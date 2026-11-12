به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - کتاب صوتی «از فاطمه بگو» با هدف ترویج معارف فاطمی و آشنایی بیشتر مخاطبان با ابعاد مختلف زندگی، سیره و جایگاه اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این اثر با پرداختن به موضوعات متنوعی از زندگی حضرت زهرا(س)، تلاش دارد زوایای مختلف شخصیت و سیره آن بانوی بزرگ اسلام را برای مخاطبان، به‌ویژه نسل امروز، بازگو کند.

از جمله عناوین مطرح‌شده در این کتاب صوتی می‌توان به «عطوفت نبوی به حضرت زهرا(س)»، «فعالیت اجتماعی حضرت زهرا(س) در عصر نبوی»، «حضرت زهرا(س) پس از وفات مادر»، «برخورد حضرت زهرا(س) با فاطمه بنت اسد(س)» و «تاریخچه تسبیح» اشاره کرد.

کتاب صوتی «از فاطمه بگو» فرصتی برای بهره‌مندی از معارف و آموزه‌های فاطمی و شناخت بیشتر ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی زندگی حضرت صدیقه طاهره(س) فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان برای دریافت و شنیدن این کتاب صوتی می‌توانند به نشانی زیر مراجعه کنند:

http://mmps.ir/eCpxq