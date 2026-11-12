به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یمنیهای مقاوم در هفته های اخیر با وجود محاصره و تحمل سختی و مصائب بسیار ناشی از حملات وحشیانه سعودی به غیر نظامیان استوار در برابر جنگنده های سعودی و آمریکایی مقاومت می کنند. کودکان و زنان و مردان یمنی در حالی که از زیر آوار سر بر می دارند همان لحظه برای سعودی های متجاوز رجز می خوانند و آنها را به مبارزه می طلبند.

«أمةالملک الخاشب» عضو اداره رسانه در وزارت امور خارجه و مهاجران، صنعا طی یادداشتی با عنوان « خانه گلی در مقابل برج شیشه‌ای: معادله بازدارندگی و داستان‌های تاب‌آوری از کهبوب تا قلب ریاض» به بیان استقامت و دلاوری زنان و مردان یمنی در برابر جنایات وحشیانه سعودی در یمن پرداخت:

هیچ ناظری از جنگ یمن امروز نمی‌تواند حقیقت تلخ را نبیند: ما با مرحله‌ای سرنوشت‌ساز روبرو هستیم که در آن واقعیت‌های میدانی از تمام انتظارات فراتر رفته و وارد مرحله جدیدی شده‌ایم که در آن تاریخ با خون شریفان و موشک‌های مظلومان، در مواجهه با تجاوز جنایتکارانه سعودی که چیزی جز ابزاری برای اجرای دستور کار آمریکایی و صهیونیستی، به عنوان بنده‌ای مطیع در برابر عمو سام و ترامپ زرد، نیست.

دوازده سال است که تجاوز سعودی علیه این ملت صبور، مراحل مختلفی از وحشیگری و سردرگمی را پشت سر گذاشته است در این مدت، دشمن معتقد بود که توانایی‌های نظامی عظیم و زرادخانه میلیارد دلاری موشک‌ها و بمب‌های هوشمندش قادر به مطیع کردن یا تسلیم کردن این ملت است اما نتیجه، پس از این همه سال، حقیقتی آشکار را آشکار کرده است: رژیمی که دچار ورشکستگی استراتژیک و اخلاقی است، با مردمی ثابت قدم روبروست که با هر ضربه، تنها به حق خود متقاعدتر و در مواضع خود مصمم‌تر می‌شوند.

حماسه‌های افسانه‌ای «کهبوب»... وقتی سنگ‌ها در کنار مجاهدان جنگیدند

برای درک پیشینه تجاوز اخیر عربستان سعودی، ابتدا باید صحنه های قهرمانانه خارق‌العاده‌ای را که توسط رسانه‌های نظامی نیروهای مسلح یمن از ارتفاعات کوه‌های کهبوب پخش شد، مرور کرد. در آنجا، مجاهدین با تعقیب مزدوران و ارتش سعودی از میان تپه‌ها و کوه‌ها، شجاعت‌های چشمگیری را به نمایش گذاشتند، صحنه‌هایی که دوست و دشمن را شگفت‌زده کرد و توسط رسانه‌های بزرگ خارجی و آژانس‌های خبری بین‌المللی، از جمله رسانه‌های روسی، آمریکایی و چینی گزارش شد

کوه‌ها و صخره‌ها در کهبوب، چنان می‌نمودند که گویی در کنار مبارز یمنی که از سرزمین و ناموس خود دفاع می‌کرد، می‌جنگیدند، گویی مبارز یمنی اگر به کوه‌ها می‌گفت: «حرکت کنید»، با او برمی‌خاستند و با پایداری او، استوار می‌ماندند. رژیم دشمن سعودی در مواجهه با صحنه‌هایی که فرار مزدوران و ارتش سعودی و شجاعت مبارز یمنی را با حداقل امکانات ثبت کرده بود، مبهوت و غرق در ناامیدی شد و تمام ادعاهای میدانی‌اش در برابر جهانیان نقش بر آب شد.

در تلاش برای لاپوشانی این رسوایی بزرگ نظامی که در سراسر جهان پخش شد، دشمن سعودی، طبق معمول، به تاکتیک‌های خائنانه و بزدلانه خود متوسل شد: جعل یک قتل عام علیه غیرنظامیان برای منحرف کردن توجه رسانه‌های بین‌المللی از شکست تحقیرآمیز خود در جبهه‌های درگیری مستقیم.

قتل عام بنی حشیش و الوازعیه... صحنه‌هایی از اندوهی ناگسستنی

بنابراین، خیانت سعودی‌ها پس از قتل عام در بازار «الحضره» در منطقه الوازعیه در تعز، به روستای «الشریعه» در شهرستان بنی حشیش در استان صنعا منتقل شد. جنگنده‌های سعودی شش خانه مسکونی را که ساکنان آنها در داخل آنها بودند، بمباران کردند، به طوری که خون زنان و کودکان با گرد و غبار مخلوط شد، دشمن به این هم بسنده نکرد و چندین بار بمباران را از سر گرفت تا جاده‌ها را تخریب کند و آمبولانس‌ها، تیم‌های امداد و نجات و روزنامه‌نگاران را هدف قرار دهد تا از نجات قربانیان جلوگیری کند. اما چیزی که دشمن از درک آن عاجز ماند این بود که خون یمنی‌ها تسلیم ایجاد نمی‌کند، بلکه آتشفشان خشم ایجاد می‌کند.

در بنی حشیش، احساس ستم و غرور به خیره‌کننده‌ترین شکل خود را نشان می‌داد:

صحنه پدر داغدار: آن پدر صبور که به خدا توکل دارد، پیکر دختر خردسال شهیدش را که بدن پاکش تکه‌تکه شده در آغوش گرفته، او را به سینه می‌فشارد و با شور و شوق می‌بوسد در حالی که با اندوهی غرورآفرین فریاد می‌زند: «این کودک به کدامین گناه کشته شد؟ سرش را با افتخار بالا می گیرد و اشک هایش را پاک می کند تا با استواری ای که کوه ها را می لرزاند بگوید: "ای آآل سعود با تمام وجودم سوگند می خورم که همه ما به جبهه ها می رویم... به خدا قسم این خون هدر نخواهد رفت!"

صحنه کودک یوسف الشریعه: یوسف از زیر خاک و آوار بیرون آمد. او گریه نکرد و فرو نریخت، بلکه با غروری که از سال‌های عمرش بیشتر بود، ایستاد و با کلماتی که حقیقت را خلاصه می‌کنند، به متجاوزان سوگند یاد کرد: «اگر مرد بودند، با هواپیماهایشان نمی‌آمدند تا به کودکان و زنان در خانه‌ها خیانت کنند و مانند بزدلان پنهان شوند... اگر مرد بودند، در جبهه‌های مستقیم با ما روبرو می‌شدند»

اینها صحنه‌هایی هستند که بزدلی دشمن را آشکار می‌کنند، دشمنی که از رویارویی مستقیم که در آن سربازانش به پای پابرهنه‌ها بیفتند، اجتناب می‌کند و فرار می‌کند تا خانه‌های گلی و غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار دهد.

چگونگی شکل‌گیری معادله قدرت: از آه تا موشک

هر کسی که ماهیت واکنش یمنی‌ها را بررسی کند، به طور کامل منبعی را که نیروهای مسلح از آن قدرت می‌گیرند، درک خواهد کرد؛ موشک‌های یمنی صرفاً به عنوان پرتابه‌های بی‌صدا پرتاب نمی‌شوند، بلکه خاکستر آنها با دردی تیز می‌شود که حتی کوه‌ها هم نمی‌توانند تحمل کنند. چرا که از اشک مادران داغدار، از ناله کودکان یتیم، از زیر آوار خانه‌های ویران شده از خیانت، و از آن نگاه‌های خشمگینی که در درون خود آتشفشان‌های خشمی را ذوب می‌کنند که در مواجهه با دشمن سعودی و مزدورانش فوران می‌کنند، سرچشمه می‌گیرد.

اینها موشک‌هایی هستند که خداوند از آنها محافظت و هدایت می‌کند و این پیام عملی را می‌فرستد که برج‌های شیشه‌ای ریاض و کاخ‌های آل سعود اکنون همگی در برد پهپادها و موشک‌ها هستند. این مردم، متحد حول رهبری و نیروهای خود، فرزندان خود را تنها نخواهند گذاشت تا گریه کنند، بلکه تلخی درد، ستم و خون را به قلب پایتخت متجاوزان خواهند برد، بگذارید خودشان ببینند که شرط‌بندی‌هایشان برای مطیع کردن یمن، شرط‌بندی‌هایشان را به باد داده است و این رژیم قادر به مقاومت در برابر آن نخواهد بود، در حالی که یمن نسل به نسل به مقاومت و و به چالش کشیدن دشمن ادامه خواهد داد.

مرکز مالی «کفد» ریاض: برج شیشه ای در برد موشک های یمنی قرار دارد.

در مواجهه با این وحشیگری و خیانت سعودی‌ها، یک عامل بازدارنده برای بازگرداندن تعادل قدرت ضروری بود. حمله دقیق و ویرانگر نیروهای مسلح یمن، مجتمع اداری آرامکو در منطقه مالی ملک عبدالله (KAFD) در قلب ریاض را هدف قرار داد.

مرکز مالی بین‌المللی ملک فهد (کافد) با مساحت ۱.۶ میلیون متر مربع، فقط یک ساختمان بلند نیست؛ بلکه قلب تپنده و عصب اصلی اقتصادی ریاض و مهم‌ترین مرکز جذب شرکت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌های بین‌المللی (مانند تداول) است.نهاد ناظر بر بازار سرمایه، نماد کلیدی اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است.هدف قرار دادن جایگاه اداری آرامکو در این مرکز استراتژیک با موشک بالستیک و پهپادهای دقیق که به سامانه‌های دفاعی میلیارد دلاری (مانند پاتریوت و تاد) نفوذ کردند، ضربه‌ای سهمگین و شوکی به بنیان‌های اقتصاد عربستان سعودی بود.

پیام این عملیات واضح و مستقیم بود: تشدید در برابر تشدید، خانه‌های گلی در برابر برج‌های شیشه‌ای. اگر خانه‌های گلی ما را در بنی حشیش و الوازعیه بمباران کنید، آنگاه برج‌های شیشه‌ای، مراکز مالی و خطوط لوله نفت شما از ریاض تا ینبع در برد موشک‌ها و پهپادهای ما قرار می‌گیرند.عملیات یمنی‌ها که نفت و اقتصاد عربستان سعودی را هدف قرار داده بود، به بیش از ۳۲ عملیات استراتژیک رسید که ترافیک هوایی بین‌المللی را فلج کرد، همانطور که روزنامه‌های بین‌المللی مانند «نشنال» و دیگران که تعلیق ده‌ها شرکت بین‌المللی مانند (بریتیش ایرویز، ایرفرانس، لوفت‌هانزا و ایندین ایرلاینز را به عربستان سعودی مستند کرده‌اند) تأیید کرده‌اند.

دشمنی که فکر می‌کرد می‌تواند زیرساخت‌های یمن را نابود کند و مردم آن را گرسنه نگه دارد، امروز از اینکه یمن سر فرود نیاورده است، تعجب می‌کند، بلکه قدرتی دارد که مراکز مالی آن را تهدید می‌کند و تاج و تخت ظالمانه اش را ویران می‌کند.

دشمن سعودی... نوکر صهیونیسم و ​​حامی آن

حقیقت راهبرد سعودی امروز کاملاً آشکار است: دشمن سعودی چیزی بیش از ابزاری برای اجرای برنامه های آمریکایی و صهیونیستی در منطقه نیست.اگر رژیم آل سعود ذره‌ای غیرت عربی یا اسلامی داشت، صدها میلیارد دلاری که صرف تجاوز به یمن و خرید سلاح‌های مرگبار کرد، صرف امدادرسانی و بازسازی غزه می‌شد. غزه امروز در حال نابودی و گرسنگی است و کودکانش از سرما، باران و گرسنگی کشته می‌شوند. آنها در مقابل چشم و گوش امت خفته و زیر چادرهای پاره پاره، گریه و ناله سر می دهند این میلیاردها دلار می‌توانست خانه‌های سیار بسازد و هزاران کودک و خانواده‌ای را که در آنجا گرفتار شده بودند از غرق شدن نجات دهد، اما این رژیم مردم غزه را به حال خود رها کرد تا بمیرند و با میلیاردها دلار خود آمد تا یمن را ویران کند و کودکانش را بکشد.

این رژیم سعودی به عنوان خط مقدم دفاع و حفاظت از رژیم صهیونیستی و دور کردن خطر از آن تلاش می کند بنابراین نابودی این رژیم و پاکسازی منطقه از ظلم و ستم آن صرفاً یک مطالبه یمنی نیست، بلکه ضرورتی برای آسودگی کل جهان عرب و اسلام است. اگر این رژیم در حال فروپاشی سقوط کند، اسرائیل نیز فوراً سقوط خواهد کرد و تمام حفاظ و حامیان آن در منطقه فرو می ریزد.

نه آتش‌بس، نه تسلیم... راه فاطمه زهرا را در پیش می‌گیریم، و از پذیرش ذلت به دوریم.

با نزدیک شدن به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) (بیستم جمادی الآخر)، مردم یمن الگوهای رفتاری و اعتقادی خود الهام گرفته از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در زندگی خود عملی می کنند .

این همان مکتبی است که از کربلا تا به امروز، حاضر به تسلیم نشد و شعار «هرگز تن به ذلت نمی‌دهیم» را سر داد. تاریخ تکرار می‌شود؛ شخصیت‌ها و نقش‌ها یکسان هستند: همان سردمداران کفر و ستم و نفاق و کسانی که دیگران را نا امید می کنند و ، حق و اهل آن را هدف قرار می‌دهند و همان ستمدیدگان صبور، با ایمانی راسخ و استوار، با ستمگران مقابله می‌کنند.

از اینجا، پیام مردمی و واضحی که از هر خانه و محفلی در یمن صادر می‌شود، خطاب به رهبر انقلاب و نیروهای مسلح است: جایی برای آتش‌بس‌های سست یا صلح ساختگی با این دشمن خیانتکار سعودی وجود ندارد.

مردم یمن خواستار جنگی سهمگین و رویارویی قاطع، حمایت کامل از رهبری و نیروهای موشکی و پهپادی برای تنبیه سعودی‌ها و گرفتن همه حقوق و جبران همه شکایات با زور هستند. این دشمن تلخی درد را در ریاض چشیده است و آنچه در پیش است شدیدتر و دردناک‌تر خواهد بود، زیرا مردمی که روح زهرا و پایداری کربلا را در خود دارند، نمی‌گذارند انتقام فرزندان و خون شهدایشان هدر رود.

«و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون»

کسانی که ظلم کردند، به زودی خواهند دانست که چه سرنوشت شومی در انتظارشان است.

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