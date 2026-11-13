خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: یکی از چالش‌های مهم در مطالعات مهدویت، شناسایی مصادیق واقعی نشانه‌های ظهور و تمایز آن‌ها از مصادیق احتمالی و جعلی است؛ لذا تطبیق این نشانه‌ها نیازمند ضوابط و معیارهای علمی مشخص است که در ادامه ذکر می‌شوند:

۱. یقینی بودن تطبیق

در نشانه‌های مهم و تأثیرگذار که شناسایی آن‌ها آثار اعتقادی و اجتماعی دارد، تطبیق باید مبتنی بر یقین یا اطمینان عرفی باشد.

۲. اجتماع تمام ویژگی‌های معتبر روایی

مصداق مورد نظر باید تمامی ویژگی‌های بیان‌شده در روایات معتبر را به‌صورت بالفعل دارا باشد. نمی‌توان با مشاهده برخی ویژگی‌ها، مصداق را تعیین کرد و تحقق سایر ویژگی‌های بیان شده رو رها کرد!

۳. پرهیز از تأویل روایات

تطبیق نباید مستلزم کنار گذاشتن معنای ظاهری و متفاهم عرفی روایات باشد.

۴. هماهنگی با معیارها و ضوابط دینی

اگر تطبیق یک نشانه بر شخص یا جریانی موجب نقض یکی از ضوابط قطعی دین شود، این تعارض قرینه‌ای قاطع بر نادرستی آن تطبیق خواهد بود.

۵. عرضه بر علائم غیرقابل مشابه‌سازی

نشانه‌هایی که امکان جعل و مشابه‌سازی دارند، باید بر نشانه‌های معجزه‌آسا و غیرقابل مشابه‌سازی (مثل صیحه آسمانی) عرضه شوند.

دو نکته مهم:

- برخی نشانه‌ها حتی با وجود مصادیق احتمالی نیز کارکرد امیدبخش دارند، اما نشانه‌های مرتبط با تکالیف ویژه و شناخت امام، نیازمند شناسایی یقینی‌اند.

- اثبات تطبیق با نفی آن متفاوت است؛ برای نفی مصداق بودن، فقدان یکی از ویژگی‌های ضروری و معتبر روایی کفایت می‌کند؛ اما اثبات آن نیازمند احراز مجموعه معیارهای لازم است.

منبع: نصرت‌الله آیتی، «معیارهای تطبیق نشانه‌های ظهور»