به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان در بیانیه‌ای به مناسبت روز شهید و گرامیداشت شهدای لبنان، تأکید کرد که بقای لبنان و حفظ حاکمیت آن به فداکاری‌های مدافعان کشور وابسته است.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۱۹۸۲، مقاومت را عامل اصلی دفاع از موجودیت لبنان در آن مقطع دانست و گفت در آن شرایط، ساختارهای حکومتی و نهادهای دولتی توانایی دفاع از کشور را از دست داده بودند و مقاومت نقش نجات‌بخش ایفا کرد.

قبلان با انتقاد از عملکرد دولت لبنان در پرونده حاکمیت و دفاع ملی، مقام‌های اجرایی را به کوتاهی در انجام مسئولیت دفاع از کشور متهم کرد و توافق چارچوب را اقدامی در راستای تضعیف حاکمیت لبنان دانست.

وی همچنین با اشاره به جنگ اخیر، مدعی شد که رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از حمایت گسترده آمریکا و ناتو، نتوانسته است بیش از چهار تا ۹ کیلومتر در جنوب لبنان پیشروی کند و این مسئله را نتیجه مقاومت نیروهای حزب‌الله و مقابله آنان با ارتش اسرائیل دانست.

مفتی جعفری لبنان تأکید کرد که تجربه معادله «ارتش، ملت و مقاومت» یکی از مهم‌ترین تضمین‌های امنیت و حاکمیت لبنان بوده و نباید توان دفاعی کشور موضوع معامله یا چشم‌پوشی قرار گیرد.

وی در پایان خواستار سازمان‌دهی رابطه دفاعی میان ارتش و مقاومت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و ملی در قالب یک منظومه دفاعی منسجم شد و از دولت لبنان خواست با بازنگری در مواضع خود، مسئولیت دفاع از حاکمیت و استقلال کشور را بر عهده بگیرد.

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