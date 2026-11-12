اما عدهای از اهل سنت این را نیز دستمایه تفسیری عجیب قرار داده اند!
از سویی فراز و فرود جریان فدک تنها به همان روزها محدود نشد و نشان داد ماجرا از ابتدا هم ساده نبوده است...»
به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده شماره دهم و پایانی از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.
۲۱ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱
کد مطلب: 1889941
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: «میگویند امیرالمومنین (ع) چرا در دوران حکومت خویش فدک را باز نستاند. حضرت در نامه چهل و پنجم نهج البلاغه به این موضوع اشاره میکند، با این مطلع: «از تمام آنچه آسمان بر آن سایه افکنده بود، تنها فدک در دست ما بود...»
اما عدهای از اهل سنت این را نیز دستمایه تفسیری عجیب قرار داده اند!
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