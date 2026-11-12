به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از ملت شریف و شهیدپرور ایران دعوت کرد با حضور پرشور در اجتماعات مردمی امشب و فردا، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، جلوه‌ای از پیوند عمیق حماسه فاطمی با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش بگذارند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز شهادت مظلومانه صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، یادآور حماسه جاودانه دفاع از حق، حقیقت و حریم ولایت و تجلی پیوند عمیق ایمان، بصیرت و مجاهدت در راه خداست. بانویی که در اوج مظلومیت، پرچم حق‌طلبی و دفاع از ولایت را برافراشت و سیره و سلوک حیات طیبه‌اش، چراغ راه آزادگان و حق‌جویان تاریخ شد.

در چنین روزی، تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، جلوه‌ای شورانگیز از پیوند حماسه فاطمی با فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید عهد نسل‌های امروز با آرمان‌های بلند شهیدانی است که بی‌نام و نشان، اما با ایمانی راسخ و اراده‌ای استوار، جان خویش را در راه صیانت از استقلال، عزت، تمامیت ارضی و هویت دینی و ملی ایران اسلامی فدا کردند.

امروز، در شرایطی که جبهه استکبار و دشمنان استقلال ایران اسلامی با بهره‌گیری از تهدیدهای نظامی، فشارهای سیاسی و اقتصادی، جنگ شناختی و عملیات روانی در پی تضعیف اراده ملی و مخدوش ساختن حافظه تاریخی ملت هستند، بازخوانی فرهنگ شهادت و تجدید میثاق با شهیدان، ضرورتی راهبردی در تقویت هویت جمعی، انسجام اجتماعی و تاب‌آوری ملی است. حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام در متن اجتماعات مردمی و آیین‌های ملی و مذهبی، یادآور این حقیقت است که سرمایه اصلی اقتدار ایران، ایمان، آگاهی، وحدت و اراده مردمی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پاسداری از استقلال و شرافت میهن را رسالت خویش دانسته‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، از عموم ملت شریف، بصیر و شهیدپرور ایران اسلامی، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و نوجوانان دعوت می‌نماید در امتداد اجتماعات شبانه مردمی، امشب با حضور پرشور در میادین، ضمن وداع با پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام در تهران ووداع با بقیه این لاله‌های سرخ در سایر استان‌های کشور، یاد و راه شهیدان را گرامی بدارند و بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذارند.

همچنین آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در تهران، روز شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فردا جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح، از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این آیین در دیگر استان‌ها و مناطق کشور نیز هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

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