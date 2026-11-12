به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع سوری مطلع اعلام کرد: نشست امنیتی رده‌بالایی در مقر وزارت کشور عربستان در ریاض برگزار شد که در آن مشاوران نظامی از پاکستان و ترکیه، همراه با مقامات آمریکایی و نمایندگانی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (به جز قطر) حضور داشتند.

وی افزود: این نشست با مدیریت مستقیم تام باراک، مقام آمریکایی، اداره می‌شد.

این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه ابراز داشت: حاضران در نشست جزئیات طرحی را بررسی کردند که بر اساس آن، بیش از ۴۰ هزار تروریست تأمین مالی، آموزش و تسلیح می‌شوند و برای اجرای اقدامات تروریستی علیه امنیت و ثبات عراق و لبنان آماده می‌شوند.

این منبع سوری اشاره کرد: نشست ریاض شاهد اختلافات شدید و واگرایی گسترده در دیدگاه‌های طرف‌های شرکت‌کننده درباره سازوکارهای اجرا و نقش‌ها بود که در نهایت به شکست آن و نرسیدن حاضران به هیچ فرمول نهایی یا توافقی درباره این پروژه منجر شد.

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