به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد مویزو، رئیس جمهور مالدیو، اعلام کرد دولت این کشور در پی آن است که ممنوعیت ورود دارندگان گذرنامه اسرائیلی را به قانونی دائمی و بی قیدوشرط تبدیل کند؛ محدودیتی که حتی با پایان جنگ در غزه نیز برقرار خواهد ماند.
بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری مالدیو، دولت لایحه ای را برای بررسی به پارلمان فرستاده است که ورود دارندگان گذرنامه اسرائیلی را، مستقل از تحولات فلسطین و ادامه یا توقف جنگ غزه، ممنوع می کند.
مویزو توضیح داد محدودیتی که در آوریل ۲۰۲۵ تصویب شد، به ادامه جنگ علیه غزه وابسته بود؛ اما لایحه تازه با هدف دائمی کردن ممنوعیت و جداکردن آن از شرایط سیاسی و میدانی تهیه شده است.
رئیس جمهور مالدیو، اقدامات اسرائیل علیه ملت فلسطین را نسل کشی خواند و گفت پذیرش دارندگان گذرنامه این کشور در مالدیو پذیرفتنی نیست.
او همچنین بر پایبندی مالدیو به حمایت از مسئله فلسطین تأکید کرد و افزود این رویکرد در مجامع بین المللی نیز ادامه خواهد یافت.
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