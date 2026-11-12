خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «می‌گویند امیرالمومنین (ع) چرا در دوران حکومت خویش فدک را باز نستاند. حضرت در نامه چهل و پنجم نهج البلاغه به این موضوع اشاره می‌کند، با این مطلع: «از تمام آنچه آسمان بر آن سایه افکنده بود، تنها فدک در دست ما بود...»