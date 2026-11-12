به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت دخترانه زیرگنبدطلا در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، میزبان جمعی از دختران نوجوان در رواق زیرگنبدطلا بود. عطر چای روضه، پای دختران را به این محفل فاطمی باز کرد و فضایی سرشار از معنویت و شور حسینی را رقم زد.

بخش «باستاره‌ها» و روایت شهید تورجی‌زاده

در بخش ویژه‌برنامه «باستاره‌ها»، میزبان مهمانی از ستاره‌های درخشان کشورمان بودیم. در این بخش، خاطرات شنیدنی از شهید محمدرضا تورجی‌زاده روایت شد؛ شهیدی که شیفته حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها بود و گردانی به نام «یا زهرا(س)» داشت که بیشتر نیروهایش از سادات بودند.

نمایش کوچه‌های مدینه

در ادامه با اجرای نمایشی از قصه‌های حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، دختران به کوچه‌های مدینه رفتند؛ همان روزی که نور چادر مادر سادات، رمز هدایت یک مرد یهودی شد. در بخش حلقه هنری، دختران با ساخت کاردستی، ابراز امید به عنایت حضرت زهرا(س) و بلند کردن دست توسل به سمت ایشان را تمرین کردند و در پایان نیز با نوحه خوانی، سینه زنی و پرچم گردانی به عزاداری پرداختند.

تمام این سرگرمی‌ها و برنامه ها، با هدف «عاقبت‌بخیری، فاطمی شدن و هیئتی ماندن» برگزار شد.

برنامه‌های پیش‌روی هیئت زیرگنبدطلا:

پنجشنبه: برگزاری هیئت در رواق زیرگنبدطلا، ساعت ۱۵:۰۰

جمعه: ویژه‌برنامه غبارروبی (هیئت در رواق برگزار نمی‌شود و دختران هیئتی برای شرکت در برنامه غبارروبی باید ثبت‌نام کنند).