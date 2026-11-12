به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، مراسم عزاداری فاطمیه به روال هر سال، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و دسته‌روی عزاداران ساعت ۱۱ از دفتر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار خواهد شد.

متن اعلامیه بدین شرح است:

به اطلاع عموم مؤمنان می‌رسانیم که به مناسبت شهادت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علیها و طبق روال هر سال، مراسم عزاداری «فاطمیه حضرت ولی‌عصر صاحب‌الزمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه» از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

در ادامه برنامه‌های این روز، دسته‌روی عزاداران ساعت ۱۱ از دفتر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها انجام خواهد شد. از عموم مؤمنان و عزاداران برای حضور در این مراسم دعوت شده است.

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