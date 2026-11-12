به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژه‌برنامه زنده «مادر مهربان» در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پنج‌شنبه ۲۱ آبان، از ساعت ۲۱ تا ۲۲ روی آنتن می‌رود.

این برنامه با محوریت تبیین سیره فاطمی و پیوند سبک زندگی حضرت زهرا (س) با فرهنگ ایثار و مقاومت، بخش‌های متنوعی را برای مخاطبان تدارک دیده است. در بخش گفت‌وگومحور، بانویی از مبلغان و فعالان عرصه قرآنی که افتخار همسری و خواهری شهید را نیز دارد، به بیان دیدگاه‌ها و روایت‌های خود درباره سبک زندگی فاطمی و فرهنگ ایثار می‌پردازد.

ارتباط زنده با شاعران آیینی و شنیدن تازه‌ترین سروده‌های آنان در رثای حضرت زهرا (س)، ارتباط مستقیم با کربلای معلی و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در قم، پخش نمایش کوتاه رادیویی با موضوع سیره فاطمی و بخش ویژه کودکان با محوریت مهر مادری، احترام به والدین و محبت فاطمی، از دیگر بخش‌های این برنامه است.

ویژه‌برنامه زنده «مادر مهربان» با تهیه‌کنندگی سمیرا قنبری و گویندگی فروغ طاهری، در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.

همچنین در روز شهادت بانوی دو عالم، برنامه «به امید دیدار» با رویکردی مهدوی و فاطمی، ندبه‌های انتظار را با سوگ و ماتم شهادت حضرت زهرا (س) پیوند می‌زند و در قالب بخش‌های متنوع کارشناسی، ادبی و قرآنی، به تبیین جایگاه و نقش آن حضرت در فرهنگ انتظار می‌پردازد.

در این برنامه، کارشناس تولیدی درباره پیوند امام زمان (عج) و حضرت فاطمه زهرا (س) سخن می‌گوید و حجت‌الاسلام علی‌اکبر رنجبران نیز در بخش کارشناسی، نقش حضرت زهرا (س) در انقلاب مهدوی را بررسی می‌کند.

گفت‌وگو با شاعران آیینی، کارشناسی تلفنی معصومه سادات طبابایی با موضوع ویژگی‌های خانواده فاطمی، بخش «دل‌گویه‌های انتظار» و معرفی کتاب «قرآن، امام مهدی (عج) و زنان» از دیگر بخش‌های این برنامه است.

همچنین ارتباط زنده با قم برای پخش دعای ندبه و خطبه اول نماز جمعه، گفت‌وگو با پژوهشگر مهدوی درباره مقاله «شباهت‌های حضرت زهرا (س) و حضرت مهدی (عج)» و پخش بخش‌هایی از سخنرانی با موضوع ویژگی‌های شخصیتی حضرت زهرا (س) برای مخاطبان در نظر گرفته شده است.

در بخش «آیات مهدوی در قرآن» نیز حجت‌الاسلام دکتر رفیعی با تفسیر آیه ۲۳ سوره مبارکه شوری، به موضوع مودت اهل‌بیت (ع) می‌پردازد.

برنامه «به امید دیدار» با تهیه‌کنندگی فاطمه قاسم‌آبادی و گویندگی رضا خضرایی، جمعه‌ها از ساعت ۶:۲۰ تا ۱۴ از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.

شبکه رادیویی قرآن با تدارک این دو ویژه‌برنامه، تلاش دارد ضمن گرامیداشت مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا (س)، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با سیره فاطمی، فرهنگ ایثار و مقاومت و پیوند معارف قرآنی با آموزه‌های مهدوی را فراهم کند.

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