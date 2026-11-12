به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس خبر داد.

در این روزهای ماتم، حرم بانوی کرامت میزبان پیکرهای مطهر شهدای گمنامی است که با تأسی از سیره فاطمی، جان خود را در راه دفاع از دین و میهن اسلامی فدا کردند. این شهدا، گمنام‌اند اما نامشان در قلب‌های ما و در تاریخ این سرزمین جاودانه است.

در آستانه شهادت حضرت زهرا(س)، ضمن عرض تسلیت این ایام به محضر حضرت ولی عصر(عج) و رهبر معظم انقلاب، میزبان این ستاره‌های آسمانی در حرم مطهر هستیم تا با آنان تجدید میثاق کنیم.

مراسم وداع با پیکر شهدا پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر و در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

مراسم تشییع پیکر این شهدای والامقام، نیز جمعه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌شود. در این مراسم، نماز بر پیکر شهدا در صحن امام رضا علیه‌السلام اقامه شده و سپس پیکرها به سمت مصلی نماز جمعه قم برای ادامه برنامه‌ها تشییع می‌شوند.

از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور قم و زائران و مجاوران حرم مطهر دعوت می‌شود در این مراسم معنوی شرکت کنند.

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