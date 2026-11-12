به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - حجت الاسلام عصاری استاد حوزه ودانشگاه عصرروز چهارشنبه در اولین روز از مراسم سوگواری شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها که با حضور جمعی از اساتید، فضلا، طلاب و عموم شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حسینیه دفتر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی ره برگزار شد در سخنانی به تبیین مفاهیم والای زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها پرداخت و گفت: زیارت نامه هر کدام از ائمه معصومین علیهم السلام متعدد است اما درباره حضرت زهرا سلام الله علیها یک زیارتنامه کوتاه بیشتر به ما نرسیده است که آن را شیخ طوسی و سایر منابع، از امام جواد علیه السلام نقل کرده است و آن" یَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکِ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صابِرَةً، وَزَعَمْنا أَنَّا لَکِ أَوْلِیاءٌ وَ مُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ..." می باشد.

وی افزود: در مورد قبر مطهر حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها سه مکان را شیخ صدوق نقل کرده است، یکی قبرستان بقیع، دوم خانه خود حضرت زهرا سلام الله علیها و مکان بعدی نیز بین محراب و قبر مطهر رسول خدا(ص) است.

حجت الاسلام عصاری خاطرنشان ساخت: علامه مجلسی ره معتقد بودند در هر مناسبتی که مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها می باشد می توان زیارتنامه آن حضرت را خواند، مناسبت هایی مثل میلاد آن حضرت، سالروز ازدواج ایشان با امیرالمومنین علیه السلام و سالروز نزول سوره مبارکه هل اتی و...

این استاد دانشگاه به محتوای والای زیارتنامه صدیقه طاهره سلام الله علیها اشاره کرد و گفت: در این زیارتنامه موضوع امتحان به میان می آید، امام صادق علیه السلام با اشاره به عالم ذر و اخذ میثاق خداوند تعالی ازخلائق فرمودند آن میثاق فقط میثاق پرستش و بندگی خدای متعال نبوده بلکه میثاق برای پرستش خدای متعال، پذیرش رسالت پیامبر (ص)، ولایت علی علیه السلام و سایر ائمه بوده است.

وی گفت: در مورد رسالت پیامبر ص بسیاری از افراد آن را پذیرفتند و امروزه مسلمان ظاهری کم نیست اما آنچه ابتلاء و امتحان بندگان بود ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام بود.

حجت الاسلام عصاری بل اشاره به آیه شریفه" وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَی الْخَاشِعِینَ از صبر و نماز [برای حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگی ها و رسیدن به رحمت حق] کمک بخواهید و بی تردید این کار جز بر کسانی که در برابر حق قلبی فروتن دارند دشوار و گران است گفت: در ذیل آیه شریفه علامه مجلسی از نبی مکرم اسلام (ص) روایتی نقل کرده که حضرت فرمودند صبر نبوت من و صلاه ولایت علی علیه السلام است که بسیار سنگین و سخت است مگر بر خاشعین.

حجت الاسلام عصاری در پایان سخنان خود ابراز داشت: حضرت زهرا سلام الله علیها در برابر ابتلاء و مصائب صبر پیشه کردند، امروز همه دشمنی هایی که با کشور ما می شود به خاطر ولایت امیرالمومنین علیه السلام است و دشمن کمر همت به مبارزه با شیعیان در دنیا بسته است.

خاطرنشان می شود: مراسم سوگواری فاطمیه دوم از روز چهارشنبه به مدت سه روز از ساعت ۱۶ در حسینیه دفتر مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی ره واقع در سه راه بازار قم برگزار می شود.

همچنین، روز جمعه ۲۲ آبان ماه، همزمان با سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام)، مراسم سالگرد ارتحال احیاگر فاطمیه مرجع فقید جهان تشیع حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) نیز در همین مکان برگزار خواهدشد.

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