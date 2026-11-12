به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گل‌حیدر شفق، استاندار بامیان برای نخستین بار درباره نحوه استخراج معادن این استان شیعه‌نشین و چگونگی بهره‌مندی مردم از درآمدهای حاصل از آن و خدمات اجتماعی سخن گفته است.

استاندار بامیان روز چهارشنبه ۱۹ آبان در جریان سفر به شهرستان یکاولنگ این استان، در جمع مردم تأکید کرد که تمامی شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه استخراج معادن این شهرستان موظف‌اند خدمات اجتماعی به مردم منطقه ارائه کنند.

وی اظهار داشت که گروه‌هایی مشخص برای جمع‌آوری درآمدهای حاصل از معادن و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها در قالب خدمات اجتماعی به مردم تعیین شده‌اند. به گفته استاندار بامیان، در این زمینه با همکاری وزارت معادن طالبان اقدامات بیشتری انجام خواهد شد.

استان بامیان، واقع در منطقه مرکزی و کوهستانی افغانستان، از ذخایر معدنی قابل‌توجهی برخوردار است؛ با این حال، چه در دولت پیشین و چه در حکومت کنونی طالبان، اطلاعات شفافی درباره نحوه استخراج معادن، میزان درآمدهای حاصل از آن و چگونگی هزینه‌کرد این درآمدها برای توسعه استان و بهبود وضعیت اقتصادی مردم منتشر نشده است.

ابهام در قراردادها و میزان درآمد معادن

با وجود اظهارات استاندار بامیان، هنوز مشخص نیست چه تعداد از معادن این استان در حال استخراج هستند، چه شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد بهره‌برداری از آن‌ها را در اختیار دارند، درآمد سالانه این معادن چقدر است و چه تعداد از ساکنان بامیان در این بخش مشغول به کار هستند.

این موارد همچنان از پرسش‌های بی‌پاسخ درباره فعالیت‌های معدنی بامیان است و مسئولان تاکنون اطلاعات روشنی در این زمینه در اختیار افکار عمومی قرار نداده‌اند.

از سوی دیگر، وزارت معادن و نفت حکومت طالبان اطلاعات مربوط به قراردادهای استخراج و وضعیت شماری از معادن در حال بهره‌برداری و معادن شناسایی‌شده در افغانستان را منتشر کرده است؛ اما اطلاعات مشخصی درباره روند استخراج و اکتشاف معادن بامیان در دسترس نیست. در همین زمینه، این وزارتخانه سال گذشته معدن حاجی‌گک در شهرستان یکاولنگ را به یک شرکت داخلی واگذار کرد.

مهم‌ترین معادن استان بامیان

معدن آهن حاجی‌گک، معدن آهن سیاه‌دره، معادن زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی و همچنین ذخایر مس، سرب، روی، جیوه، گوگرد و گچ از مهم‌ترین منابع معدنی شناخته‌شده در بامیان هستند.

در این میان، معدن آهن حاجی‌گک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این معدن حدود ۶۶ سال پیش، در سال ۱۳۳۹، توسط زمین‌شناسان مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این معدن حدود ۱۶ کیلومتر طول و ۵۵۰ متر عمق دارد و بزرگ‌ترین معدن آهن افغانستان می‌باشد.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در سال ۱۳۹۸ توسط دولت پیشین افغانستان، درآمد سالانه حاصل از استخراج معدن حاجی‌گک حدود ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود. با این حال، به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و شرایط حاکم بر افغانستان، اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و تحقق اهداف تعیین‌شده برای بهره‌برداری از این معدن متوقف ماند.

با وجود برخورداری بامیان از ذخایر ارزشمند زیرزمینی، ساکنان این استان همچنان از جمله محروم‌ترین شهروندان افغانستان به شمار می‌روند و بخش زیادی از آنان از دسترسی به ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی، خدمات عمومی و فرصت‌های اقتصادی محروم هستند. این وضعیت، پرسش‌هایی جدی درباره سهم مردم بامیان از ثروت‌های معدنی منطقه و نحوه مدیریت و هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن مطرح می‌کند.

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