به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با اشاره به اینکه سفیر روسیه در آمریکا در دوران اقامت خود در مسکو جان باخته است، اظهار کرد: او بر اثر یک بیماری مزمن اعلام نشده، درگذشت.

در همین خصوص وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: رهبری و کارکنان وزارت خارجه روسیه با اندوهی عمیق خبر می‌دهند که «الکساندر دارچیف» سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار روسیه در ایالات متحده، در تاریخ ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) در ۶۶ سالگی به‌طور ناگهانی چشم از جهان فروبست.

بر اساس این بیانیه، دارچیف به عنوان یک دیپلمات حرفه‌ای ممتاز و کارشناسی زبده در امور آمریکا، در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های سیاست خارجی روسیه فعالیت می‌کرده است.

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