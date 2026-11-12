به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از تشکل‌های دانشجویی و اجتماعی اروگوئه، با برگزاری تجمعی در دانشگاه جمهوری این کشور، خواستار لغو توافق همکاری این دانشگاه با دانشگاه تل‌آویو شدند. نمایندگان این حرکت اعتراضی، بیش از هزار امضا را در حمایت از لغو توافقی که از سال ۱۹۸۵ برقرار است، به مسئولان دانشگاه تحویل دادند.

معترضان معتقدند دانشگاه تل‌آویو با ساختار نظامی اسرائیل همکاری دارد و این توافق با اصول و اساسنامه دانشگاه جمهوری اروگوئه در تضاد است. این موضوع در حال حاضر در کمیسیون روابط بین‌الملل و کمیسیون حقوق بین‌الملل دانشگاه در دست بررسی است. همچنین در جریان نشست شورای مرکزی مدیریت دانشگاه، به نمایندگان معترضان فرصت داده شد تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

بخش‌هایی از جامعه دانشگاهی و دانشجویی اروگوئه خواستار لغو توافق همکاری میان دانشگاه جمهوری این کشور و دانشگاه تل‌آویو در سرزمین‌های اشغالی هستند.

در همین راستا، اعضای جنبش دانشجویی از مسئولان دانشگاه خواسته‌اند به همکاری با دانشگاه تل‌آویو پایان دهند.

این مطالبه از سوی دانشجویان رشته علوم انسانی دانشگاه دولتی اروگوئه مطرح شده است. آنان مدعی‌اند دانشگاه تل‌آویو با نهادهای امنیتی اسرائیل ارتباط و همکاری دارد.

برخی محافل دانشگاهی نیز معتقدند مسئولیت آنان فراتر از طرح این اعتراض مشخص است و باید نحوه پرداخت رسانه‌ها و تحلیلگران به تحولات فلسطین و اقدامات رژیم اسرائیل نیز به بحث و بررسی گذاشته شود.

طرح این موضوع در کانون مباحث دانشگاهی، البته با تنش‌هایی نیز همراه بوده است. اعضای جنبش دانشجویی از اعمال اقدامات انضباطی و محدودیت‌هایی خبر داده‌اند که به باور آنان، با فعالیت‌های اعتراضی‌شان مرتبط است.

با این حال، آنان تأکید دارند که این اقدامات مانع ادامه اعتراض‌ها و افشاگری‌هایشان نشده است.

تشکل‌های دانشجویی و محافل دانشگاهی حامی این مطالبه، با طرح این درخواست‌ها امیدوارند مسئولان دانشگاه جمهوری اروگوئه هرچه سریع‌تر به خواسته آنان پاسخ دهند و توافق همکاری میان دو دانشگاه را لغو کنند.

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