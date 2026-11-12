به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با هشدار درباره افزایش سوءتغذیه کودکان در افغانستان اعلام کرد که ۳.۷ میلیون کودک در این کشور به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند و وضعیت یک میلیون و ۶۵۰ هزار کودک نیز بحرانی است.

یونیسف در پیامی در صفحات رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به اظهارات دانیل تیمه، از مسئولان این نهاد در افغانستان، تغییرات اقلیمی و خشکسالی را از عوامل تشدید ناامنی غذایی در این کشور دانست.

بر اساس این پیام، خشکسالی موجب خشک‌شدن منابع آب و از بین رفتن باغ‌ها و محصولات کشاورزی شده و سلامت و معیشت کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند. یونیسف تأکید کرده است که افغانستان با وجود سهم بسیار اندک در انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان، به‌طور نامتناسبی از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب می‌بیند.

این نهاد اعلام کرده است که با همکاری شرکای خود برای شناسایی و حمایت از کودکان آسیب‌دیده و تأمین خدمات درمانی مورد نیاز آنان تلاش می‌کند، اما بدون تأمین فوری و پایدار منابع مالی، بحران سوءتغذیه حاد در افغانستان وخیم‌تر خواهد شد.

یونیسف هم‌زمان با برگزاری اجلاس اقلیمی COP۳۱ از رهبران جهان خواسته است با سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی پایدار، از جوامع آسیب‌پذیر در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی حمایت کنند و خدمات تغذیه‌ای، درمانی، آب سالم و بهداشت را برای کودکان و خانواده‌های نیازمند حفظ کنند.

این نهاد همچنین در گزارشی که ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، پیش‌بینی کرده بود که بیش از چهار میلیون کودک افغان در سال ۲۰۲۷ به درمان سوءتغذیه حاد نیاز خواهند داشت. از این تعداد، حدود یک میلیون و ۹۰ هزار کودک به سوءتغذیه حاد شدید مبتلا می‌شوند که نسبت به سال ۲۰۲۶ افزایش ۱۶ درصدی دارد. همچنین نزدیک به سه میلیون کودک با سوءتغذیه حاد متوسط مواجه خواهند شد.

................

پایان پیام/