به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیته روابط عمومی آمریکا و رژیم صهیونیستی(آیپک) پس از ناکامی نامزدهای مورد حمایت خود در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا با کاهش نفوذ در این نهاد قانون‌گذاری روبه‌رو شده است. این در حالی است که شماری از نامزدهای مخالف این کمیته با وجود هزینه‌کرد ده‌ها میلیون دلار از سوی آیپک برای شکست دادن آنها، توانستند به پیروزی برسند.

روزنامه آمریکایی پولیتیکو گزارش داد که شمار متحدان سازمان آیپک به‌عنوان برجسته‌ترین گروه لابی حامی رژیم صهیونیستی در ایالات متحده آمریکا در کنگره این کشور، کاهش یافته است.

این روزنامه گزارش داد که پس از انتخابات سوم نوامبر (ماه جاری میلادی)، تعداد اعضای کنگره آمریکا که روابط نزدیکی با آیپک دارند، بیش از پیش کاهش یافته است.

به نوشته پولیتیکو، نامزدهای مخالف این سازمان در حوزه‌های انتخابیه متعددی پیروز شدند. آن هم در شرایطی که آیپک ده‌ها میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای دیگر هزینه کرده بود.

از جمله چهره‌های شاخصی که با وجود حمایت آیپک نتوانستند در انتخابات مجلس نمایندگان پیروز شوند، می‌توان به «مایک لاولر» نماینده جمهوری‌خواه نیویورک، «برایان فیتزپاتریک» از پنسیلوانیا و «مکس میلر» از ایالت اوهایو اشاره کرد.

همچنین «سوزان کالینز» سناتور جمهوری‌خواه ایالت «مین» و رئیس کمیته بودجه که از حمایت این گروه لابی حامی رژیم صهیونیستی برخوردار بود، در رقابت با «تروی جکسون» نامزد دموکرات، شکست خورد.

شکست عبدالرّحمن السید و ناکامی پرهزینه آیپک

پولیتیکو گزارش داد که آیپک ده‌ها میلیون دلار هزینه کرد تا مانع پیروزی «عبدالرّحمن السید» (عبدول) نامزد دموکرات مصری‌تبار ایالت میشیگان، شود. نامزدی که با پیروزی در انتخابات به نخستین سناتور مسلمان تاریخ ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. با این حال، آیپک نتوانست نامزد مورد حمایت خود را به پیروزی برساند.

هزینه‌کرد ده‌ها میلیون دلاری گروه «پروژه دموکراسی متحد» (UDP) که با آیپک ارتباط دارد، نه‌تنها نتوانست السید را شکست دهد، بلکه به تقویت مواضع و پیام انتخاباتی او نیز کمک کرد.

السید در سخنرانی پیروزی خود خطاب به آیپک گفت: از شما متشکرم که این فرصت را در اختیارم گذاشتید تا دو بار شکست‌تان بدهم.

معادلات انتخاباتی تا جایی تغییر کرد که متحدان «مایک راجرز» رقیب جمهوری‌خواه السید بنا بر گزارش‌ها در مقطعی از آیپک خواستند هزینه‌کرد برای کارزار انتخاباتی او را متوقف کند.

پولیتیکو همچنین توضیح داد که بخش عمده ناکامی‌های آیپک در آخرین انتخابات میان‌دوره‌ای صرفاً ناشی از اختلاف‌نظرهای سیاسی درباره رژیم صهیونیستی نبود. بلکه شکست نامزدهای مورد حمایت این سازمان در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات و پیروزی رقبای جایگزین آنها که از منتقدان رژیم صهیونیستی بودند نیز در این روند نقش داشت.

آیپک پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در واکنش به کاهش حمایت افکار عمومی این کشور از رژیم صهیونیستی، راهبرد خود را تغییر داده بود. این سازمان اعلام کرد که از ۲۲ اکتبر، حمایت مستقیم از نامزدها و ارائه کمک‌های مالی مشخص به کارزارهای انتخاباتی آنها را متوقف خواهد کرد.

از امتیاز انتخاباتی تا بار سنگین سیاسی

آیپک سال‌ها یکی از نیروهای سیاسی تأثیرگذار در آمریکا به شمار می‌رفت؛ اما افزایش نارضایتی رأی‌دهندگان از روابط واشنگتن و تل‌آویو و پیروزی نامزدهایی که آشکارا مواضعی انتقادی در قبال رژیم صهیونیستی دارند، این سازمان را در موقعیتی دشوار قرار داده است.

حمایت آیپک که در گذشته می‌توانست یک امتیاز انتخاباتی مهم برای نامزدها محسوب شود، اکنون در بسیاری از رقابت‌ها به باری سنگین تبدیل شده است. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که خشم عمومی از رژیم صهیونیستی در پی نسل‌کشی در نوار غزه و همچنین هزینه‌های جنگ علیه ایران، افزایش یافته است.

«آدام وود» استراتژیست کارزارهای انتخاباتی حزب دموکرات در شرکت «سیتی اند استیت پابلیک افرز»، می‌گوید که آیپک قطعاً به یک بار سیاسی تبدیل شده است. در حالی که در سال‌های گذشته، بسیاری از کارزارهای انتخاباتی که او در آنها فعالیت داشت، برای جلب حمایت این سازمان با یکدیگر رقابت می‌کردند.

کاهش چشمگیر حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل

آیپک به‌طور رسمی به هیچ‌یک از احزاب سیاسی آمریکا وابسته نیست و همواره از نامزدهای جریان‌های راست و چپ حمایت کرده است. این سازمان در وب‌سایت خود اعلام کرده که تنها از شهروندان آمریکایی کمک مالی دریافت می‌کند و اعضای هیئت‌مدیره آن نیز همگی آمریکایی هستند.

با این حال، آیپک به نمادی از عمق روابط واشنگتن با دولت‌های رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. از جمله ائتلاف راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو که دوره فعالیت آن به پایان رسیده است.

شورای امور جهانی شیکاگو در نظرسنجی سالانه خود که از سال ۱۹۷۸ میلادی برگزار می‌شود، امسال پایین‌ترین میزان نگاه مثبت افکار عمومی آمریکا به رژیم صهیونیستی را ثبت کرد.

در این نظرسنجی از آمریکایی‌ها خواسته می‌شود میزان نگاه مثبت خود به رژیم صهیونیستی را در مقیاسی از صفر تا ۱۰۰ ارزیابی کنند. میانگین امتیاز ثبت‌شده در سال جاری تنها ۴۴ بود.

این رقم در مقایسه با امتیاز ۵۸ در سال ۲۰۲۲ میلادی یعنی زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای قبلی کنگره آمریکا، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

وضعیت در میان رأی‌دهندگان دموکرات حتی متفاوت‌تر و محسوس‌تر است. به‌طوری که میزان نگاه مثبت آنها به رژیم صهیونیستی از ۵۲ امتیاز در سال ۲۰۲۲ میلادی به تنها ۳۰ امتیاز در سال جاری میلادی، کاهش یافته است.

«دینا اسملتس» مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا که اکنون مدیرکل شورای امور جهانی شیکاگو است، در این باره می‌گوید که حمایت دموکرات‌ها از رژیم صهیونیستی به‌طور محسوسی در حال فروپاشی است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز در تصمیمی غیرمنتظره از توقف برنامه‌ای خبر داد که بر اساس آن ایالات متحده آمریکا سالانه به رژیم صهیونیستی، کمک مالی ارائه می‌کند. اقدامی که عبدالرّحمن السید و دیگران بارها خواستار آن شده بودند.

از سوی دیگر، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که یکی از کارشناسان مورد اعتماد نظرسنجی به او گفته است که حزب جمهوری‌خواه برای جبران شکست سنگین خود در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا باید از جمله در روابط این کشور با رژیم صهیونیستی، تجدیدنظر کند.

در سال‌های اخیر، برخی چهره‌های جریان راست آمریکا از جمله «تاکر کارلسون» مجری رسانه‌ای و «توماس مسی» نماینده جمهوری‌خواه کنگره نیز آشکارا از رژیم صهیونیستی انتقاد کرده‌اند. مواضعی که در دهه نخست و دوم قرن بیست‌ویکم تصور آنها دشوار بود.

آیپک در سال ۱۹۵۱ میلادی با نام کمیته روابط عمومی صهیونیستی آمریکا، تأسیس شد و بعدها نام خود را به کمیته روابط عمومی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تغییر داد. این سازمان به حمایت گسترده از جریان راست رژیم صهیونیستی و پشتیبانی از شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین شناخته می‌شود.

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