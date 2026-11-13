خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: نماز، فقط خواندن چند رکعت نیست؛ ساختن یک رابطه عمیق با خداست!

امام شهید انقلاب در ۱۰ توصیه، از آداب نماز سخن می‌گویند؛ اما در حقیقت، نقشه‌ای برای عبور از نمازِ عادت‌وار و رسیدن به نمازِ آگاهانه و عاشقانه ترسیم می‌کنند.

از حضور قلب و فهم معنای کلمات نماز تا اخلاص، مراقبت از قساوت قلب، عادت دادن خود در جوانی و انس با مسجد و جماعت؛ هر توصیه، دریچه‌ای تازه برای بهتر نماز خواندن است.

شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای دغدغه اینکه آیا «نمازم را خواندم؟» بعد از هرنماز از خودمان بپرسیم: نمازم را چگونه خواندم؟

۱۰ توصیه رهبر انقلاب درباره آداب نماز بدین شرح است:

۱. برای حضور قلب در نماز تمرین کنیم.

۲. معنای کلمات نماز را بدانیم.

۳. مستحبات نماز، حضور قلب را افزایش می‌دهد.

۴. نماز را با اخلاص بجا آورید نه از روی ریا.

۵. مراقب باشیم نماز بی‌توجه قساوت قلب می‌آورد.

۶. در جوانی خود را به خوب نماز خواندن عادت دهید.

۷. نباید نماز را سبک بشماریم.

۸. نماز را اول وقت بخوانید.

۹. نماز را به جماعت و در مسجد بخوانید.

۱۰. تا می‌توانید نافله بخوانید.

منبع: مرکز تخصصی نماز