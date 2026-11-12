به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات توضحیاتی ارائه کرد. وی همچنین تاکید کرد: ترامپ باید بداند که اگر دوباره بخواهد تصمیمی برای جنگ بگیرد، حتماً — مثل شکست سیاسی که در انتخابات خورد — در جنگ نیز با شکستی روبه‌رو خواهد شد که از جهت سیاسی منجر به استیضاح او در کنگره خواهد شد!

مجری: دکتر، هم‌اکنون همه انتظار می‌کشند و همه می‌پرسند: در مذاکرات بین تهران و واشنگتن چه می‌گذرد و این مذاکرات به کجا رسیده است؟

قالیباف: اگر بخواهم آخرین وضعیت بحث مذاکرات را اشاره کنم و به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» که الان حاکم است بپردازم، واقعیت این است که آخرین پاسخی که باید به آمریکا داده می‌شد را ما بسیار روشن، شفاف و منطقی به آمریکایی‌ها دادیم؛ و در حقیقت، حقوق حقه ملت عزیزمان را که مورد ظلم، جنگ، تهدید و جنایت از طرف آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند، در این پاسخ گنجاندیم و ارسال کردیم. به تعبیری، توپ الان در زمین آمریکاست؛ اوست که باید تصمیم بگیرد و تصمیم خودش را اعلام کند.

آمریکا همیشه به ملت ما ظلم کرده است/ آمریکا هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد که شاخش شکسته شود

این را هم بارها گفته‌ایم که برای هرگونه ادامه مذاکرات، آن ۷ شرطی که تعیین شده را باید اجرا کنند؛ طبیعتاً بعد از آن هم مذاکرات می‌تواند ادامه پیدا کند و هم بعد از پایان آن، تنگه هرمز باز می‌شود. البته همه مردم عزیز ما این تجربه را دارند و دنیا نیز آمریکا را می‌شناسد که به هر حال، آمریکا همیشه به ملت ما ظلم کرده است؛ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. بیش از ۸۰ سال است که — اگر از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا الان نگاه کنیم — همیشه رویه آمریکایی‌ها همین بوده و آخرین نمونه‌اش همین جنگ ۴۰ روزه‌ای است که اتفاق افتاد. این بی‌اعتمادی، طبیعتاً بسیار اثرگذار است؛ مخصوصاً با روش‌هایی که آمریکا پیش می‌گیرد. آمریکا خودش را قلدر می‌داند، قدرتمند می‌داند و هیچ‌یک از قوانین بین‌المللی را هم رعایت نمی‌کند.

شما دیدید در قضیه ونزوئلا چه کار کردند؛ رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا را ربودند و امروز دارد اموال و منافع‌شان را هم می‌برد! در حقیقت اول تهدید می‌کند، اگر نشد تطمیع می‌کند، اگر نشد جنگ راه می‌اندازد، اگر در جنگ نتوانست موفق شود حالا می‌آید وارد مذاکره می‌شود و در مذاکره اگر شکست خورد، زیر میز می‌زند و این دور باطل را مجدداً شروع می‌کند.

آمریکا هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد که شاخش شکسته شود؛ او فکر می‌کرد می‌آید در ایران — از دید خودشان — در ۳ روز، ۴ روز یا یک هفته نظام جمهوری اسلامی را با مشکل روبه‌رو و براندازی می‌کند و به اهدافش می‌رسد. ولی دیدند که نه، چنین خبری نیست و می‌بینید که بعد از ۴۰ روز جنگ با چه مشکلات جدی، چه در حوزه سیاسی، چه اقتصادی و چه نظامی، درگیر و دچار چالش شده‌اند.

مجری: آیا پاسخ آمریکا دریافت شده است؟

قالیباف: نه، عرض کردم؛ توپ در زمین آمریکاست. آمریکایی‌ها هنوز به صورت رسمی و مشخص پاسخی به نامه ما نداده‌اند.

مجری: یک اختلاف‌نظر اساسی بین ایران و آمریکا وجود دارد: ایران روی هفت شرط تأکید دارد، اما ایالات متحده می‌خواهد فقط درباره برنامه هسته‌ای صحبت کند؛ و این اختلاف‌بزرگی است. آیا واقعاً امکان دستیابی به توافق برای حل این اختلاف وجود دارد، چنان‌که مسئولان ایرانی می‌گویند؟

ببینید؛ اگر زیاده‌خواهی نکند و بی‌اعتمادی نکند — کما اینکه در توافق‌نامه قبلی هم بی‌اعتمادی کرد — خب طبیعتاً می‌توان به توافق رسید. آن چیزی که مانع توافق می‌شود، همین بی‌اعتمادی است. ما نسبت به آمریکا از همین جهات بدبین هستیم؛ چون او زیاده‌خواهی می‌کند و می‌خواهد هر چه می‌گوید را تقبل کنیم اما خب طبیعتاً ملت ایران و مسئولان ایران هرگز زیر بار چنین موضوعی نمی‌روند. الان هم آمریکایی‌ها کلافه و مستأصل شده‌اند؛ چون از راه نظامی دستاوردی پیدا نکردند، از جهت سیاسی دستاوردی نداشتند، از جهت اقتصادی دچار مشکل شده‌اند و آثار آن را در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا دیدید که چگونه در حوزه سیاسی هم شکست خوردند.

من بارها گفته‌ام — از همان روز اول جنگ هم در چندین توئیت نوشتم — که آمریکایی‌ها در محاسبات‌شان دچار خطای بزرگی شدند. به چه معنا؟ آن ها شعارشان این بود که «اول آمریکا»؛ اما در استراتژی و روش‌های انتخابی‌شان، «اول اسرائیل» را انتخاب کردند! یعنی چه؟ یعنی اطلاعات را از رژیم صهیونیستی قبول کردند، طرح‌های او را پذیرفتند و به خاطر همین خطای محاسباتی، امروز در چنین چالش بزرگی در عرصه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی گرفتار شده‌اند.

طبیعتاً من فکر می‌کنم اگر آمریکا حقوق حقه ما را بپردازد که کاملاً منطقی و روشن است که خود ترامپ هم این‌ها را در توافق‌نامه امضا کرده که انجام دهد و چیز جدیدی در این زمینه نیست همین الان هم فکر می‌کنم آمریکایی‌ها سر یک دو راهی هستند. دو راهی‌شان این است که اگر باز هم بخواهند به حرف رژیم صهیونیستی گوش کنند، آن‌ها دارند ترغیب‌شان می‌کنند که دوباره می‌توانی با یک جنگ چند روزه کوتاه پیروز شوی!.

ملت، مسئولین و نیروهای مسلح ما آماده جنگ هستند

خب، طبیعتاً ما همیشه گفته‌ایم که آمادگی کامل برای جنگ داریم؛ یعنی کسی می‌تواند خوب مذاکره کند که بهتر از آن، آماده جنگیدن باشد و پیش‌بینی و آمادگیِ لازم را برای جنگ داشته باشد. ملت، مسئولین و نیروهای مسلح ما آماده جنگ هستند. و این را روشن بگویم: ترامپ باید بداند که اگر دوباره بخواهد تصمیمی برای جنگ بگیرد، حتماً — مثل شکست سیاسی که در انتخابات خورد — در جنگ نیز با شکستی روبه‌رو خواهد شد که از جهت سیاسی منجر به استیضاح او در کنگره خواهد شد! اما اگر منطق را قبول کرد، پیشنهاد ما روشن است؛ آن را عمل کند، بعد ما می‌توانیم تنگه هرمز را باز کنیم و ادامه مذاکرات را هم داشته باشیم.

محاصره دریایی طبق قوانین بین‌المللی یک جنگ خشن است

مجری: آقای دکتر، مسئولان آمریکایی، به‌ویژه روبیو، گفته‌اند مطالبات ایران غیرمنطقی است و چیزی به نفع آمریکا نخواهد بود و همه‌چیز به نفع ایران است... تا چه حد ایران می‌تواند چیزهایی به ایالات متحده بدهد که این گفتگوها به سرانجام برسد؟

قالیباف: خب، این حرف غلطی است و همان زیاده‌خواهی است. ما در این ۷ بند، چه چیزی از او خواسته‌ایم؟ زمانی که ما در آتش‌بس بودیم، آن‌ها ما را محاصره دریایی کردند؛ محاصره دریایی طبق قوانین بین‌المللی یک جنگ خشن است؛ جلوی مواد غذایی، تجارت، بهداشت و درمان را می‌گیرند و زندگی مردم را مختل می‌کنند. ما می‌گوییم شما این محاصره را بردارید؛ آیا این حق اضافی است؟! می‌گوییم در حوزه تنگه هرمز دخالت نکنید؛ آیا این حرف اضافی است؟! آمدند بعد از زمان جنگ، نیروهای مسلح‌شان را در منطقه اضافه کردند ]و باید خارج کنند[؛ آیا این درخواست، اضافی است؟! اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ما تحمیل کرده‌اند را باید بردارند؛ آیا این حرف اضافی است؟!

این‌ها حداقل‌هایی است که ما قرار داده‌ایم تا اگر انجام شد، بتوانیم ادامه مذاکرات را انجام دهیم. مگر این‌ها توافق نکردند و زیر میز زدند؟ این همان خوی استکباری است که می‌گویند «هر چه ما می‌گوییم شما بپذیرید». ما این را هرگز نمی‌پذیریم و مصمم هستیم. باز هم تأکید می‌کنم که این ۷ بند کاملاً منطقی، در چارچوب حقوق ملت ما، و نتیجه مجاهدت ماست اما آن ها با فشار و زیاده‌خواهی می‌خواهند حق ما را ندهند.

مجری: آقای دکتر، در روزهای گذشته شاهد تحرکات بسیار چشمگیری از سوی میانجی‌گران بوده‌ایم؛ نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن بودند و با دونالد ترامپ و جی‌دی ونس دیدار کردند، و هیئت قطری هم دو بار به تهران آمد... ارزیابی کلی شما از میانجی‌گری‌ها چیست؟

قالیباف: امروز قطر و پاکستان دو کشوری هستند که به صورت میانجی بین ما و آمریکایی‌ها وساطت می‌کنند. البته کشورهای دیگر و افراد دیگری هم هستند که در این مسیر می‌خواهند کمک کنند. هرچند آمریکایی‌ها از میانجی‌گری‌ها گله مند هستند! اما به هر حال میانجیگران دارند تلاش می‌کنند این کار را انجام بدهند و نظرات را به هم نزدیک‌تر کنند.

اما آن چیزی که مشخص و روشن است، این است که آمریکایی‌ها نهایتاً باید تصمیم بگیرند؛ توپ در زمین آن‌هاست. هر موقع برای این ۷ بندِ گفته‌شده تصمیم بگیرند، ما کاملاً آماده‌ایم. حتی ابتدا بحث بر سر این بود که این کار در ۷ روز انجام شود، و بعد به اینجا رسید که در ۲ روز این اقدامات انجام پذیرد. لذا میانجی‌گران دارند تلاش می‌کنند و برخی کشورهای منطقه هم این موضوع را دنبال می‌کنند.

مجری: آقای دکتر، در مورد نقش روسیه که این روزها مطرح شد؛ آیا واقعاً می‌تواند به عنوان کمک‌کننده یا تسهیل‌کننده گفتگوها نقش‌آفرینی کند؟ صحبت‌ها با ایران و ایالات متحده چگونه است؟

قالیباف: نگاه کنید، همین‌طور که اشاره کردم، غیر از دو میانجی‌گر اصلی، کشورهای دیگری هم هستند که در این موضوع نقش دارند و تلاش می‌کنند؛ از جمله روسیه، چین و بقیه کشورهای منطقه.

آمریکایی‌ها در سفری که به مسکو رفته بودند، با آقای پوتین صحبت کرده بودند و خواسته بودند که ایشان با ایران صحبت کند تا به هر حال به صورت مستقیم با آمریکا مذاکره شود. ما با روسیه ارتباطات راهبردی داریم، بسیار به هم نزدیکیم و احترام خاصی برای آقای پوتین قائل هستیم و با روسیه روابط عمیقی داریم. به همین دلیل هم دبیر شورای عالی امنیت ملی سفری به آنجا کرد و ایشان را در جریان جزئیات مذاکرات قرار داد؛ مطالب حق و خواسته‌های بحق ملت‌مان را به روس ها منتقل کردیم و تاکید شد که آمریکایی ها هم باید آماده باشند که این پاسخ را بدهند و اگر واقعاً راست می‌گویند و در مذاکرات صادقند، پاسخ دهند و شروع کنند؛ و اگر مسیر جنگ را می‌خواهند طی کنند، طبیعتاً ما آمادگی کامل برای آن هم داریم.

هیچ تغییری در تیم مذاکره کننده ایجاد نشده است

مجری: آیا آنچه رسانه‌های خارجی درباره تغییر تیم مذاکره‌کننده ایران مطرح می‌کنند صحت دارد؟ آیا شما همچنان سرپرست تیم مذاکره‌کننده هستید؟

قالیباف: هیچ تغییری انجام نشده است! این هم یکی از شیطنت‌هایی است که مرتباً از کانال‌های مختلفِ افراد و آمریکایی‌ها دنبال می‌شود و بعضاً می‌گویند که «ما نمی‌دانیم در ایران با چه کسی باید صحبت کنیم!»؛ در حالی که همه چیز روشن است. ما در ایران یک تیم مذاکره‌کننده ۶ نفره داریم که این کار را انجام می‌دهند و مسئولیت این تیم به عهده بنده است. البته طبیعی است که همیشه تصمیمات کلان درباره مذاکرات و موضوعات اساسی، ملی و بین‌المللی ما در شورای عالی امنیت ملی — که بنده هم عضوی از آن هستم —گرفته می‌شود و به تأیید رهبر معظم انقلاب می‌رسد؛ اما روشن است که مسئولیت مذاکره، تیم مذاکره‌کننده و پیگیری موضوعات، طبیعتاً به عهده بنده است و همان‌طور که در مذاکرات قبلی بودیم، الان هم این مذاکرات را دنبال می‌کنیم. موضوعی هم که گفتید یکی از شیطنت ها و سفسطه‌های آمریکایی هاست.

مجری: برای اینکه مسئله گفت و گوها را ببندیم، دو سوال دارم: سوال اول اینکه آیا می‌توان گفت گفتگوها بین تهران و واشنگتن متوقف شده است، به این دلیل که شما در انتظار پاسخ آمریکا هستید؟ و سوال دوم، آیا امیدی به رسیدن به توافق هست؟

قالیباف: من توضیح دادم؛ آن‌ها مطالبی را دو-سه نوبت رفت‌وبرگشت داشتند و میانجی‌گران پیام آوردند، و ما آخرین پاسخ خود را برای‌شان فرستادیم و آن‌ها هستند که باید پاسخ ما را بدهند. برای ما مهم هم نیست که می‌خواهند موافقت کنند یا موافقت نکنند اما آنچه مصمم بر آن هستیم، این است که حتماً این ۷ بند جزء خواسته‌های قطعی ماست.

مجری: اینکه آیا امیدی به توافق هست یا نه؟

این را باید از آمریکایی‌ها بپرسید.

ما وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را ادامه نخواهیم داد

مجری: شما چطور فکر می‌کنند!

آن چیزی که مشخص و روشن است، این است که تدبیر و فرمان مقام معظم رهبری این است که ما وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را ادامه نخواهیم داد؛ آمریکایی ها باید به این موضوع توجه کنند. به هر حال آن‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند آیا می‌خواهند صلح کنند و توافق داشته باشند، که در این صورت باید گام‌های آن را بردارند و انجام دهند.

مجری: آقای دکتر، این مقوله «نه جنگ و نه صلح» یک مقوله پیچیده است. دیدگاه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ آیا توان ادامه جنگ را دارید یا ادامه گفتگو؟ تا چه حد می‌توانید گفتگو کنید و چه امتیازاتی بدهید تا به توافق برسید؟

قالیباف: ما هیچ‌گاه «نه جنگ و نه صلح» را وضعیتی نمی‌دانیم که در آن بمانیم. ما مصمم هستیم که از حالت «نه جنگ و نه صلح» عبور کنیم. راه این هم این نیست که الزاماً برای نجنگیدن، باید مذاکره کنیم؛ نه. ما معتقدیم باید به سمت این حرکت کنیم که بتوانیم یک «بازدارندگی پایدار» در کشور داشته باشیم.

شما نگاه کنید؛ وقتی جنگ ۱۲ روزه بر ما تحمیل شد و جنگیدیم و بعد آتش‌بس شد، تمام حرف رژیم صهیونیستی و آمریکا چه بود؟ ادعا می‌کردند که توان موشکیِ، نیروی هوایی، نیروی دریایی ایران را نابود کردیم و ایران را شکست دادیم!. خب، بعد از آن جنگ، ۶-۷ ماه بعد در اسفندماه، جنگ ۴۰ روزه آغاز شد! همه دنیا و هم خود آمریکا و رژیم صهیونیستی هم دیدند و هم چشیدند که قدرت آتش، حجم آتش، دقت آتش و نحوه تحرک ما در آفند، به مراتب قوی‌تر از جنگ ۱۲ روزه بود.

قدرت بازدارندگی ما در حوزه نظامی ارتقا یافته است

شما نگاه کنید؛ در جنگ ۱۲ روزه چند تا پهپاد دشمن را زدیم؟ در جنگ ۴۰ روزه، بیش از ۲۰۰ پهپاد دشمن را زدیم! دیدید ما در جنگ ۴۰ روزه در حوزه پدافند هوایی به قابلیتی رسیدیم که اف-۳۵ را هم ردیابی کردیم و موشک ما در نزدیکی‌اش منفجر شد و به او آسیب رساند و مجبور شدند آن را اقرار کنند! پس نگاه کنید؛ قدرت بازدارندگی ما در حوزه نظامی ارتقا یافته است. امروز چرا ناوهای هواپیمابر آمریکایی از منطقه عملیاتی دور شدند و از کار افتادند؟ چون آن‌ها تهدید را با چشم‌شان دیدند و چشیدند و اقدام ما را لمس کردند. چرا دیگر جنگ ما محدودیت جغرافیایی ندارد؟

بنابراین ما در حوزه بازدارندگی، قدرت نظامی و این ظرفیت را پیدا کرده‌ایم. اگر می‌گوییم در حالت «نه جنگ و نه صلح» باقی نمی‌مانیم، معنایش این نیست که حتماً باید مذاکره کنیم؛ بلکه ما حتماً باید قوی شویم و بازدارندگی پیدا کنیم تا آن‌ها نتوانند تصمیم به حمله به ما بگیرند. این اساس سیاست ماست و در این مسیر هم داریم حرکت می‌کنیم. به همین دلیل هرگز اجازه نمی‌دهیم آن‌ها احساس کنند می‌توانند با ما رفتار فرسایشی داشته باشند. ملت ما، از پیر و جوان، ۲۶۰ شب است که در خیابان‌های شهرها و روستاهای ایران حضور دارند؛ شما کدام ملت را این‌گونه پیدا می‌کنید؟ آن‌ها فکر می‌کنند با فشار اقتصادی می‌توانند ما را از پا درآورند، غافل از اینکه ما در تاب‌آوری اجتماعی، تاب‌آوری اقتصادی و قوی شدن در بعد نظامی، مسیر بازدارندگی پایدار را حتماً طی می‌کنیم و ثباتی کامل و پایدار برای کشور ایجاد خواهیم کرد.

مجری: دکتر، در حالی که هنوز پاسخ آمریکا را دریافت نکرده‌اید برای خروج از وضعیت نه جنگ و نه صلح، آیا جنگی را در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌کنید؟ وضعیت جنگی چطور است؟

قالیباف: نگاه کنید، من به عنوان یک مسئول و کسی که سابقه حضور در دفاع مقدس دارم و با موضوعات نظامی آشنا هستم، در رابطه با جنگ پیش‌گویی نمی‌کنم؛ من مسئولیت دارم که جنگ را پیش‌بینی کنم و برای آن آمادگی ایجاد کنم، و این آمادگی را ایجاد کرده‌ایم.

آن‌ها هم باید بدانند؛ ما همین‌طور که در توافق‌نامه و همین ۷ بند آوردیم، یکی از بندها این است که آن‌ها پایان جنگ را بپذیرند. وقتی می‌گوییم پایان جنگ را بپذیرند، یعنی جنگ علیه ایران و جبهه مقاومت ؛ این در متنی که الان تبادل می شود وجود دارد. طبیعتاً او هم باید این را بپذیرد؛ چرا که آمریکا و رژیم صهیونیستی با ما جنگیده‌اند. اگر او این را نپذیرد و جنگ را بخواهد شروع کند — چه خودش، چه رژیم صهیونیستی یا هر دو — برای ما فرقی نمی‌کند؛ ما هم در مقابل رژیم صهیونیستی و هم در مقابل آمریکا ایستاده‌ایم. اگر آن‌ها آغازگر حمله باشند، ما حتماً پاسخی روشن و شفاف می‌دهیم.

ما نه جنگ‌طلبیم، نه دنبال جنگ هستیم و نه دوست داریم جنگ ادامه پیدا کند

مجری: شما چه پیش‌بینی می‌کنید، جنگ یا صلح؟

قالیباف: ما برای هر دو آماده‌ایم. البته ما نه جنگ‌طلبیم، نه دنبال جنگ هستیم و نه دوست داریم جنگ ادامه پیدا کند؛ این جنگی است که فتنه آن را رژیم صهیونیستی برپا کرده و قلدری و میدان‌داری‌اش را آمریکایی‌ها انجام داده‌اند، و اگر ادامه پیدا کند، کشورهای منطقه آسیب می‌بینند و ناامنی گسترش می‌یابد. و این واقعاً باید درسی برای منطقه و همه کشورهای اسلامی باشد. زمانی فکر می‌کردند حضور نظامی آمریکا در کشورها و منطقه برای‌شان امنیت می‌آورد، اما امروز با گوشت و پوست و استخوان باور کردند که حضور آمریکا جز ناامنی چیزی به ارمغان نمی‌آورد.

مجری: یک مسئله بسیار حساس برای منطقه و دنیا، تنگه هرمز است. بعضی‌ها می‌گویند بر چه مبنا و قانونی ایران بر تنگه مسلط شده و به کشتی‌ها حمله می‌کند؟ دوماً خود آمریکایی‌ها می‌گویند تنگه اهمیت چندانی ندارد و می‌خواهند آن را از گردونه گفتگوها خارج کنند. ارزیابی شما چیست؟

قالیباف: من خاطرم هست در روزهای اول جنگ که به ما تحمیل شد و درگیری به خلیج فارس و تنگه هرمز کشیده شد، در همان روزهای اول نکته‌ای را گفتم که شرایط تنگه هرمز دیگر به قبل از خودش برنمی‌گردد. این بحث خیلی روشنی است. اگر تنگه هرمز الان در همین بسته ۷ بندی قرار دارد، یک بخشش این است که تفاهمی طبق قوانین بین‌المللی صورت گیرد؛ طبق قوانین بین المللی هم کشورهای ساحلیِ تنگه، مسئول آن هستند. الان دو کشور ایران و عمان کشورهای ساحلی تنگه هرمزند و اینجا هم هیچ آب آزادی ندارد وکنوانسیون ۱۹۸۲ هم مشمول اینجا نمی‌شود. الان بین ایران و عمان این تفاهم انجام شده و طبق یکی از بندهای همین توافق‌نامه، تنگه هرمز مسیر ترانزیتیِ بین‌المللی (TSS) که بین ما و عمان است، بر اساس قوانین دو کشور ساحلی اداره می‌شود.

آمریکا چکاره است که از ۱۲ هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر بیاید و بخواهد تنگه را کنترل کند؟! اگر تنگه برای آمریکا اثری ندارد، خب ول کند برود.

مجری: آقای دکتر، موضوع لبنان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما آمریکا می‌گوید ایران چه ربطی به لبنان دارد؟ لبنان دولت، پارلمان، نخست‌وزیر و نهادهای مستقل دارد... چرا شما اصرار می‌کنید بند مربوط به لبنان در توافق با ایالات متحده باشد؟

قالیباف: بحث ما در مورد لبنان و حزب‌الله این است که ما همه با هم یک جبهه و یک پیکریم. وقتی یک کشور اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی مورد تجاوز واقع شده، حتماً همه ما به آن کشور کمک می‌کنیم. مردم لبنان در قانون اساسی‌شان رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسند و مذاکره با آن را قبول ندارند؛ صهیونیست‌ها جنایات زیادی در حق امت اسلامی کرده‌اند. روابط ما با مردم، شیعیان و مسیحیان لبنان یک رابطه دینی و انسانی است و ما وظیفه داریم از آن‌ها دفاع کنیم. کدام کشور اسلامی است که نسبت به این موضوع آشکار، بی‌تفاوت باشد؟

امروز همه دنیا در مقابل جنایات آن‌ها در غزه و لبنان ایستاده‌اند. در جنگ اخیر، مردم و شیعیان لبنان به اندازه ما شهید دادند و دفاع کردند؛ طبیعتاً ما هم از آن‌ها دفاع می‌کنیم و این وظیفه انسانی و اسلامی ماست. حتی ارتباط ما با لبنان به حدی است که برای اولین بار در جنگ ۴۰ روزه، وقتی صهیونیست ها به لبنان تجاوز کردند، ما از سرزمین ایران به رژیم صهیونیستی پاسخ دادیم و به آن حمله کردیم. و در توافق‌نامه‌ای که امضا کردیم، ترامپ پذیرفته و امضا کرده که هم در سرزمین لبنان آتش‌بس برقرار شود، هم تخلیه صورت گیرد و هم حاکمیت دولت لبنان بر سرزمین خودش به رسمیت شناخته شود. به همین خاطر گفتیم در برخورد با آمریکا، هیچ فرقی بین اسرائیل و آمریکا قائل نیستیم؛ آن‌ها یک جبهه هستند و ما هم با مقاومت یک جبهه هستیم.

انصارالله یک دولت مستقلند و در مقابل زیاده‌خواهی‌های عربستان ایستاده‌اند

مجری: یکی از پرونده‌هایی که برای برخی کشورها نگران‌کننده است، پرونده یمن است. خیلی از کشورها، از جمله عربستان، ایران را متهم می‌کنند که به انصارالله کمک می‌کند... ارزیابی شما چیست و آیا ایران حاضر است در میانجی‌گری بین انصارالله و عربستان یا دولت یمن نقش داشته باشد؟

قالیباف: من این را قبول ندارم. انصارالله امروز یک جنبش مردمی است که همه دیدند مردم آنجا چگونه ایستادند و امروز آن‌ها دولت یمن هستند. موضوع یمن و عربستان دچار چالش و درگیری تاریخی است. البته اگر داخل یمن مشکلی وجود دارد، خودشان بحث‌های‌شان را دنبال می‌کنند؛ اما امروز دولت یمن به معنی انصارالله که در صنعا حضور دارد و مردم یمن را نمایندگی می‌کند، با دولت عربستان چالش‌هایی دارد. طبیعتاً دولت عربستان باید بنشیند با این‌ها صحبت کند؛ حتی قبلاً گفتگو کردند و به جمع‌بندی هم رسیدند، اما به آن عمل نشد و آن‌ها را محاصره دریایی، هوایی و زمینی کردند. انصارالله یک دولت مستقلند و در مقابل زیاده‌خواهی‌های عربستان ایستاده‌اند. بله، اگر بین عربستان و انصارالله کمکی از ما بخواهند که حل شود، ما حتماً کمک می‌کنیم؛ اما هیچ‌کس نباید در امور داخلی یمن دخالت کند و یمنی‌ها خودشان با هم به توافق می‌رسند.

مجری: دکتر، نماینده ویژه چین در امور ایران و منطقه حضور داشت؛ چین چه نقشی در ایجاد آرامش در منطقه و حل مسئله یمن و بهبود روابط تهران با کشورهای منطقه می‌تواند داشته باشد؟

قالیباف: این موضوعی است که بنده مسئولیت مستقیم آن را به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی (از طرف رهبر معظم انقلاب و دولت) در ارتباط با چین به عهده دارم. ما با چین شریک راهبردی هستیم و ارتباطات عمیقی داریم. چین، هم در سطح بین‌المللی و هم منطقه‌ای — به‌ویژه در جنوب غرب آسیا — کشوری تأثیرگذار است. طرح چهارماده‌ای رئیس‌جمهور محترم چین برای ثبات، آرامش و توسعه، و مبارزه با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

شما می‌دانید چین با میانجی‌گری بین ایران و عربستان، تنش‌زدایی کرد و ما نشست‌های سه‌جانبه‌ای (ایران، چین، عربستان) را در سال‌های گذشته دنبال کرده‌ایم. ما از تکرار این الگوها با چین برای پایداری امنیت و توسعه اقتصادی منطقه استقبال می‌کنیم. در خصوص یمن، به طور مستقیم با چینی‌ها صحبتی نکرده‌ایم، اما چینی‌ها پیشنهاد دارند که روابط منطقه‌ای و به‌ویژه با عربستان توسعه یابد و ما هم استقبال می‌کنیم. معتقدیم آمریکا باید از منطقه برود تا امنیت توسط کشورهای منطقه تأمین شود؛ جمهوری اسلامی هیچ‌گاه تهدیدی برای کشورهای منطقه نبوده و نخواهد بود.

بانی ناامنی و تهدید در منطقه، اسرائیل و آمریکا بودند

مجری: بسیاری از کشورهای منطقه از حملات اخیر و تبعات آن نگران و گله‌مندند؛ آیا تهران رؤیا و استراتژی‌ای برای احیای روابط با کشورهای منطقه دارد؟

قالیباف: ما در خلال جنگ هم با کشورهای منطقه — مخصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس — مستقیماً صحبت می‌کردیم؛ خود من با مسئولان قطر، امارات و عمان صحبت می کردم و ارتباط برقرار بود و کاهش تنش را دنبال می‌کردیم. توجه کنیم که بانی این ناامنی و تهدید، اسرائیل و آمریکا بودند. وقتی از آسمان یا سرزمین یک کشور، آمریکایی‌ها به ما حمله می‌کنند، آیا ما نباید دفاع کنیم؟ طبیعتا باید از کشور خود دفاع کنیم. قطعا میل ما این نیست که کشورهای اسلامی با هم درگیر شوند؛ به همین دلیل است که امروز همه کشورهای منطقه متوجه شده‌اند آمریکا نه تنها امنیت نمی‌آورد، بلکه ناامنی می‌آورد. ما از این که بتوانیم امنیت پایدار در منطقه ایجاد کنیم حتما استقبال می کنیم و برای آن گام بر می داریم.

من چند سال پیش، در سفری به امارات و در دیدار با امیر امارات گفتم که ما باید به سمت «امنیت پایدار» برویم؛ امنیت پایدار وقتی محقق می‌شود که موضوعات امنیتی و اقتصادی در هم تنیده شده و روابط توسعه یابد. الان هم در خلال این جنگ و آتش‌بس، این ارتباطات برقرار است و صحبت می‌کنیم. اگر آمریکایی‌ها دخالت نکنند، اوج پیوند دوستی و همکاری بین کشورهای منطقه شکل خواهد گرفت.

عربستان، پاکستان و ترکیه وحدت نظر داشتند که رزیم صهیونیستی ریشه اصلی ناامنی منطقه است

مجری: تحلیل شما درباره حضور عربستان، پاکستان، ترکیه و دیگران در تهران و ایده تشکیل چنین ائتلافی چیست؟ آیا ایران بخشی از این ائتلاف خواهد بود؟

قالیباف: فارغ از اینکه ما عضو آنجا باشیم یا نباشیم، جمهوری اسلامی ایران از هر پیوندی بین کشورهای اسلامی استقبال می کند. این کشورها خواستند سفری به تهران داشته باشند و ما استقبال کردیم و نشست تهران برگزار شد؛ بنا شد این نشست‌های چهارجانبه وزرای خارجه در آینده در تهران ادامه پیدا کند. مهم‌ترین موضوعی که همه این کشورها در آن وحدت‌نظر داشتند، این بود که رژیم صهیونیستی ریشه اصلی ناامنی در منطقه است. اگر ما کشورهای اسلامی به این باور برسیم و در مقابل زیاده‌خواهی اسرائیل بایستیم، از هر نگاهی در این زمینه استقبال می‌کنیم و این آرزوی همیشگی ما بوده است.

مجری: گفتگو با شما وقت زیادی نیاز داشت؛ از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید کمال تشکر را دارم.

قالیباف: من هم از شما و بینندگان عزیز شبکه الجزیره تشکر می‌کنم؛ خدانگهدار همه شما.

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