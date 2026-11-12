به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از مخالفت عربستان سعودی با ابتکار دولت یمن برای بی‌طرف نگه‌داشتن استان‌های جنوبی یمن، نیروهای مسلح یمن روز گذشته در چندین جبهه استان لحج پیشروی گسترده‌ای کردند. بر اساس اطلاعات منابع میدانی، این نیروها کنترل مرکز شهرستان «المُضاربه» و منطقه «رأس‌العاره» در غرب استان لحج را به دست گرفتند و پس از تسلیم‌شدن شماری از تیپ‌ها و گردان‌های سلفیِ هم‌پیمان عربستان، موفق شدند در شهر «الشطین» مرکز این شهرستان، مستقر شوند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این تحولات هم‌زمان با پیشروی مشابه نیروهای مسلح یمن در منطقه «العفاج» و «الصریح» و رسیدن آن‌ها به اطراف کوه راهبردی «خَرَز» رخ داد. کوهی که در فاصله‌ای نزدیک از جاده ساحلی متصل‌کننده شهر عدن به منطقه رأس‌العاره و در نزدیکی تنگه باب‌المندب قرار دارد.

به گفته منابع، جنگنده‌های ائتلاف سعودی طی چند ساعت بیش از ۵۰ حمله هوایی به اطراف این کوه انجام دادند تا مانع افتادن آن به دست نیروهای مسلح یمن شوند. با این حال، پیشروی نیروهای مسلح یمن از چند محور ادامه یافت و هم‌زمان، یگان موشکی این نیروها عملیاتی را علیه تجهیزات و نیروهای کمکی نظامی در جبهه‌های مجاور اجرا کرد. این حملات به فروپاشی مواضع در چندین جبهه و عقب‌نشینی گسترده گروه‌های وابسته به ریاض انجامید.

نیروهای مسلح یمن همچنین تجمع نیروهای نظامی به فرماندهی «حمدی شکری» فرمانده منطقه نظامی چهارم، را هدف قرار دادند که در نتیجه آن، شکری زخمی شد و شماری از افسران ارشد نیز کشته یا مجروح شدند.

المضاربه؛ گره راهبردی جبهه‌های شمال و جنوب

تسلط بر جبهه المضاربه که نقطه‌ای راهبردی و محل اتصال چندین جبهه به شمار می‌رود، به نیروهای مسلح یمن امکان می‌دهد تشکیلات نظامی مستقر در مناطق «السقیا» و «رأس‌العاره» در جنوب تنگه باب‌المندب را محاصره کنند. همچنین می‌توانند دروازه جنوبی این گذرگاه بین‌المللی، منطقه «المخا» و جنوب دریای سرخ را تقویت و از دروازه شرقی شهر تعز محافظت کنند.

این موقعیت همچنین زمینه را برای ادامه پیشروی به سمت پایگاه نظامی «العند» از جنوب مناطق المضاربه و المقاطره و گشودن مسیر حرکت به سوی شهر عدن فراهم می‌کند.

به گفته کارشناسان، هر طرفی که کنترل المضاربه و رأس‌العاره را در اختیار داشته باشد، کلیدهای مناطق شمالی و جنوبی یمن را در دست خواهد داشت و هر طرفی که این مناطق را از دست بدهد، خطوط جابه‌جایی و پشتیبانی خود را نیز از دست خواهد داد.

عقب‌نشینی گسترده نیروهای هم‌پیمان ریاض

دستاوردهای نیروهای مسلح یمن در مناطق المضاربه، رأس‌العاره و «طور الباحه» همراه با تجدید استقرار آن‌ها در مناطقی واقع در جنوب شهر عدن، شماری از گروه‌های مستقر در جبهه‌های باب‌المندب را به عقب‌نشینی به منطقه «خور عمیره» واداشت. منطقه‌ای که میان رأس‌العاره در غرب لحج و جنوب شهر عدن قرار دارد.

هم‌زمان، در صفوف گروه‌های مسلح هم‌پیمان عربستان در جبهه‌های مختلف غرب استان لحج آشفتگی گسترده‌ای گزارش شد. شماری از تیپ‌ها از جمله تیپ پنجم وابسته به نیروهای «العمالقه» و تیپ‌های ۲۱ و ۲۲ وابسته به نیروهای «حراس الجمهوریه» پس از رها کردن تسلیحات سنگین خود، عقب‌نشینی کردند.

با وجود افزایش حملات هوایی عربستان با هدف متوقف کردن پیشروی نیروهای مسلح یمن، تشکیلات نظامی جنوب یمن از اجرای دستور اتاق عملیات در عدن برای ماندن در مواضع و ورود به درگیری خودداری کردند. این دستور با اطمینان‌بخشی‌هایی همراه بود مبنی بر اینکه طرف سعودی نیروهای بیشتری به جبهه‌ها اعزام خواهد کرد و پشتیبانی هوایی را افزایش می‌دهد. اما نیروهای جنوبی یمن به عقب‌نشینی ادامه دادند. این مسئله ریاض را به اجرای مجموعه‌ای از حملات هوایی علیه نیروهای در حال عقب‌نشینی واداشت.

بر اساس اطلاعات بیش از یک منبع در استان لحج پس از آنکه شماری از گروه‌های مستقر در جبهه‌های این استان از طریق افسران رابط جنوبی هشدارهایی از سوی عربستان دریافت کردند، جنگنده‌های سعودی چندین تیپ وابسته به نیروهای «العمالقه» را هنگام عقب‌نشینی از مناطق رأس‌العاره و المضاربه هدف قرار دادند. حملات به‌ویژه تیپ دوم در جبهه «المحاوله» در غرب المضاربه را هدف گرفت و به کشته و زخمی شدن شماری از نیروها انجامید.

هم‌زمان، منابع میدانی مطلع اعلام کردند که تیپ هفدهم وابسته به نیروهای «العمالقه» نیز هنگام عقب‌نشینی از مواضع خود در این جبهه، حدود ۱۳ بار هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفت.

خشم در جنوب یمن از حملات هوایی عربستان

این حملات خشم گسترده‌ای را در محافل جنوبی یمن برانگیخت. منتقدان، اقدام عربستان در جلوگیری از عقب‌نشینی نیروهای هم‌پیمانش از آنچه جهنم نبرد در مناطق المضاربه و طور الباحه توصیف کردند را جنایت دانستند. اقدامی که به گفته آن‌ها به جنایت‌های پیشین جنگنده‌های سعودی علیه نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن در استان حضرموت در اواخر سال گذشته میلادی، اضافه می‌شود.

در همین زمینه، «عادل الشراری» فعال سعودی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که جنگنده‌های سعودی، نیروهای جنوبیِ یمن در حال عقب‌نشینی را در نزدیکی کوه خَرَز در شرق تنگه باب‌المندب، هدف قرار می‌دهند. طرف سعودی پیش‌تر به این نیروها درباره عقب‌نشینی و تحویل سلاح‌هایشان به نیروهای مسلح یمن، هشدار داده بود.

با تشدید تحولات در غرب لحج، گروه‌های هم‌پیمان ریاض مواضع خود را در خطوط دفاعی لحج و حاشیه شهر عدن بازآرایی کردند. بر اساس اطلاعات منابع قبیله‌ای در لحج، تیپ اول وابسته به نیروهای «العمالقه» و گردان‌هایی که از غرب استان لحج عقب‌نشینی کرده بودند، مواضع نظامی جدیدی را در نزدیکی «اردوگاه خراز» در مرز میان دو استان لحج و عدن، ایجاد کردند.

این منابع توضیح دادند که اردوگاه جدید پذیرای نیروهایی بوده است که از جنوب تنگه باب‌المندب و جبهه‌های رأس‌العاره عقب‌نشینی کرده‌اند.

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