداماتی می‌شد.

قاسم با انتقاد از مداخله برخی کشورها در امور داخلی لبنان گفت: برخی نمایندگان کشورهای خارجی نزد دولت لبنان، می‌آیند و با آن تماس می‌گیرند و خواستار خلع سلاح حزب‌الله با عنوان انحصار سلاح در دست دولت می‌شوند، اما هیچ صحبتی از اشغالگری نمی‌کنند.

وی افزود: ما از این کشورهایی که از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، انتظار خیر نداریم. کار به جایی رسیده که حتی به ارتش لبنان نیز تعرض می‌کنند. این کشورها از ارتش انتقاد می‌کنند و می‌پرسند چرا نمی‌جنگد و در پی ایجاد فتنه در لبنان هستند.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد که وظیفه ارتش لبنان، حفظ صلح داخلی و دفاع از این کشور است. اما برخی کشورها خواهان ارتشی هستند که مردم خود را بکشد، وارد درگیری داخلی شود و کشور را به آشوب بکشاند.

دیگر از انحصار سلاح زیر سایه تجاوز صحبت نکنید

شیخ نعیم قاسم در ادامه از دولت لبنان خواست از طرح موضوع انحصار سلاح در شرایطی که این کشور با تجاوز روبه‌رو است، دست بردارد.

وی گفت: دیگر از انحصار سلاح زیر سایه تجاوز صحبت نکنید. این همان خلع سلاحی است که رژیم صهیونیستی می‌خواهد از طریق تجاوز آن را محقق کند.

او خطاب به مقام‌های لبنانی پرسید: چرا خود را در برابر جهان ملزم به اجرای چیزی می‌کنید که در خدمت تحقق پروژه رژیم صهیونیستی است؟ به مسائلی توجه کنید که به سود کشور و حافظ آن است و امتیازهای بیشتری برای جلب رضایت دشمن ارائه ندهید.

دبیرکل حزب‌الله همچنین تأکید کرد که اولویت اصلی لبنان باید توقف تجاوز، خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از خاک این کشور، بازگشت مردم به جنوب لبنان و آغاز بازسازی مناطق آسیب‌دیده باشد.

وی با اشاره به توافق چارچوب مذاکرات بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: نخستین مشکل این توافق، باز کردن رایگان باب مذاکره با رژیم صهیونیستی است، بدون آنکه هیچ دستاوردی برای لبنان داشته باشد. مشکل دوم نیز این است که یک طرف پیش از آغاز مذاکرات از همه‌چیز امتیاز می‌دهد، بدون آنکه طرف مقابل حتی یک امتیاز ارائه کرده باشد.

هیچ ضرورتی برای ادامه مذاکرات وجود ندارد

شیخ نعیم قاسم بر همین اساس نتیجه گرفت که دیگر ضرورتی برای ادامه مذاکرات وجود ندارد، زیرا آنچه در توافق چارچوب گنجانده شده، تمام خواسته‌های رژیم صهیونیستی را تأمین کرده و چیزی برای لبنان باقی نگذاشته است.

وی اظهار داشت: دیگر نیازی به مذاکره نیست. زیرا آنچه در توافق چارچوب قرار داده‌اید، همه خواسته‌های رژیم صهیونیستی را محقق کرده است و دیگر چیزی برای شما باقی نمانده است. رژیم صهیونیستی در این توافق به تمام خواسته‌های خود رسیده، اما هیچ چیزی به شما نداده است.

دبیرکل حزب‌الله همچنین به تحولات سیاسی آمریکا و آنچه زلزله در این کشور توصیف کرد، اشاره نمود و گفت که شکست دونالد ترامپ و تضعیف بنیامین نتانیاهو، بازتاب و تأثیر مثبتی برای طرف مقابل داشته است.

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که انتخاب حزب‌الله میان حاکمیت ملی و حفاظت از آن با تکیه بر ارتش، مردم و مقاومت از یک سو و قیمومیت خارجی از سوی دیگر، حاکمیت ملی است.

وی افزود: مسئولیت مقام‌های لبنانی این است که به تحقق حاکمیت لبنان کمک کنند، نه اینکه در مسیر تأمین اهداف رژیم صهیونیستی گام بردارند.

دبیرکل حزب‌الله در پایان سخنان خود تأکید کرد که رژیم صهیونیستی نخواهد توانست در لبنان به ثبات و استقرار دست پیدا کند و سرانجام دیر یا زود این کشور را ترک خواهد کرد. زیرا اراده و عزم مقاومت همچنان پابرجاست.

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