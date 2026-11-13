خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی به انتشار حکم شرعی «مرثیهخوانی و مداحی زنان» پرداخت که تقدیم نگاه شما فرهیختگان می شود:
* مرثیهخوانی زنان
سؤال:
مرثیهخوانی و یا مدّاحی زنان با بلندگو، بهطوریکه موجب بروز مفسده میگردد، چه صورت دارد؟
جواب:
در فرض سؤال جایز نیست.
* مداحی زنان
سؤال:
شغل بعضی از خانمها ذکر توسّل به اهلبیت (علیهمالسلام) در مجالس زنانه است. گاهی از اوقات به هنگامیکه مشغول روضهخوانی یا مداحی و مولودیخوانی هستند مردان و یا بچههایی که خوب و بد را میفهمند وارد حیاط آن خانه میشوند و صدای این خانم را میشنوند. حکم این قبیل روضهخوانیها و مداحی و مولودیخوانی چیست؟
جواب:
در این مورد که نوشتهاید، صدای خود را آهستهتر کند و یا بدون تکیه به صوت بخواند.
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