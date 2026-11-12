به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ظهر امروز پنج‌شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵ در گردهمایی بانوان فاطمی و خون‌خواهی رهبر شهید که در باغ ملی لاهیجان برگزار شد، بر ضرورت بازخوانی جایگاه زن در قرآن، روایات و اندیشه امامین انقلاب تأکید کرد و اظهار داشت: در قرآن کریم آیات متعددی درباره جایگاه زن وجود دارد و از نگاه اسلام، در دستیابی به مقامات حقیقی و ارزش‌های انسانی، تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ چراکه ملاک برتری انسان‌ها، ایمان، عمل صالح و تقوای الهی است.

وی با اشاره به معرفی زنان برجسته در قرآن و تاریخ اسلام افزود: زنانی همچون حضرت خدیجه(س) با جهاد مالی، حضرت فاطمه زهرا(س) با جایگاه بی‌بدیل خود و حضرت زینب(س) با مجاهدت در عرصه تبیین و روشنگری، نقش مؤثری در حمایت از دین و احیای ارزش‌های اسلامی ایفا کردند.

آیت‌الله رمضانی با توصیه به بانوان برای مطالعه عمیق اندیشه‌های امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه و حقوق زنان، تصریح کرد: مدافعان حقیقی حقوق زنان، انبیای الهی بوده‌اند و پیامبر اکرم(ص) بیش از دیگران برای احقاق حقوق و تکریم شخصیت زنان تلاش کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در تاریخ اسلام خاطرنشان کرد: تولد حضرت زهرا(س) پاسخی الهی به کسانی بود که پیامبر اکرم(ص) را به دلیل نداشتن فرزند پسر مورد طعن قرار می‌دادند؛ چراکه برکات وجودی این بانوی بزرگوار، چه در قالب فرزندان نسبی و چه در قالب پیروان و فرزندان معنوی، در طول تاریخ منشأ آثار و تحولات فراوانی بوده است.

وی با بیان اینکه نقش زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی امروز بیش از گذشته آشکار شده است، گفت: اسلام برای زنان جایگاهی فعال و اثرگذار در عرصه‌های تعلیم، تربیت و تحولات اجتماعی قائل است و زنان می‌توانند در کنار مردان، در تربیت نسل آینده و شکل‌گیری جامعه‌ای پویا نقش‌آفرینی کنند.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر نقش محوری زنان در تربیت انسان‌های بزرگ برای تحولات آینده جامعه اظهار کرد: زنان با برخورداری از ظرفیت‌های عاطفی و تربیتی می‌توانند کانون خانواده را به مدرسه و دانشگاهی برای پرورش نسل آینده تبدیل کنند؛ نقشی که در کنار مسئولیت مردان، زمینه‌ساز تربیت انسان‌های مؤثر و ارزشمند در جامعه است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس افزود: حضور زنان در راهپیمایی‌ها، نمازهای جمعه، پشتیبانی از جبهه‌ها و همراهی با رزمندگان، از عوامل مهم پیشرفت و استمرار حرکت انقلاب بود و در بحران‌های مختلف، از جمله دوران شیوع کرونا نیز بانوان نقش برجسته‌ای ایفا کردند.

وی ادامه داد: حضور زنان و دختران در عرصه‌های اجتماعی و میدان‌های مختلف، از جلوه‌های مهم نقش‌آفرینی آنان در تحولات جامعه است و نباید این ظرفیت بزرگ نادیده گرفته شود.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه و میدان‌های دفاع از کشور، اظهار کرد: در بیش از ۲۵۰ شب حضور مردمی، زنان، دختران نوجوان و دانشجویان در کنار مردان، حضوری مؤثر و مستمر داشته‌اند و حتی در مواردی فرزندان، پدران خود را نیز به حضور در این اجتماعات تشویق کرده‌اند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه توان دفاعی و موشکی کشور حاصل پیشرفت علمی و مجاهدت نیروهای مسلح است، افزود: در کنار قدرت نظامی و فداکاری رزمندگان، آنچه دشمن را متحیر و نگران کرده، حضور گسترده و میلیونی مردم در صحنه است؛ حضوری که به یک پشتوانه مهم برای نظام و انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه دشمن در محاسبات خود تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به اهدافش دست یابد، تصریح کرد: پایداری و تاب‌آوری مردم در برابر تهدیدها و مشکلات، از جمله دشواری‌های اقتصادی و تورم، نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کرد.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات مردم خاطرنشان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در شرایط دشوار بیش از گذشته برای حل مسائل و مشکلات جامعه تلاش کنند؛ با این حال، حضور و استقامت مردم و ولایت‌پذیری آنان از عوامل مهمی بود که محاسبات دشمن را برهم زد و تهدیدهای او را به خودش بازگرداند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به تحولات سیاسی در آمریکا و رژیم صهیونیستی، این تحولات را نشانه‌ای از ناکامی دشمنان دانست و ابراز امیدواری کرد که با استمرار ایمان، وحدت و حضور مردم، پیروزی نهایی از آن ملت ایران و جبهه مؤمنان باشد.



حضرت فاطمه زهرا(س)، الگوی تاب‌آوری و آرمان‌خواهی زنان است

وی با تأکید بر اینکه الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س) یکی از عوامل تقویت روحیه مقاومت و مسئولیت‌پذیری در جامعه است، گفت: حضرت زهرا(س) درس‌های بزرگی از جمله صبر، تاب‌آوری، آرمان‌خواهی و ایستادگی را به جامعه آموختند و زنان و مردان امروز باید این بانوی بزرگ اسلام را الگوی زندگی خود قرار دهند.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه جامعه بشری به زنانی برخوردار از آرمان و هدف مقدس نیاز دارد، افزود: زنان ایرانی می‌توانند با تکیه بر ایمان، علم، خرد، تقوا و ارزش‌های الهی، الگویی برای نقش‌آفرینی در تمدن اسلامی و معرفی این الگو به جامعه جهانی باشند.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از نگاه ابزاری جریان‌های غربی به زنان اظهار کرد: در برخی جوامع غربی، حضور اجتماعی زنان به ابزاری برای بهره‌برداری اقتصادی و تجاری تبدیل شده و از ظرفیت و شخصیت آنان برای فروش کالا و تأمین منافع اقتصادی استفاده می‌شود. بررسی تاریخ و اندیشه‌های غربی نیز نشان می‌دهد که زنان در دوره‌های مختلف با تبعیض و محدودیت‌های فراوانی مواجه بوده‌اند.

وی با اشاره به جریان فمینیسم در کشورهای غربی تصریح کرد: باید دیدگاه‌ها و عملکرد این جریان در کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه به‌دقت مطالعه شود تا روشن شود که چگونه در برخی موارد، شعار دفاع از حقوق زنان با بهره‌کشی و استفاده ابزاری از آنان همراه شده است.

ترویج عفاف و مقابله با نگاه ابزاری به زن ضروری است

آیت‌الله رمضانی با اشاره به برخی شعارهای سیاسی غرب درباره آزادی زنان، گفت: طرح شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» از سوی سیاستمداران و جریان‌هایی همچون دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را باید در چارچوب اهداف و رویکردهای آنان بررسی کرد؛ چراکه این شعارها لزوماً به معنای دفاع واقعی از کرامت و حقوق زنان نیست.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اهمیت عفاف و پاکدامنی در فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: زنان و دختران ایرانی همواره از ظرفیت‌های فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی ارزشمندی برخوردار بوده‌اند و جامعه ایرانی اجازه نخواهد داد الگوهای تحمیلی و مغایر با ارزش‌های اسلامی، جایگزین هویت و فرهنگ آن شود.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای ترویج برهنگی و ناهنجاری‌های اخلاقی اظهار کرد: برهنگی و عادی‌سازی ناهنجاری‌های اخلاقی، بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف تغییر تدریجی هویت فرهنگی و اجتماعی جوامع دنبال می‌شود و مقابله با این روند، مسئولیتی عمومی است.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی دستگاه‌های مسئول در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در برابر ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی، با تدبیر و مسئولیت‌پذیری عمل کنند و اجازه ندهند برنامه‌هایی که بنیان‌های اخلاقی جامعه را هدف قرار داده‌اند، گسترش یابد.

سیره حضرت زهرا(س) الگویی برای حفظ عفاف و کرامت زن است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به سیره رفتاری حضرت فاطمه زهرا(س)، این بانوی بزرگوار را الگویی جامع برای حفظ کرامت، عفاف و حریم‌های اخلاقی دانست و گفت: حضرت زهرا(س) در رفتار و زندگی خود به رعایت حدود شرعی و حفظ حریم میان محرم و نامحرم توجه ویژه داشتند.

وی افزود: الگوگیری از حضرت زهرا(س) می‌تواند در معرفی الگوی زن مسلمان به جامعه جهانی مؤثر باشد؛ الگویی که در آن، زن در عین برخورداری از شخصیت، کرامت و نقش اجتماعی، به ارزش‌های اخلاقی و الهی پایبند است.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اهمیت حفظ حریم‌های شرعی در روابط اجتماعی تصریح کرد: رعایت حدود میان زنان و مردان نامحرم، از اصول مورد تأکید اسلام است و باید در مناسبات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت خانه از عرصه‌های مهم نقش‌آفرینی زنان بشمار می‌آید

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه خانواده در اندیشه اسلامی اظهار کرد: ارزش یک خانواده را نباید صرفاً با امکانات مادی، خانه‌های بزرگ و ثروت سنجید؛ چراکه ممکن است خانواده‌ای از امکانات فراوان برخوردار باشد، اما از معنویت، محبت، صمیمیت و نشاط درونی بی‌بهره بماند. در مقابل، خانه‌ای کوچک می‌تواند سرشار از عشق، آرامش، تربیت و انسانیت باشد.

وی با بیان اینکه خانه حضرت زهرا(س) نمونه‌ای از چنین محیطی بود، افزود: در سیره زندگی حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع)، تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی بر اساس همکاری و تفاهم انجام می‌شد و مدیریت امور داخلی خانه بر عهده حضرت زهرا(س) بود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: این تقسیم مسئولیت به معنای محرومیت زنان از حضور اجتماعی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده اهمیت مدیریت خانواده و توجه به مسئولیت‌های مشترک است. در شرایطی نیز که جامعه با تهدیدها و مسائل اساسی روبه‌رو می‌شود، زنان و مردان باید در کنار یکدیگر برای دفاع از ایمان، علم، دانش و ارزش‌های جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به جایگاه عفاف و رعایت حریم میان زنان و مردان گفت: در آموزه‌های اسلامی، حفظ حدود شرعی و اخلاقی در روابط اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است و باید شرایطی فراهم شود که این حریم‌ها به‌درستی رعایت شوند.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه این آموزه‌ها نباید به معنای حذف زنان از عرصه اجتماع تفسیر شود، افزود: اسلام بر حضور مؤثر و مسئولانه زنان در جامعه تأکید دارد و در عین حال، رعایت عفاف، پاکدامنی و حدود الهی را برای حفظ سلامت اخلاقی جامعه ضروری می‌داند.

آزادی زن در رهایی از سلطه و حفظ کرامت انسانی است

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به مفهوم آزادی زن در نگاه اسلام اظهار کرد: آزادی واقعی زن به معنای رهایی از سلطه، استعمار و بهره‌کشی است؛ زن نباید به ابزاری برای تحقق اهداف دیگران تبدیل شود، بلکه باید با حفظ کرامت و شخصیت انسانی خود، در عرصه‌های مختلف جامعه نقش‌آفرینی کند.

وی با تأکید بر اینکه زنان در تحقق تمدن اسلامی جایگاهی محوری دارند، خاطرنشان کرد: اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب درباره زنان، بر حضور آگاهانه، مؤمنانه و اثرگذار آنان در جامعه استوار است و باید این دیدگاه‌ها با مطالعه و شناخت عمیق‌تر به نسل‌های جدید منتقل شود.

آیت‌الله رمضانی در پایان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س)، از خداوند متعال خواست دل‌های مؤمنان را به نور ایمان روشن سازد، آنان را با وظایف خود آشنا کند و توفیق شناخت مقام و پیروی از سیره این بانوی بزرگ اسلام را به همگان عنایت فرماید.

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