خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی به انتشار حکم شرعی «مرثیه‌خوانی و مداحی زنان» پرداخت که تقدیم نگاه شما فرهیختگان می شود:

* مرثیه‌خوانی زنان

سؤال:

مرثیه‌خوانی و یا مدّاحی زنان با بلندگو، به‌طوری‌که موجب بروز مفسده می‌گردد، چه صورت دارد؟

جواب:

در فرض سؤال جایز نیست.

* مداحی زنان

سؤال:

شغل بعضی از خانم‌ها ذکر توسّل به اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در مجالس زنانه است. گاهی از اوقات به هنگامی‌که مشغول روضه‌خوانی یا مداحی و مولودی‌خوانی هستند مردان و یا بچه‌هایی که خوب و بد را می‌فهمند وارد حیاط آن خانه می‌شوند و صدای این خانم را می‌شنوند. حکم این قبیل روضه‌خوانی‌ها و مداحی و مولودی‌خوانی چیست؟

جواب:

در این مورد که نوشته‌اید، صدای خود را آهسته‌تر کند و یا بدون تکیه به صوت بخواند.