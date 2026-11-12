به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی (۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵)، جمهوری اسلامی ایران را با کسب ۱۴۴ رای موافق در یک رای‌گیری مخفی، برای عضویت «کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی» این سازمان برگزید.



این کمیته مسئول بررسی و هماهنگی برنامه‌ها و اولویت‌های سازمان ملل متحد است و با این انتخاب، جمهوری اسلامی ایران برای سه سال به عضویت این نهاد مهم درآمد.

دوره عضویت ایران از اول ژانویه سال جدید میلادی ۲۰۲۷ یعنی کمتر از دو ماه دیگر آغاز می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در ماه آوریل از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) برای این سمت نامزد شده بود.

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