به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار اخباری درباره مشاجره شدید و فریادهای ترامپ و نتانیاهو بر سر حمله مجدد به ایران، بار دیگر توجه رسانه‌ها را به اختلافات احتمالی واشنگتن و تل‌آویو جلب کرده است. بر اساس این روایت، نتانیاهو خواستار ازسرگیری جنگ علیه ایران است، اما ترامپ بر ادامه مذاکرات و دیپلماسی تأکید دارد؛ روایتی که البته دفتر نخست‌وزیر اسرائیل آن را تکذیب کرده است.

خبر مشاجره شدید ترامپ و نتانیاهو بر سر حمله مجدد به ایران، بیش از آنکه نشانه یک شکاف راهبردی باشد، می‌تواند زنگ خطری درباره یک بازی حساب‌شده سیاسی و اطلاعاتی باشد.

این نخستین‌بار نیست که اختلافات ظاهری واشنگتن و تل‌آویو در رسانه‌ها برجسته می‌شود. تجربه تقابل نظامی و مذاکرات پیشین نشان داده است که نمایش دیپلماسی و تهدید نظامی لزوماً دو مسیر متضاد نیستند؛ گاهی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

حالا قرار است افکار عمومی باور کند نتانیاهو مشتاق جنگ است و ترامپ برای جلوگیری از آن تلاش می‌کند. اما چه تضمینی وجود دارد که این تقسیم نقش، بخشی از یک عملیات فریب نباشد؟ عملیاتی که در آن زمینه غافلگیری سیاسی یا نظامی ایران فراهم شود.

البته هنوز شواهد کافی برای اثبات ساختگی بودن این اختلاف وجود ندارد؛ همان‌طور که اصل مشاجره ادعایی نیز تأیید مستقلی نشده است. بااین‌حال، حتی اختلاف واقعی بر سر زمان و شیوه حمله نیز به معنای اختلاف بر سر هدف نهایی نیست.

مسئله اصلی این نیست که ترامپ و نتانیاهو واقعاً بر سر یکدیگر فریاد کشیده‌اند یا نه؛ مسئله این است که انتشار چنین روایتی قرار است چه تصوری در ذهن تصمیم‌گیران ایرانی ایجاد کند.

در چنین شرایطی، خطرناک‌ترین اشتباه آن است که تصمیم‌گیران در تهران، امنیت خود را بر پایه اختلافات رسانه‌ای دو متحد تنظیم کنند. چه این ماجرا یک دعوای واقعی باشد و چه جنگی زرگری، نباید اجازه داد هیاهوی رسانه‌ای به پوششی برای غافلگیری راهبردی تبدیل شود.

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