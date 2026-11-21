خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: حجت‌الاسلام سید ابوالفضل قدوسی از کارشناسان رادیو معارف در جواب به این پرسش که «پسرم دختری را انتخاب کرده که اهل نماز نیست؛ چکار کنم؟» پاسخ داد:

یکی از موضوعاتی که در فرایند خواستگاری باید درباره آن به توافق برسند، سطح دینداری و پایبندی به دین است.

ممکن است دخترخانم خارج از محدوده دینداری نباشد، اما سطح پایبندی او به دین با آقاپسر متفاوت باشد.

ما به آقاپسر می‌گوییم که خط قرمزهای خود را در فرایند خواستگاری به‌روشنی بیان کند. بله؛ این موضوع جزو مواردی است که همان اول باید مشخص شود و به قول ضرب المثل معروف: «جنگ اول به از صلح آخر است».

ببینید، واقعاً ممکن است فردی نتواند با خانمی که نماز نمی‌خواند یا نمازش را با تأخیر می‌خواند، کنار بیاید. خب، نمازخواندن موضوعی است که هر روز تکرار می‌شود و اگر این آقا هر روز از این مسئله ناراحت باشد، این زندگی به سرانجام نمی‌رسد.

تغییر دادن آدم‌ها و نمازخوان کردن آن‌ها کار دشواری است؛ حالا بعد از ازدواج، یعنی زمانی که در این شرایط قرار می‌گیرند، مثلاً متوجه می‌شوند که همسرشان خیلی نماز خود را به‌موقع نمی‌خواند، اینها باید درباره لذت‌های معنوی در فضای خانواده برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

تعارف ندارد؛ هر کسی هم که نماز می‌خواند، اگر از ارتباط با خدا و نمازخواندن خود لذت نبرد، ممکن است آن را ترک کند؛ بنابراین، باید برای ایجاد این ارتباط لذت‌بخش با خدا در بستر زندگی و فضای خانواده برنامه‌ریزی کنیم.