به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یافته‌های جدیدترین گزارش «مرکز ملی تحقیقات اجتماعی» در نوامبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که نزدیک به هشت‌دهم جمعیت بریتانیا، اسرائیل را یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت جهانی در دهه آینده قلمداد می‌کنند. این گزارش که با عنوان «دنیایی خطرناک‌تر» منتشر شده، جایگاه اسرائیل در ذهن افکار عمومی بریتانیا را حتی بالاتر از ایران، ایالات متحده و چین قرار داده است.

این تغییر نگرش گسترده، که از ۴۸ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷۸ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده، مستقیماً با کارزار نظامی ویرانگر رژیم صهونیستی در غزه و تشدید تنش‌ها در سراسر خاورمیانه پیوند خورده است. طبق این گزارش، تداوم حملات بی‌رحمانه اسرائیل به غزه که منجر به کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی، آوارگی ۹۸ درصد جمعیت این منطقه و نابودی گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی شده، عامل اصلی آسیب به وجهه بین‌المللی این رژیم است.

تغییر جایگاه از متحد به تهدید

گزارش «مرکز ملی تحقیقات اجتماعی» تأکید می‌کند که اقدامات نظامی اسرائیل در غزه و گسترش درگیری‌ها به کشورهای دیگر، چشم‌انداز امنیت بین‌المللی را به‌شدت تغییر داده است. پژوهشگران معتقدند نگرانی عمومی تنها محدود به جنایات در غزه نیست، بلکه ترس از اینکه عملیات‌های نظامی اسرائیل منجر به شعله‌ور شدن یک جنگ منطقه‌ای گسترده شود، عامل اصلی این تغییر دیدگاه است.

در تحلیل این گزارش، مشخص شده است که مرز میان «متحدان سنتی» و «دشمنان» در ذهن افکار عمومی بریتانیا به‌شدت در حال کمرنگ شدن است. در حالی که اسرائیل و ایالات متحده دهه‌هاست متحدان نزدیک بریتانیا بوده‌اند، اکنون درصد بسیار بالایی از مردم این دو کشور را به عنوان تهدیدهایی برای صلح جهانی می‌بینند.

شکاف سیاسی در دیدگاه‌ها نسبت به اسرائیل

این گزارش همچنین به شکاف عمیق دیدگاه‌های سیاسی در بریتانیا اشاره دارد. حامیان حزب سبز با ۸۸ درصد، بیشترین میزان نگرانی نسبت به اسرائیل را گزارش کرده‌اند و پس از آن‌ها حامیان حزب کارگر با ۸۴ درصد قرار دارند. در مقابل، حتی در میان گروه‌های راست‌گرا نیز، درصد قابل توجهی (۷۰ درصد در حزب محافظه‌کار) اسرائیل را تهدیدی جدی می‌دانند که نشان‌دهنده عمق بحران در افکار عمومی است.

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