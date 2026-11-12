به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت روز هوافضای سپاه نوشت: صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران، نماد فاخری است از ایمان، شجاعت، ابتکار و مدیریت جهادی، که به یکی از مهمترین ابزار بازدارندگی ایران و یکی از استوانه‌های استوار حراست از استقلال و امنیت ایران عزیز مبدل شده است.

وی افزود: امروز نیروی هوافضای سپاه، فرامین و تدابیر حکیمانهٔ فرمانده معظم کل قوا را سرلوحهٔ اقدامات خود قرار داده و با ارتقاء آمادگی رزمی هوشمندانه و تحقق راهبرد «پاسخ فوری، مؤثر و متناسب به هرگونه تهدید در هر نقطه و بدون محدودیت جغرافیایی»، با قاطعیت، مهیای فداکاری و خلق شگفتانه‌های جدید در صحنهٔ نبرد با دشمن آمریکایی صهیونیستی است که رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه جلوه‌ای برجسته و افتخارآفرین از این آمادگی است.



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