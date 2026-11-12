به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برای نخستین‌بار، یک محموله سیب‌زمینی تولیدشده در استان شیعه‌نشین بامیان افغانستان، بامداد پنجشنبه ۲۰ آبان به مقصد ازبکستان صادر شد.

این اقدام با همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق تجارت ازبکستان انجام شده است.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرده است که پس از کشت آزمایشی سیب‌زمینی در بامیان، زمینه صادرات این محصول به بازارهای ازبکستان فراهم شده است.

بر اساس اعلام این نهاد، نخستین محموله صادراتی شامل هشت کامیون سیب‌زمینی بود که از طریق مرز تجاری حیرتان در استان بلخ، به مقصد شهر ترمذ ازبکستان حرکت کرد.

پس از موفقیت کشت آزمایشی سیب‌زمینی در بامیان، سیدکریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، و دوران وهابوف، رئیس اتاق تجارت ازبکستان، درباره صادرات ۱۰۰ هزار تن سیب‌زمینی از بامیان به ازبکستان توافق کرده‌اند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که مذاکرات برای امضای قرارداد صادرات سیب‌زمینی بامیان میان نهادهای بازرگانی دو کشور ادامه دارد.

در همین زمینه، اتاق‌های بازرگانی افغانستان و ازبکستان با همکاری مقام‌های دو کشور، زمینه ارتباط میان بازرگانان و کشاورزان را فراهم کرده و در هماهنگی برای خرید، بازاریابی و انتقال محصولات کشاورزی نقش داشته‌اند.

انتظار می‌رود این همکاری، بازار فروش محصولات کشاورزان بامیان را گسترش دهد و به توسعه مبادلات تجاری میان افغانستان و ازبکستان کمک کند.

نگرانی شهروندان از افزایش قیمت سیب‌زمینی در بازارهای افغانستان

در مقابل، آغاز صادرات سیب‌زمینی بامیان به ازبکستان با واکنش‌هایی از سوی شهروندان افغانستان همراه شده است.

شماری از شهروندان با انتقاد از این اقدام می‌گویند در شرایطی که سیب‌زمینی در بازارهای داخلی با کمبود و افزایش قیمت مواجه است، حکومت طالبان به صادرات این محصول اقدام می‌کند.

به گفته این شهروندان، در حال حاضر قیمت هر سیر (۷ کیلو) سیب‌زمینی در بازارهای کابل به حدود ۲۵۰ افغانی، معادل تقریبی یک میلیون تومان، رسیده است و بهای آن همچنان روند افزایشی دارد.

این شهروندان معتقدند در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، تأمین نیاز بازار داخلی باید در اولویت قرار گیرد.

..............

پایان پیام/