به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سیاسی انصارالله در بیانیه‌ای اعلام کرد: هدف قرار دادن غیرنظامیان، مراکز درمانی و کارکنان آن، جنایت جنگی آشکار است.

دفتر سیاسی انصارالله در ادامه این بیانیه، ضمن ابراز تأسف از تداوم جنایت‌های صهیونیستی و وضعیت انسانی فاجعه‌بار در نوار غزه، از سکوت حاکمان عرب و مسلمان و بی‌تحرکی وجدان‌های آنان در قبال آنچه مردم فلسطین با آن روبه‌رو هستند، انتقاد کرد.

این دفتر همچنین به مجاهدان کتائب حزب‌الله عراق و ملت شریف عراق درود فرستاد و مواضع شایسته آنان را در حمایت از غزه و فلسطین و مقابله با گروه تروریستی داعش و جریان‌های تکفیری ستود.

دفتر سیاسی انصارالله همچنین از مواضع اباحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، در حمایت از یمن و مظلومیت مردم این کشور قدردانی کرد و کمپین‌های ظالمانه و بی‌دلیل علیه این کتائب را که از سوی دشمنان آمریکایی و سعودی به دلیل مواضع حمایتی آنان از غزه، فلسطین و یمن هدایت می‌شود، محکوم کرد.

دفتر سیاسی انصارالله در پایان تأکید کرد: مرحله‌ای که عراق در آن قرار دارد، همه گروه‌های مقاومت عراقی را ملزم می‌کند که همبستگی و همکاری خود را برای مقابله با توطئه‌ها و چالش‌هایی که عراق و مواضع آن را هدف گرفته است، تقویت کنند.

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