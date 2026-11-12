به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالستار احمد الصالحی، عضو ائتلاف الانبار، اعلام کرد: تسلیم سلاح مقاومت خط قرمز است و تحت هیچ تهدیدی قابل مذاکره یا معامله نیست؛ زیرا حاکمیت کشور همچنان از سوی آمریکا، اسرائیل، ترکیه و کشورهای خلیج فارس نقض می‌شود و در شرایطی که کشور با آن روبه‌روست، به هیچ وجه نمی‌توان از سلاح مقاومت گذشت.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه ابراز داشت: کسانی که به دنبال طرح «تام باراک» هستند، نماینده مقاومت نیستند؛ آنان صاحبان منصب هستند و تصمیماتشان بیانگر نظرات شخصی خودشان است و رزمندگان مقاومت ملزم به اجرای آن نیستند.

الصالحی تصریح کرد: مقاومت طرح «تام باراک» را رد کرد، زیرا این طرح بخشی از نقشه‌ای برای تضعیف عراق و پایان دادن به نقش مقاومت ضد اشغالگری است و راه را برای هدف قرار دادن رزمندگان مقاومت تحت بهانه‌های آشکار باز می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تسلیم سلاح مقاومت در سایه دخالت‌های صهیونیستی-آمریکایی، ترکی و خلیجی، خطای فاحشی است که تحت هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست، گفت: همه باید خطر وضعیت کنونی و نقشه‌های شومی را که کشورهای محور شر در روزهای آینده در سر می‌پرورانند، درک کنند.

الصالحی در پایان تأکید کرد: دولت الزیدی موظف است طرح خلع سلاح مقاومت را رد کند.

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